06:30

Die Dynamik an den asiatischen Aktienmärkten ist am Mittwoch wegen Zweifeln an der globalen Erholung von der Pandemie vor der Sitzung der US-Notenbank abgeebbt. Der Fokus der Anleger hat sich auf die wirtschaftlichen Aussichten der Fed verlagert. "Die Fed-Entscheidung heute Abend ist maßgebend, ob die Märkte einen Boxenstopp einlegen oder eine Kehrtwende", sagte Vishnu Varathan, Leiter Wirtschaft und Strategie bei der Mizuho Bank in Singapur.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 23.115 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1627 Punkten.

All that's going on in markets today https://t.co/DtbA3Qcg9G — Bloomberg Markets (@markets) June 10, 2020

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

Die US-Notenbank Federal Reserve berät heute (Mittwoch) über den weiteren Kurs in Zeiten der Corona-Krise. Experten erwarten für die Sitzung keine großen Ankündigungen, Beobachter blicken daher mit Spannung auf die Konjunkturprognosen der Währungshüter.

+++

06:20

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 107,68 Yen und stagnierte bei 7,0743 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9509 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1340 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0786 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2735 Dollar.

+++

06:00

Zum Auftakt der zweitägigen geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank haben Anleger an der Wall Street weitere Aktienkäufe gescheut. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 1,1 Prozent tiefer auf 27'272 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3207 Punkte ein.

Die US-Börsen seien in kurzer Zeit sehr stark gestiegen, sagte Tim Chubb, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Girard. Daher müssten sie für ein zwei Wochen erst einmal verschnaufen. Der technologielastige Nasdaq tanzte allerdings aus der Reihe und markierte den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch. Das Marktbarometer rückte 0,3 Prozent auf 9953 Punkte vor.

Here's what happened to the stock market on Tuesday https://t.co/pmnnkYn2o7 — CNBC (@CNBC) June 9, 2020

Angetrieben wurde der Index von Kursgewinnen der Schwergewichte wie Amazon. Die Aktien des Online-Händler gewannen drei Prozent. Mehrere Analysten hoben dank verbesserter Geschäftsaussichten ihre Kursziele für Amazon an.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)