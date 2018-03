07:00

Die US-Notenbank Fed steht vor der ersten Zinserhöhung in diesem Jahr. Beobachter erwarten, dass die Währungshüter um den neuen Fed-Chef Jerome Powell den Schlüsselsatz heute (Mittwoch) um einen Viertelpunkt anheben werden - auf die dann neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Powell wird erstmals nach einem Zinsentscheid in seiner neuen Rolle vor die Presse treten und dabei den Beschluss erläutern.

Diesen Mittwoch wird die #Fed ihren #Leitzins um 0.25% erhöhen. Alles andere wäre eine grosse Überraschung. Was geht das die Schweiz an? Einschätzungen in unserem #Audiocast auf https://t.co/RoVdben6AJ pic.twitter.com/GD1VuKg6VC — SGKB News (@sgkb_news) March 19, 2018

Er hat das Ruder Anfang Februar von seiner Vorgängerin Janet Yellen übernommen, unter deren Präsidentschaft die Fed zuletzt im Dezember die Zügel gestrafft hatte. Den Finanzmärkten gilt Powell als Garant der Kontinuität. Die US-Währungshüter hatten Ende vorigen Jahres für 2018 drei Zinsschritte nach oben signalisiert.

Der Arbeitsmarkt brummt in den Vereinigten Staaten. Und die Konjunktur dürfte angesichts der von US-Präsident Donald Trump angeschobenen radikalen Steuerreform noch mehr Schub erhalten. Daher erwarten manche Experten, dass die Notenbank nun insgesamt vier Schritte ins Auge fassen könnte.

06:40

Vor der mit Spannung erwarteten Zins-Sitzung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger in Fernost zurückgehalten. Zudem blieb die Börse in Japan am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,2257 Dollar bewertet nach 1,2240 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 106,45 Yen gehandelt nach 106,53 Yen in den USA.

