06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte 1,1 Prozent auf 22 '836 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix stieg ebenfalls um 1,1 Prozent auf 1710 Zähler. Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, hatte erklärt, die USA hätten eine hochrangige chinesische Delegation zu weiteren Gesprächen zur Lösung des Streits eingeladen. Man habe die Information erhalten, dass Peking die Gespräche fortsetzen wolle und habe darauf reagiert. Ob dies eine Lösung voranbringe, sei aber offen. "Ich garantiere für nichts", sagte Kudlow.

Unter Druck standen in Tokio Chip-Werte wie Advantest und Tokyo Electron, die 4,1 beziehungsweise 2,6 Prozent verloren. Sie folgten US-Chipwerten auf dem Weg nach unten. Goldman Sachs sich in einer Kurzstudie mit Blick auf ein Überangebot an Speicherchips kritisch geäußert und einige US-Werte heruntergestuft. Die Börse in Shanghai lag 0,35 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,25 Prozent.

+++

06:25

Der Euro handelt kaum verändert bei 1,1227 Franken. Das Währungspaar Dollar/Franken steht bei 96,97 Rappen. Ein Euro wurde mit 1,1635 Dollar bewertet, etwas fester im Vergleich zum späten New Yorker Handel.

(cash/AWP/Reuters)