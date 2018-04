08:10

Der SMI steht gemäss vorbörslichen Annahmen bei 8736 Punkten leicht im Minus. Nach Zahlen ist Roche (+0,2 Prozent) keine echte Stütze des Marktes. Die übrigen Titel gehen im Kurs leicht zurück. Bei Swiss Life (-3,6 Prozent) liegt der Kursrückgang an der Dividendenauszahlung.

06:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steigt zur Stunde um 0,6 Prozent auf 22'338 Punkte. Im Fokus stehen Tokyo Electron, die 9,7 Prozent nach oben geschossen sind. Der Chipzulieferer erwartet einen Gewinnsprung im laufenden Geschäftsjahr. Auch andere Firmen aus der Branche gewannen kräftig an Börsenwert.

Advantest Corp zogen 3,4 Prozent an, Screen Holdings 3,9 Prozent. Die Börse in Seoul stieg 1,3 Prozent. Sie wurde angetrieben von Kursgewinnen des Schwergewichts Samsung Electronics, dessen Kurs knapp drei Prozent kletterte. Anleger werteten insbesondere Samsungs Ausblick zum Speicherchipgeschäft positiv.

