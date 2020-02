05:55

Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

Chinese markets see modest gains, with the Shanghai Composite higher for a sixth day — its longest winning streak since September https://t.co/qgRguZqQwB pic.twitter.com/pOirrgaTnW — Bloomberg Next China (@next_china) February 11, 2020

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag dem Aufschwung der Wall Street gefolgt. Die Anleger scheinen auf das Beste zu hoffen, obwohl sich das Coronavirus weiterhin ausbreitet und die Zahl der Toten steigt. In China haben die Fabriken nach einer längeren Mondneujahrspause nur langsam die Produktion wieder hochgefahren, was die Analysten von JPMorgan veranlasste, die Wachstumsprognosen für dieses Quartal erneut herabzustufen. "Der Ausbruch des Coronavirus hat die Dynamik der chinesischen Wirtschaft völlig verändert", hiess es in einer Mitteilung. Sollte der Ausbruch bis April nicht ihren Höhepunkt erreicht haben, könnte sich das Wachstum im ersten Quartal ins Negative umkehren, wobei sich eine Erholung über das zweite und dritte Quartal hinziehen könnte, so die Analysten von JPMorgan.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,85 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9773 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9781 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0915 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0678 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2918 Dollar.

05:45

Die US-Anleger haben zu Wochenbeginn trotz anhaltender Sorgen um das Coronavirus beherzt zugegriffen. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch die Indizes der Technologiebörse Nasdaq erreichten am Montag weitere Rekordmarken.

Dabei schaffte es der S&P 500 erstmals über die Schwelle von 3350 Punkten. Er schloss letztlich mit einem Zuwachs von 0,73 Prozent bei 3352,09 Punkten. Der Nasdaq 100 kletterte derweil bis auf 9517 Punkte und ging knapp darunter mit einem Plus von 1,23 Prozent aus dem Handel.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag ein Rekordhoch bei 29'408 Punkten erreicht hatte, stieg um 0,60 Prozent auf 29'276,82 Punkte.

Vor allem Technologiewerte standen hoch in der Gunst der Anleger. So kletterten die Papiere des Prozessorenherstellers AMD an der S&P-Spitze um 5 Prozent. Börsianer begründeten dies mit Spekulationen, dass der Konzern seinen ärgsten Widersacher zumindest teilweise als Zulieferer von Apple ausstechen könnte. Intel liefen dem Markt mit nur rund einem halben Prozent Zuwachs denn auch etwas hinterer.

Tesla-Aktien legten nach dem jüngsten Rückschlag wieder um gut 3 Prozent zu. Für Aufmerksamkeit sorgte ein Artikel im Wirtschaftsmagazin "Forbes", der in einem Planspiel die Google-Mutter Alphabet als möglichen Käufer für den Elektroautobauer vorstellte. Der Wert von Tesla könnte anschliessend auf 1,5 Billionen US-Dollar anziehen, hiess es.

