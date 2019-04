06:00

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,8 Prozent nach. In Tokio sank der Leitindex Nikkei um 0,7 Prozent auf 22'155 Punkte. Im Tagesverlauf wird die erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im ersten Quartal vorgelegt.

In Japan fallen die Aktien von Nintendo bis 5 Prozent.

Nintendo shares fall as much as five percent after conservative guidance https://t.co/k8URVTt4lP pic.twitter.com/hF8fUlazT2

— CNA (@ChannelNewsAsia) 26. April 2019