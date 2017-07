06:35

Die Erwartung, dass nach der US-Notenbank Fed auch die Europäische Zentralbank irgendwann den Geldhahn wieder etwas zudreht, dämpfte die Stimmung an den Börsen in Asien. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,5 Prozent. In Japan notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittag 0,3 Prozent schwächer bei 19.938 Punkten, nachdem er zeitweise auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen war. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 0,3 Prozent auf 1610 Zähler. Die japanischen Börsen grenzten ihre Verluste ein, als die Notenbank einen massiven Ankauf von Anleihen gestartet und damit den Kurs der Landeswährung Yen geschwächt hatte. Davon profitierten insbesonders Exportwerte.

Der Yen gab nach, ein Dollar kostete 113,61 Yen. Zeitweise lag die japanische Währung 0,6 Prozent im Minus. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1411 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9611 Franken je Dollar und 1,0967 Franken je Euro gehandelt.

(cash/Reuters)