07:26

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel geringfügig nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 48,37 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung sank um acht Cent auf 46,00 Dollar.

Zuletzt gab es unterschiedliche Signale zur Balance am Ölmarkt. Einerseits gibt ein starker Rückgang der US-Ölreserven Hinweise auf ein gesunkenes Angebot. Andererseits sieht die Internationale Energieagentur (IEA) nach wie vor keinen Ausgleich von Angebot und Nachfrage, nachdem sie sich zuvor noch zuversichtlicher zum Abbau des Überangebots geäussert hatte.

+++

07:09

Der Euro hält sich auch am Freitagmorgen über der Marke von 1,10 Franken. Der Euro-Franken-Kurs steht derzeit bei 1,1028. Zum Dollar steht die Gemeinschaftswährung bei 1,1406. Händler sprechen von einem richtungslosen Handel. Eine zweite Schätzung zur Inflation in Deutschland fiel ohne Überraschungen aus und gab dem Euro keine Impulse. Wirtschaftsdaten aus den USA bewegten den Markt ebenfalls kaum.

+++

06:45

In den USA sollten im Tagesverlauf die Banken JPMorgan Chase, Citigroup and Wells Fargo ihre Quartalsberichte präsentieren. Ausserdem profitierten die Aktienmärkte weiter von den jüngsten Äusserungen der US-Notenbankchefin Janet Yellen, die auf ein behutsames Vorgehen bei den anstehenden Zinsanhebungen hindeuten. In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent höher bei 20.145 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um ebenfalls 0,2 Prozent und legte damit den fünften Handelstag in Folge zu.

(cash/Reuters/AWP)