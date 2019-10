06:35

Nach einem Bericht der "New York Times" will die US-Regierung das Embargo gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei in Teilen aufheben, so dass der Konzern wieder mit bestimmten Bauteilen beliefert werden kann. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet zudem, dass die amerikanische und chinesische Regierung in Fragen der Währungen auf dem Weg zu einer Einigung seien.

As #Trade #Talks between the US and China unfold in Washington, a series of conflicting #News reports have thrown #Markets into confusion, with US and Asian futures indexes briefly dropping upon #News the #Talks had ended in ... https://t.co/tCWW8pYiSD#USChina pic.twitter.com/O7l4qSah65

— (@_1BUV) October 10, 2019