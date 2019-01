07:50

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,81 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 52,35 Dollar.

Am Ölmarkt haben Sorgen vor einer Konjunkturflaute in den USA belastet. Mittlerweile mehren sich Stimmen, die vor den Konsequenzen der teilweisen Schliessung von Regierungsbehörden warnen. Der Haushaltsstreit in den USA könnte demnach den Aufschwung der US-Wirtschaft im ersten Quartal und damit die Nachfrage nach Rohöl bremsen. Ausserdem werden werden die Ölpreise durch die Entwicklung der US-Ölreserven belastet. Die schwere politische Krise im wichtigen Förderland und Opec-Mitglied Venezuela konnte den Ölpreisen hingegen keinen Auftrieb geben.

#Venezuela now has two presidents dueling for control. The country’s GDP declined by >30% from 2013 to 2017, exceeding any contraction ever witnessed in US (even during the depression), Western Europe, and Latin America. https://t.co/jpPZmauQQv pic.twitter.com/UPYX74BTPU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 24, 2019

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1386 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch der Franken bewegte sich zu den Hauptwährungen in der Nacht kaum und notierte am Morgen zum Euro bei 1,1321 und zum US-Dollar bei 0,9943 Franken.

Am frühen Nachmittag wird die EZB ihre neuen geldpolitischen Beschlüsse bekannt geben. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Notenbank keine wesentlichen Weichenstellungen vornehmen wird. Besonders im Fokus steht die Frage, wie EZB-Präsident Mario Draghi die weitere konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone auf der Presskonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung einschätzen wird.

In Tokio tendierte das Börsenbarometer Nikkei 0,2 Prozent tiefer bei 20'560 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,1 Prozent. Gegen den Trend legten in Japan Aktien von Chipzulieferern wie Advantest und Tokyo Electron zu. Der US-Halbleiterproduzent Texas Instruments hatte die Gewinnerwartungen der Wall Street übertroffen.

Hong Kong shares edge up as investors await US-China talks.https://t.co/C2uCoNslSN — Nikkei Asian Review (@NAR) January 24, 2019

An den Devisenmärkten in Fernost notierte der Euro etwas fester mit 1,1388 Dollar. Zur japanischen Währung sank die US-Devise um 0,1 Prozent auf 109,52 Yen.

(cash/AWP/Reuters)