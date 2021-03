07:30

Vor den erneuten Bund-Länder-Beratungen zur Pandemie-Bekämpfung in Deutschland wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 14.039,80 Punkten geschlossen. Insidern zufolge befürwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel eine vorsichtige Lockerung des Corona-Lockdowns. Allerdings brauche man auch eine "Notbremse" für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen sollten.

Im Tagesverlauf stehen die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in Deutschland und den USA auf dem Terminplan. Experten erwarten für Februar jeweils ein Ergebnis auf dem Niveau des Vormonats. Gleiches gilt für die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag liefern. Hier prognostizieren Analysten den Aufbau von 177.000 Jobs. Am Abend (MEZ) folgt dann der Konjunkturbericht der Notenbank Fed. Vom sogenannten Beige Book versprechen sich Börsianer Hinweise auf die US-Geldpolitik.

06:20

Der SMI notiert rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung 0,3 Prozent im Plus. Am gestrigen Dienstag schloss der Schweizer Leitindex mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 10'817 Punkten.

06:10

Die asiatischen Anleger schütteln am Mittwoch Bedenken über eine zu schnelle Aktienrally ab und klammern sich an die Hoffnungen auf ein bevorstehendes US-Konjunkturpaket. Einige Analysten warnten jedoch, dass zu schnell steigende Kurse es den Märkten schwermachen könnte, ihre Gewinne zu halten. "Obwohl sich die Märkte stabilisiert haben, bleibt die Stimmung angespannt, da die Anleger weiterhin einen weiteren Ausverkauf bei den Zinsen befürchten", sagten die Analysten von TD Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 29.460 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1897 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent.

Australia keeps borders closed for another three months

China plans global chip supremacy

Twin sisters score Japan's hottest IPO Here are some of the things people in markets are talking about today https://t.co/BIs30Pyv1j — Bloomberg (@business) March 3, 2021

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 106,84 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4645 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9154 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2082 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1060 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3961 Dollar.

22:45

Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem sehr starken Wochenauftakt geschwächelt. Besonders deutlich gaben Technologiewerte nach. Warnungen Chinas vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten drückten wohl ebenfalls etwas auf die Stimmung.

Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial , der im frühen Handel weitgehend richtungslos tendierte, schloss letztlich mit minus 0,46 Prozent auf 31 391,52 Punkte knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Damit büsste er einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ein. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,81 Prozent auf 3870,29 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,68 Prozent auf 13 059,95 Punkte ein.

