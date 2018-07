06:30

In Tokio fällt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,93 Prozent. Andere asiatische Märkte fallen in ähnlichem Ausmass.

Schon in den vergangenen Tagen standen die asiatischen Börsen unter Druck, da an diesem Freitag US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft treten sollen, was die Sorge vor einem Handelskrieg nährt.

06:25

Der Euro notiert kaum verändert zum Franken bei 1,1581, der Dollar handelt bei 99,35 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)