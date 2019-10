06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 21.307 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1564 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,6 Prozent. Die Börsen in China bleiben bis zum 7. Oktober geschlossen.

06:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,80 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er dagegen nahezu unverändert bei 0,9988 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0985 Dollar und bei 1,0967 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2354 Dollar.

06:20

An der Wall Street hat der Dow Jones am Vorabend zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,5 Prozent auf 26.201,04 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 7.872,27 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 2.910,64 Punkte zu.

