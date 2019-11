08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,2 Prozent höher eingeschätzt. Alle SMI-Aktien ausser dem Lonza-Titel (minus 2,6 Prozent) legen zu. Beim Basler Pharmazulieferer hat CEO Marc Funk überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Marc Funk - CEO von Lonza tritt überraschend zurück https://t.co/1s7qfqDmmC — cash (@cashch) November 12, 2019

Am breiteren Markt fallen die Aktien von Barry Callebaut 6 Prozent. Hauptaktionärin Jacobs Holding verkauft einen Fünftel der von ihr gehaltenen Aktien an Barry Callebaut.

Schokoladeproduzent - Jacobs Holding reduziert Anteil an Barry Callebaut https://t.co/5XBqBt7Pe1 — cash (@cashch) November 11, 2019

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,50 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 57,10 Dollar.

Rohöl konnte leicht zulegen, weil der US-Dollar etwas schwächer tendierte. Dies machte den Rohstoff, der in dieser Währung gehandelt wird, für Nachfrager ausserhalb des Dollarraums etwas günstiger. Die Nachfrage wurde dadurch etwas angeregt.

Ansonsten jedoch lastet weiterhin der ungewisse Fortgang des Handelsstreits zwischen den USA und China auf den Erdölpreisen. Um so gespannter wird eine Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet, die er am Dienstag in New York halten will. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf das weitere Vorgehen im Handelsdisput.

Profitieren würden von solchen Hinweisen auch die Erdölproduzenten im Opec-Kartell. Derzeit gehen viele Fachleute davon aus, dass die Förderländer um den Ölgiganten Saudi-Arabien ihre Produktion weiter einschränken müssen. Als Gründe werden die vermutlich schwache Rohölnachfrage und das hohe Angebot ausserhalb der Opec, insbesondere aus den USA, genannt.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,34 Prozent höher bei 23'413 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,2 Prozent.

Die Unsicherheit über die handelspolitischen Gespräche zwischen den USA und die politischen Auseinandersetzungen in Hongkong belasten die Stimmung der Anleger.

Asia stocks trade cautiously amid US-China trade jitters and unrest in Hong Konghttps://t.co/iZaNMJ6S93 — Breaking News (@jooilong) November 12, 2019

+++

06:10

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar 0,1 Prozent höher bei 0,9943 Franken. Parallel dazu zog der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0969 Franken an.

+++

05:30

Die US-Börsen haben am Montag kaum verändert geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stagnierte bei rund 27'691 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verringerte sich um 0,2 Prozent auf 3087 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 8464 Punkte.

(cash/AWP/Reuters)