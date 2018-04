06:45

Im Schlepptau der Wall Street hat der japanische Aktienmarkt am Mittwoch Gewinne verzeichnet. Steigende Zuversicht auf die anstehenden Bilanzzahlen der Unternehmen liessen die Anleger wieder zu Aktien greifen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 1,43 Prozent im Plus bei 22'161 Punkten.

Sorgen wegen der politischen Krisen in der Welt und die Angst vor einem Handelskrieg rückten in den Hintergrund. An der Wall Street hoben starke Zahlen von Netflix und UnitedHealth die Stimmung. Für weitere Zuversicht sorgten in Tokio abnehmende Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. US-Regierungskreisen zufolge traf der designierte Aussenminister Mike Pompeo in Nordkorea mit Machthaber Kim Jong Un zusammen.

CIA Director Mike Pompeo traveled to North Korea to meet Kim Jong Un to prepare for a possible summit with President Trump, according to sources https://t.co/KRGuUzfqfh pic.twitter.com/TSkQigfCgK — Bloomberg (@business) 18. April 2018

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,2370 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 107,23 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9672 Franken je Dollar und 1,1973 Franken je Euro gehandelt.

(Reuters)