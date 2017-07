07:20

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 49,54 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig um neun Cent auf 46,98 Dollar.

Road to oil price recovery will be bumpy, says Al Sabban https://t.co/bpugfbtNdE — مسلم الأعمى (@mslmala3ma) 5. Juli 2017

06:35

Gefragt bei Investoren waren als sicher geltende Anlagen wie Gold oder Anleihen. An den japanischen Aktienmärkten war die Stimmung dagegen gedämpft. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,3 Prozent schwächer bei 19.971 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index notierte nahezu unverändert bei 1609 Zählern. Die Einschätzung, dass Nordkorea eine Interkontinentalrakete getestet habe, habe Anleger dazu bewegt, sich vorsichtig zu verhalten, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management. Insgesamt reagiere der Markt aber vergleichsweise ruhig. US-Außenminister Rex Tillerson forderte nach dem Raketentest die internationale Gemeinschaft zum gemeinsamen Vorgehen auf. Die USA und Südkorea starteten als Reaktion ein Militärmanöver.

Geopolitische Spannungen um Nordkorea belasten; Nikkei 225 verliert leicht, unter 20.000 Zählern wird es kritisch https://t.co/FSgaOlXZG3 pic.twitter.com/tzmElBKzmk — DER AKTIONÄR (@aktionaer) 5. Juli 2017

Ausserhalb Japans legten die Kurse etwas zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 0,2 Prozent und machte damit einen Teil der Verluste vom Dienstag wett. Der Index der Börse in Seoul behauptete sich.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verhalfen der japanischen Währung zu Gewinnen. Der Dollar gab 0,2 Prozent nach auf 113,04 Yen. Gold legte 0,3 Prozent zu auf 1227,3 Dollar je Feinunze. Der Euro wurde etwas fester als im späten New Yorker Handel mit 1,1357 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9647 Franken je Dollar und 1,0955 Franken je Euro gehandelt.

(Reuters)