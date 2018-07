10:32

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gesunken. Am Vormittag erreichte die Gemeinschaftswährung ihr Tagestief bei 1,1606 US-Dollar. Sie notierte damit tiefer als am Vorabend.

Zum Schweizer Franken tendiert die europäische Gemeinschaftswährung ebenfalls leicht schwächer. Aktuell wird der Euro zu 1,1623 Franken gehandelt nach 1,1638 Franken im frühen Handel. Der Dollar hat dagegen zum Franken wieder Parität erreicht und notiert auf 1,0006 Franken nach 0,9992 Franken am Morgen.

+++

10:27

Die Aktien von Leonteq verzeichnen am Donnerstagmorgen überdurchschnittlich hohe Kursverluste. Das Fintech-Unternehmen hatte zwar mit seinen Halbjahresresultaten die Erwartungen der Analysten übertroffen. Verschnupft zeigen sich die Marktteilnehmer aber darüber, dass das Unternehme in nächster Zeit die Dividende aussetzten und zudem eine Kapitalerhöhung vornehmen will.

Bis gegen 10.10 Uhr büssen die Aktien von Leonteq bei überdurchschnittlich hohen Volumen 10 Prozent auf 55,65 Franken ein - zwischenzeitlich waren die Valoren gar bis auf 52,50 Franken zurückgekommen. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,14 Prozent tiefer. Umgesetzt wurde bis zu diesem Zeitpunkt rund das Dreifache des durchschnittlichen Handelsvolumens.

Leonteq hat dank guter Kundennachfrage und günstigem Marktumfeld die Ertragsbasis deutlich gesteigert und damit auch die Gewinnerwartungen klar überboten. "Man kann daher endgültig von einem geglückten Turnaround sprechen", schreibt Michael Kunz von der ZKB in einem Kommentar.

Das starke operative Ergebnis werde indes durch die angekündigte Kapitalerhöhung überschattet, ergänzen die Bankenexperten der UBS. Diese gehen davon aus, dass diese Mittelaufnahme zu einer Verwässerung ihres prognostizierten Gewinns pro Aktie von 16 Prozent führen wird.

+++

10:26

Die Rieter-Aktien sind zu Handelsbeginn am Donnerstag eingebrochen. Der Spinnereimaschinenhersteller enttäuscht mit seinen Halbjahreszahlen: So harzt es bei den Aufträgen sowie der Profitabilität. Bei den Zielen für das laufende Jahr buchstabiert das Management leicht zurück.

Die Rieter-Aktie fällt bis 9.55 Uhr um 14,0 Prozent auf 157,10 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,18 Prozent im Minus liegt.

Rieter vermeldete am Donnerstag zwar eine Umsatzsteigerung. Doch kann das Unternehmen nur wenige neue Bestellungen vorweisen. Bei der Profitabilität geht es zudem abwärts. Die aktuelle EBIT-Marge ist mit 2,7 Prozent weit vom Mittelfristziel von 10 Prozent entfernt. Gleichwohl wurde dieses bestätigt. Und auch am Umsatzziel für das laufende Jahr hält das Management fest: Die Erlöse sollen über dem Vorjahr zu liegen kommen.

Analysten zeigten sich skeptisch. Die UBS schreibt von einem erneuten Rückschlag bei der Profitabilität.

+++

10:00

Die Aktie des Schliesstechnikkonzerns Dormakaba stürzen am Donnerstagmorgen ab. Das Unternehmen musste die avisierten Mittelfristziele zwei Jahre nach hinten verschieben. Angesichts der Revision des Ausblicks zeigen sich Anleger und Analysten enttäuscht. Bis 10 Uhr brechen die Dormakaba-Papiere um rund 15 Prozent auf 628 Franken ein. Zuvor war die Aktie kurzeitig für unter 616 Franken zu haben. Das sind Werte, die zuletzt vor über zwei Jahren erreicht wurden. Der Gesamtmarkt (SPI) tendiert mit -0,13 Prozent derweil etwas tiefer.

+++

09:15

Der Swiss Market Index notiert nach Handelseröffnung 0,07 Prozent höher. Die Vorgaben aus Übersee sind neutral bis freundlich. Die Wall Street reagierte kaum auf die Veröffentlichung des Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed, das sogenannte Beige Book. Denn am Vortag hatte US-Notenbank-Chef Jerome Powell in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat den Zustand der US-Konjunktur als gut bewertet.

Im Fokus stehen die Aktien von ABB, die 4,3 Prozent zulegen. Der Industriekonzern verzeichnet im zweiten Quartal ein moderates Wachstum bei verbesserter Gewinnmarge. Auf Gewinnebene übertraf er die Konsens-Erwartungen der Analysten.

Gestützt wird der SMI auch von den Aktien des Pharmakonzerns Novartis (+0,2 Prozent), der gestern starke Semesterzahlen veröffentlicht hatte. Viele Blue Chips tendiert indes tiefer. Givaudan geben 3,2 Prozent nach, obwohl der weltgrösste Aromen- und Riechstoffhersteller mit seinen Halbjahreszahlen die Markterwartungen ebenfalls übertroffen hat.

Enttäuschende Studienergebnisse setzten auch dem Titel des Pharmakonzerns Roche zu. Die Genusscheine verlieren im frühen Handel 1,3 Prozent und gehörten damit zu den Schlusslichtern bei den Schweizer Standardwerten. Die Immuntherapie Tecentriq reduziert in Kombination mit Chemotherapie bei Lungenkrebs-Patienten zwar das Risiko einer Krankheitsverschlechterung. Abschliessende Daten zur Überlebensrate der Patienten legte Roche aber noch nicht vor. Damit habe Tecentriq einen Rückstand auf das Konkurrenzprodukt Keytruda der amerikanischen Merck, erklärte Baader Helvea-Analyst Bruno Bulic. Er setzte ein Fragezeichen hinter dem Wirkmechanismus von Tecentriq.

Auf ein erfolgreiches Halbjahr zurückblicken kann Kühne+Nagel (+0,7 Prozent). Bei allen wichtigen Gewinnzahlen gelang dem Konzern eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Im breiten Segment stehen vor allem Rieter (-13 Prozent), Dormakaba (-16 Prozent) und Leonteq (-9 Prozent) mit ihren Zwischenergebnissen negativ im Rampenlicht. Dabei verzeichnete Rieter eine deutliche Umsatzsteigerung, der Bestellungseingang verlief aber schleppend.

Dormakaba steigerte zwar den Umsatz und den EBITDA, das organische Wachstum und die EBITDA-Marge blieben jedoch hinter den Erwartungen des Unternehmens zurück. Leonteq schliesslich übertraf mit seinem Gewinnzahlen ebenfalls die Analystenprognosen. Temenos verlieren nach den Halbjahreszahlen 4 Prozent, Bobst 9 Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel gemäss Berechnungen von Julius Bär 0,08 Prozent höher. Die Angaben sind aber mit Vorsicht zu geniessen, es kam im Verlauf des vorbörslichen Handels zu mehreren abenteuerlichen Kehrtwenden bei den Kursen.

Am Vortag war der Leitindex um 1,3 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende Mai gestiegen. Im Mittelpunkt standen die Aktien von ABB, die vorbörslich mehr als zwei Prozent zulegten. Trotz der anhaltenden Umsatzflaute hat der Elektrotechnikkonzern im zweiten Quartal 2018 mehr verdient. Der Gewinn des Unternehmens kletterte um 30 Prozent auf 681 Millionen Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 631 Millionen Dollar.

Die Aktien von Givaudan gaben nach einem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr vor dem offiziellen Handelsstart jedoch 0,6 Prozent nach.

Zu Abschlägen dürfte es nach einer Gewinnwarnung auch bei Dormakaba und nach einem Gewinnrückgang bei Rieter kommen, während bei Leonteq die geplante Kapitalerhöhung auf den Kurs drücken dürfte. Die Titel von Kühne + Nagel werden nach einem Gewinnzuwachs im ersten Halbjahr jedoch höher erwartet.

+++

06:30

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,1 Prozent im Minus, nachdem er lange Zeit im positiven Bereich lag. Die chinesische Börse in Shanghai trat auf der Stelle, ebenso der Der Hang Seng in Hongkong. An der Wall Street hatten vor allem die Bilanzen der Großbank Morgan Stanley und von United Airlines die Anleger zuversichtlich gestimmt.

Asia stocks retreat on softer-than-expected Chinese data https://t.co/LhDoz0O0bL — Spotlight Growth (@SpotlightGrowth) 19. Juli 2018

+++

06:25

Der Euro bewegte sich am Devisenmarkt in Fernost kaum. Er trat bei 1,1644 Dollar auf der Stelle. Der Schweizer Franken lag zum Euro ebenfalls wenig verändert bei 1,1630 wie auch zum Dollar bei 0,9988.

(cash/AWP/Reuters)