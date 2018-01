13:25

Facebook-Aktien fallen vorbörslich an der Wall Street um vier Prozent. Die Nutzer des sozialen Netzwerks sollen künftig weniger Beiträge von Unternehmen und Medien zu sehen bekommen. Investoren fürchten, dass Nutzer dadurch auf kurze Sicht weniger Zeit auf Facebook verbringen. Außerdem kündigte der Indexanbieter MSCI an, Facebook vom Tech-Sektor in den Telekom-Sektor umzustufen. Dieser solle ab Ende September als Kommunikations-Sektor bezeichnet werden.

13:00

Am Geldmarkt haben die Spekulationen auf eine Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) noch in diesem Jahr zugenommen. Inzwischen wird dort die Wahrscheinlichkeit auf 70 Prozent taxiert, dass die EZB ihre Strafzinsen für Geschäftsbanken im Verlauf von 2018 etwas abmildert. Diese Erwartung hängt vor allem mit dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Notenbank zur Dezember-Zinssitzung zusammen. Darin wird angedeutet, dass die EZB möglicherweise schon früh in diesem Jahr ihren geldpolitischen Ausblick überprüfen könnte. Die Zentralbank hatte letztmalig im Jahr 2011 einen ihrer Schlüsselsätze erhöht.

12:45

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,25% höher bei 9'528,08 Punkten (Tageshoch bisher 9547). Gestützt wird der Leitindex SMI von den positiven Vorgaben aus den USA. Etwas Verunsicherung verbleibt in den Märkten laut Händlern aber noch, und zwar aufgrund der EZB-Protokolle vom Vortag. Die Europäische Zentralbank stellte darin zur Disposition, vielleicht ihre Geldpolitik bald anpassen zu wollen.

Hierzulande stehen die Grossbanken CS und UBS unter Beobachtung, denn die US-amerikanischen Konkurrenten JPMorgan Chase und Wells Fargo haben ihre Zahlen für das vierte Quartal angekündigt. Weiter warten die Anleger am Berichtstag gespannt auf die US-Konsumentenpreise.

Am stärksten im Plus stehen nach wie vor Clariant (+1,3%). Sie machen ihre Vortagesverluste wieder wett. Nach einer Herabstufung durch Merrill Lynch auf "Neutral" von "Buy" war es am Donnerstag mit den Valoren talwärts gegangen.

Stärker als der Gesamtmarkt tendieren auch verschiedene Finanz- und Versicherungstitel, wie beispielsweise Credit Suisse (+0,5%) oder UBS (+0,4%). Den Grossbanken wird am Berichtstag aufgrund der anstehenden Zahlen von US-Konkurrenten eine gewisse Aufmerksamkeit zu Teil.

10:15

Die Schweizer Währung verliert am Freitag gegen den Euro weiter markant an Terrain. Der Euro steigt am Freitagmorgen bis auf 1,1790 Franken. Die europäische Einheitswährung ist damit auf dem höchsten Stand seit dem 15. Januar 2015, als die Schweizerische Nationalbank die Kursuntergrenze aufhob. Der Euro setzt seinen Höhenflugauch gegen den Dollar fort: Er steigt um 0,7 Prozent auf 1,2121 Dollar und erreicht damit ebenfalls den höchsten Stand seit drei Jahren.

Schon am Donnerstag war der Euro um etwa einen Cent gegenüber dem Dollar gestiegen, zum Franken in der Spitze um etwas weniger als einen Rappen. Auslöser waren Signale der EZB, die Erwartungen an einen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik verstärkt hatten. Auf der jüngsten Zinssitzung des EZB-Rats sei man sich einig gewesen, die Kommunikation zu ändern, falls sich das Wirtschaftswachstum und die Inflation wie erwartet entwickelten, hiess im Protokoll der Sitzung.

09:20

Der Renditeanstieg am Schweizer Kapitalmarkt setzt sich fort. Erstmals seit Anfangs Oktober notiert die zehnjährige Obligation der Eidgenossenschaft, die 4,0 Prozent Anleihe 2028, am Freitagmorgen wieder im positiven Bereich bei 0,001 Prozent. Seit Tagen ziehen die Renditen an den Kapitalmärkten an, weil die Marktteilnehmer von einer Straffung der Geldpolitik in den USA und Europa ausgehen.

09:15

Der Swiss Market Index notiert zu Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 9546 Punkten. Zum Wochenschluss stehen vor allem die Grossbanken CS und UBS (beide plus 0,5 Prozent plus) unter Beobachtung, denn die US-amerikanischen Konkurrenten JPMorgan Chase und Wells Fargo haben ihre Zahlen für das vierte Quartal angekündigt.

Auch von Konjunkturseite her gehen die Blicke am Berichtstag in die Vereinigten Staaten. Anleger warteten gespannt auf die US-Konsumentenpreise, die Aufschluss über die Inflation geben könnten. Die Teuerung ist eines der Hauptkriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

Besser sieht es wieder für die drei defensiven Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche aus, die alle leicht positiv tendieren. Am Vortag hatten alle drei mit deutlichen Abgaben den Leitindex SMI belastet. Zu Roche (plus 0,5 Prozent) gibt es dabei die Neuigkeit, dass die Europäische Kommission die Zulassung für das MS-Mittel Ocrevus erteilt hat. In den USA und auch der Schweiz ist das Roche-Medikament bereits seit vergangenem Jahr zugelassen.

Bei den Zurich-Aktien (plus 0,5 Prozent) hat Credit Suisse das Kursziel erhöht. Auffallend sind auch die Avancen von Swiss Re (0,8 Prozent) und Swiss Life (0,8 Prozent).

Und auch die volatilen Titel des Backwarenkonzerns Aryzta tendieren klar positiv. Das Unternehmen hat als neuen Nordamerika-Chef Dave Johnson und als Chief Strategy Officer (CSO) John Hefferman bestimmt. Für Partners Group (plus 0,9 Prozent) erhöht JPMorgan einen Tag nach der Veröffentlichung der AuM-Zahlen das Kursziel auf 800 von 750 Franken und belässt die Einstufung auf "Overweight".

Inficon (plus 2,7 Prozent) wiederum rechnet laut ersten, vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatz von 373 Mio USD und einem Betriebsgewinn von 73 Mio USD.

Die Online-Bank Swissquote profitiert vom Hype rund um die Kryptowährungen und wartet daher am Freitag mit einer positiven Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2017 auf. Die Aktie legt 6 Prozent zu, seit Mitte Dezember hat sie bereits rund 30 Prozent zugelegt.

08:10

Der Swiss Market Index steigt im vorbörslichen Handel um 0,26 Prozent. Deutlichste Gewinnerin ist die Aktie von Zurich mit plus 0,75 Prozent. Am breiten Markt steigen Aryzta um 1,74 Prozent. Hier der Grund:

Neben den Geschäftszahlen der US-Banken JPMorgan und Wells Fargo sowie des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock warten Investoren gespannt auf die US-Inflationszahlen und die Einzelhandelsumsätze. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der Notenbank Fed.

An der Wall Street kletterten die Börsenbarometer erneut auf Rekordwerte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent höher bei 25.574 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,7 Prozent auf 2767 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7211 Punkte.

07:50

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,10 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 39 Cent auf 63,41 Dollar.

Am Vortag hatten beide Ölpreise noch jeweils den höchsten Stand seit Ende 2014 erreicht, wobei der Brent-Preis zeitweise den Sprung über die Marke von 70 Dollar geschafft hatte. Zum Wochenschluss sprachen Marktbeobachter von einer leichten Gegenbewegung am Ölmarkt.

06:30

Der Standardwerte-Index Nikkei lag zuletzt 0,4 Prozent tiefer bei 23'630 Punkten. Die Schwäche bei Exportwerten in Folge des starken Yen wurde von Kursgewinnen bei Börsenschwergewicht Fast Retailing etwas wettgemacht. Der Bekleidungshersteller und Mutterkonzern der Modekette Uniqlo verdiente im abgelaufenen Quartal so viel wie noch nie in einem Vierteljahr. Die Aktien schossen 6,4 Prozent in die Höhe.

06:25

Auf dem Devisenmarkt blieb der Dollar unter Druck. Der Euro stieg auf 1,2045 Dollar, zum Franken handelte der Dollar bei 97,64 Rappen. Spekulationen auf einen nahenden geldpolitischen Schwenk der Europäischen Zentralbank gaben der Gemeinschaftswährung weiter Auftrieb. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Euro mit 1,1767 bewertet.

