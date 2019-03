06:45

Der japanische Leitindex Nikkei tendierte am frühen Dienstagnachmittag in Tokio 2 Prozent im Plus bei 21'396 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 2,5 Prozent auf 1616 Zähler zu. Am Montag hatten Rezessionsängste die Börse noch auf Talfahrt geschickt.

Besonders gefragt waren die Papiere von Nintendo. Sie verteuerten sich um fünf Prozent. Das "Wall Street Journal" berichtete, der Konzern plane zwei neue Versionen seiner Spielekonsole Switch womöglich im Sommer auf den Markt zu bringen.

Asia stock mkts are bouncing after yday's selloff led by Nikkei on dividend reinvestment buying and as US bond yields come off late-2017 lows. Rates futures price in Fed cut this year. US 10y yields jump 4bps to 2.44%. Korea weighed down as Samsung warned on memory-chip prices. pic.twitter.com/WUGvWFLVGm

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 26, 2019