08:20

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt und sind auf neue fünfmonatige Höchststände gestiegen. Nach wie vor sorgen hohe Angebotsrisiken für Preisauftrieb. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,13 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um neun Cent auf 64,49 Dollar. In der Nacht war der Preisauftrieb stärker gewesen.

Marktteilnehmer verweisen auf eine lange Liste mit Risiken für das ohnehin knappe Rohölangebot. Die Krise im erdölreichen Libyen droht sich eher zu verschärfen als zu beruhigen. Hinzu treten neue Spannungen zwischen den USA und dem Opec-Land Iran, nachdem die US-Regierung die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft hat.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9538 Punkten (-0,1 Prozent) berechnet). Gegen den Trend gewinnen die Aktien von Givaudan (+0,9 Prozent) und Sika (+1,4 Prozent). Beide Firmen haben Umsatzzahlen vorgelegt. Vor dem ersten Handelstag wird Alcon leicht tiefer gesehen. Deutlich ist der Abschlag bei der ehemaligen Muttergesellschaft Novartis (-9,0 Prozent). Die grössten Abschläge werden bei Richemont (-1,5 Prozent) und Swatch (-0,6 Prozent) berechnet. Die zwei Schwergewichte Nestlé und Roche tendieren praktisch unverändert.

Die Furcht vor einem chaotischen Brexit macht Börsianer vorsichtig. Am Tag vor dem geplanten EU-Gipfel richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger erneut auf die Suche von Theresa May aus der Brexit-Sackgasse. Die britische Premierministerin will sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron beraten.

+++

07:45

Der Euro hat am Dienstag seine Gewinne vom Wochenauftakt zunächst halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1260 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Montagabend. Auch gegenüber dem Franken bewegte sich der Euro kaum. So wird er aktuell zu 1,1249 gehandelt, nach 1,1251 am Vorabend. Der US-Dollar verharrt ebenfalls in einer relativ schmalen Handelsspanne von rund 0,9990, aktuell wechselt er zu 0,9987 Franken den Besitzer. Am Dienstag ist zumindest durch Konjunkturdaten mit wenig Einfluss auf die Devisenkurse zu rechnen.

+++

06:45

Der Nikkei der 225 führenden Werte sank bis zum späten Vormittag um 0,2 Prozent auf 21'722 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 Prozent auf 1611 Zähler. Händler hielten sich vor der Veröffentlichung von Unternehmenszahlen mit ihren Engagements zurück.

Gegen die allgemeine Markttendenz sprangen die Aktien von Sony um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Reuters-Bericht, wonach der US-Hedgefonds Third Point zum zweiten Mal in sechs Jahren eine Beteiligung an dem japanischen Unterhaltungskonzern erwerben wolle. Der Fonds wolle zudem von Sony den Verkauf von Geschäftsteilen verlangen.

Sony surges after report that Daniel Loeb's hedge fund, Third Point, is building a stake as part of a bid to sway the electronics giant's corporate strategy https://t.co/FB4akyd5Ar pic.twitter.com/c8MQ9nml4x — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2019

+++

05:25

Der Euro stagnierte im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1256 Dollar. Zum Yen gab die US-Währung leicht auf 111,455 Yen nach. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9983 Franken je Dollar und bei etwa 1,1246 Franken je Euro.

(cash/Reuters/AWP)