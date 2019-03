07:35

Neben den Problemen der Autobranche kennt Deutschlands Wirtschaft im Moment vor allen ein Thema: Die Fusionsgespräche von Deutscher Bank und Commerbnak, die offiziell bestätigt wurden.

Deutsche Bank und Commerzbank: Monopolkommission warnt vor Systemrisiko bei Fusion https://t.co/MQmOgj3Dht pic.twitter.com/y2S9614PTq — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) March 18, 2019

In Frankfurt steigen die Aktien der Commerzbank vorbörslich um 6,3 Prozent, jene der Deutschen Bank um 5,2 Prozent.

+++

06:40

Starke Vorgaben aus den USA haben dem Aktienmarkt in Tokio am Montag Auftrieb gegeben. Vor allem chip-orientierte Werte legten zu. Der S&P und die Nasdaq hatten zuletzt ihre beste Wochenbilanz seit Monaten ausgewiesen. Gedämpft wurde die Stimmung in Tokio allerdings von unerwartet schwachen japanischen Export-Daten. Die Ausfuhren waren im Februar mit 1,2 Prozent stärker gesunken als von Experten erwartet. Es war der dritte Monat mit Rückgängen in Folge.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 21.579 Punkten. Unter den Einzelwerten stiegen Sumco und Tokyo Electron um mehr als drei Prozent, Advantest legten 1,7 Prozent zu.

+++

06:30

Der Euro tendiert zum Franken leicht stärker bei 1.1355. Der Dollar steht zum Franken weiterhin leicht über der Parität bei 1,0018.

(Reuters/cash/AWP)