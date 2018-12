06:50

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 62,33 US-Dollar. Das sind 2,87 Dollar oder rund fünf Prozent mehr als zum Wochenausklang am Freitagabend. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 2,70 Dollar auf 53,63 Dollar. Damit stoppten beiden Ölsorten erst einmal die seit Anfang Oktober anhaltende Talfahrt.

Experten führten die Kursgewinne zum Wochenstart vor allem darauf zurück, dass Russland und Saudi-Arabien ihren Pakt zur stärkeren Kontrolle des Ölmarkts verlängert hatten. Damit dürfte der Weg für eine Senkung der Produktion der wichtigsten Ölförderstaaten der Welt frei sein, um das Überangebot zu reduzieren. Die Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) kommen Ende der Woche mit anderen wichtigen Förderländern zusammen, um über die Reaktion auf den Ölpreisverfall der vergangenen Wochen zu beraten.

Experten gehen von einer Drosselung der Produktion aus - die Frage ist dabei aber vor allem wie stark die Fördermenge gesenkt werden soll und wie einig sich die Staaten sind. In dem nordamerikanischen Land Kanada, das nicht zur Opec gehört, hatte die Provinz Alberta bereits am Wochenende reagiert. Die wichtigste Ölförderregion des Landes will ab Januar die Produktion um deutlich reduzieren, um die hohen Lagerbestände abzubauen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 1,4 Prozent fester bei 22.666 Punkten und erreichte den höchsten Stand seit sieben Wochen. Zu den Gewinnern gehörten die Aktien von den Unternehmen, die besonders stark auf dem chinesischen Markt aktiv sind. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,5 Prozent auf 1693 Zähler. In China schnellte der Index der Börsen Shanghai und Shenzhen um 2,75 Prozent nach oben. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte 1,8 Prozent zu.

Die Entschärfung des Handelsstreits beflügelte den Dollar, der mit 113,57 Yen 0,1 Prozent mehr kostete. Westpac-Devisenexperte Robert Rennie warnte vor allzugrossem Optimismus nach der Einigung zwischen den USA und China. So blieben strittige Themen wie der Technologietransfer noch ungeklärt. "Diese Vereinbarung zwischen den USA und China kann besser als 'Mini-Durchbruch' gewertet werden, der eine Pause in dem Konflikt bietet, denn als umfangreiches Abkommen." Der Euro legte 0,3 Prozent auf 1,1349 Dollar zu. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9979 Franken je Dollar und 1,1326 Franken je Euro gehandelt.

