Gegenüber dem Franken hat sich der Euro der Marke von 1,10 Franken im Vergleich zum Vortag weiter angenähert und diese in der Nacht auf Mittwoch auch bereits einmal kurz überschritten. Zuletzt hatte der Euro Anfang August auf diesem Niveau gestanden. Aktuell liegt der Kurs bei 1.0994.

Hier die Entwicklung des Euro-Franken-Kurses seit gestern morgen:

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittwoch nahezu unverändert bei 22.009 Punkten. Der breiter gefasste Topix viel um 0,4 Prozent auf 1608 Zähler.

Die Aktien von Öl- und Gasunternehmen, die noch am Tag Kursgewinne verbucht hatten, fielen auf normales Niveau zurück, nachdem sich die Ölpreise weiter abkühlten. Saudi-Arabien hatte erklärt, dass nach dem Angriff auf die grösste Raffinerie des Landes die Ölproduktion bereits Ende September wieder komplett hergestellt sei. "Die Situation am Ölmarkt bleibt angespannt, aber die Angst vor einer anhaltenden Verknappung des Ölangebots hat ich erst einmal abgeschwächt", sagte Edward Moya, Marktanalyst von Oanda. Die Titel von Japans grösstem Öl- und Gasunternehmen Inpex verloren rund fünf Prozent.

Gewinner des gefallenen Ölpreises waren die Fluggesellschaften, für die der Preis für Kraftstoffe ein grosser Kostenfaktor ist: Der Fluglinien-Index stieg um 0,6 Prozent, die Aktien der Fluggesellschaften ANA und Japan Airlines kletterten um 0,8 beziehungsweise 0,5 Prozent.

