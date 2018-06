07:10

Der Euro ist am Freitagmorgen nach der Einigung beim EU-Gipfel auf eine verschärfte Asylpolitik stark gestiegen. Der Kurs der Gemeinschaftswährung legte innerhalb kurzer Zeit fast einen Cent zu und kostete zuletzt 1,1656 Dollar . Am Donnerstag war der Euro wegen der Furcht vor einem Scheitern des EU-Gipfels und der Regierungskrise in Deutschland im Tagesverlauf bis auf 1,1527 Dollar gefallen, konnte sich aber bis zum Abend wieder etwas erholen.

Zum Franken kletterte der Eurokurs auf 1,1584 und nähert sich damit wieder der 1,16-Marke. Am Vorabend hatte ein Euro noch 1,1535 Franken gekostet. Der Dollar dagegen schwächte sich gegenüber dem Franken leicht ab auf 0,9940 Franken, nach 0,9979 am Vorabend. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf ihrem Gipfeltreffen nach stundenlangem Ringen auf einen Kompromiss im Streit über die #Migrationspolitik geeinigt. https://t.co/nBOAcznKzw pic.twitter.com/25zVrzG3H9 — cash (@cashch) 29. Juni 2018 +++

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Nachmittagshandel nach anfänglichen Verlusten 0,1 Prozent höher bei 22'301 Punkten.

Unter den Einzelwerten in Japan steht Sharp im Fokus. Die Aktie legt um rund 15 Prozent zu. Der Elektronik-Konzern hat den geplanten Verkauf neuer Aktien im Volumen von zwei Milliarden Dollar abgesagt. Grund dafür seien die Schwankungen am Aktienmarkt, die durch den Handelsstreit zwischen den USA und China ausgelöst worden seien, hatte der Konzern erklärt. Seit Bekanntgabe der Pläne am 5. Juni hatten Sharp-Aktien rund ein Fünftel an Wert verloren, weil Investoren eine Verwässerung der Gewinne befürchteten.

