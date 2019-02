07:40

Der Kurs des Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung wieder über die Marke von 1,13 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1308 Dollar gehandelt. Das ist etwas höher im Kurs als am Freitagabend. Der Franken wurde derweil zum Euro unverändert mit 1,1353 Franken gehandelt. Der US-Dollar schwächte sich zum Franken auf 1,0040 von 1,0052 Franken leicht ab.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verliehen hat. Die amerikanische Währung ist seit Ende vergangener Woche als sicherer Anlagehafen weniger gefragt. Im weiteren Verlauf wird mit einem vergleichsweise ruhigen Handel am Devisenmarkt gerechnet. In der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus den USA sind wegen eines Feiertags ebenfalls keine Impulse zu erwarten.

+++

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 1,8 Prozent fester bei 21'273 Punkten und damit so hoch wie seit zwei Monaten nicht mehr. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,5 Prozent auf 1601 Zähler. Zu den Gewinnern gehörten insbesondere die Aktien von Firmen, die einen grossen Teil ihres Umsatzes in China erwirtschaften, wie des Maschinenbauers Komatsu mit plus 2,7 Prozent, des Roboterherstellers Fanuc mit plus 2,6 Prozent oder des Baumaschinenherstellers Hitachi mit plus 4,6 Prozent.

Am Markt werde zunehmend damit gerechnet, dass die Frist bis 1. März verlängert wird und damit die Strafzölle auf chinesische Importgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar zunächst nicht erhöht werden. Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management, gab jedoch noch keine Entwarnung: "Die politischen Risiken bleiben weiterhin eine Bedrohung, und jede Entwicklung in Washington muss gründlich geprüft werden."

Auch ausserhalb Japans legten die Kurse zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte nach dem deutlichen Minus vom Freitag ein Prozent zu. Die USA und China setzen ihre Gespräche in dieser Woche in Washington fort. "Das schliesst einen Rückschlag oder zwei zwischen heute und Anfang März nicht aus", schrieben die Experten von CBA. "Dennoch glauben wir weiterhin, dass beide Seiten gute Gründe haben, ein Abkommen zu wollen."

+++

06:36

Der Yen bewegte sich kaum, ein Dollar kostete 110,51 Yen. Der Euro notierte etwas fester bei 1,1316 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 1,0029 Franken je Dollar und 1,1353 Franken je Euro gehandelt.

#Forex - Yuan Gains, U.S. Dollar Slips on Trade Deal Prospects - https://t.co/HnX4SMvM9M — Investing.com News (@newsinvesting) February 18, 2019

(cash/Reuters/AWP)