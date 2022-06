09:45

Der SMI sinkt mit 1,3 Prozent und steht damit bei einem Wert von 11'172 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag erneut deutlich tiefer eröffnet. Händler verweisen vor allem auf den Kursrutsch gegen Handelsende an den amerikanischen Börsen am Donnerstag. Die Anleger an der Wall Street hätten aus den EZB-Entscheiden vom Donnerstagnachmittag den Schluss gezogen, dass auch die US-Notenbank eventuell eine schärfere Gangart einlegen müsse, um die dortige Teuerung einzudämmen. Entsprechend sei die Nervosität im Vorfeld der am Nachmittag (14.30 Uhr MESZ) anstehenden US-Teuerungsdaten für den Mai sehr gross. Die meisten Ökonomen gingen zwar von einer leicht rückläufigen Rate aus, aber eine böse Überraschung in die andere Richtung sei nicht auszuschliessen, sagte ein Händler.

Die Entscheide der EZB vom Donnerstag, wonach im Juli erstmals seit elf Jahren die Zinsen erhöht werden sollen, werden derweil weiter kontrovers diskutiert. Obwohl die meisten Marktteilnehmer mit einer Zinswende im Sommer gerechnet hätten, sei die Ankündigung doch für viele anscheinend überraschend gekommen, meinte ein Händler. Entsprechend hätten die Anleger dann schnell auf "Risk off" umgestellt, was die Aktien - auch hierzulande - stark unter Druck gesetzt habe. Als sei dies nicht schon schlimm genug gewesen, habe es dann am Abend noch Gegenwind vom US-Anleihemarkt gegeben, wo die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ihre Kletterpartie fortgesetzt hätten. "Für den Moment kann sich der Aktienmarkt einfach nicht aus dem Würgegriff des Inflationsgespenstes befreien", fasste ein weiterer Händler die allgemeine Stimmung zusammen.

Weiter negativ im Fokus stehen die Aktien der Credit Suisse (-4,8 Prozent) am Schluss der Tabelle. Der US-Finanzkonzern State Street hat gestern Abend Gerüchte über eine angepeilte Übernahme der zweitgrössten Schweizer Bank zurückgewiesen. Diese hatten am Mittwoch die Papiere der CS trotz Gewinnwarnung in die Höhe getrieben. Bereits am Donnerstag büssten sie dann aber wieder 5,6 Prozent ein.

Klar schwächer präsentieren sich im frühen Handel auch Swisscom (-3,1 Prozent). Die UBS hat hier das Rating auf "Sell" von "Neutral" gesenkt, wenn auch mit leicht auf 500 von 490 Franken erhöhtem Kursziel. Die Aktie habe zuletzt in einem überdurchschnittlich starken Sektor eine der stärksten Entwicklungen gezeigt und notiere nun historisch gesehen auf einem Höhepunkt, begründete der zuständige Analyst seine Rückstufung. Er erwartet u.a. aufgrund eines zunehmenden Wettbewerbs ein verlangsamtes Wachstum bei der Italien-Tochter Fastweb.

Einigermassen stabil präsentieren sich die defensiven Schwergewichte Nestlé und Roche (je -0,6 Prozent). Bei Roche wird auf diverse gute Studiendaten in den letzten Tagen verwiesen. Der Pharmakonzern will diese Tage am Hämatologie-Kongress EHA weitere solche Daten vorstellen. Nach einer längeren Schwächephase habe sich der Kurs zuletzt offensichtlich stabilisiert, heisst es im Handel. Top Blue Chips sind Temenos (-0,3 Prozent) sowie Kühne+Nagel (-0,4 Prozent), bei letzteren ist von Titelkäufe aus dem VR die Rede.

Im breiten Markt stehen die Titel des Biotech-Unternehmens Kinarus (+11 Prozent) am ersten offiziellen Handelstag in der Gunst der Anleger.

09:15

Der SMI sinkt um 0,98 Prozent und steht damit bei einem Wert von 11'212 Punkten.

Der Kursrutsch gegen Handelsende an den amerikanischen Börsen am Donnerstag sorgt für sehr schwache US-Vorgaben. Als Belastung dort erwiesen sich die jüngsten Entscheidungen und Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach deren Einschätzung dämpfen die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges die Konjunkturentwicklung im Euroraum und treiben die Inflation in die Höhe. Entsprechend soll es im kommenden Monat erstmals seit elf Jahren eine Zinserhöhung geben.

Die Anleger an der Wall Street hätten daraus den Schluss gezogen, dass auch die US-Notenbank eventuell eine schärfere Gangart einlegen müsse, um die dortige Teuerung einzudämmen, hiess im US-Handel. Entsprechend sei die Nervosität im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Teuerungsdaten für den Mai sehr gross. Die meisten Ökonomen gingen zwar von einer leicht rückläufigen Rate aus, aber eine böse Überraschung in die andere Richtung sei nicht auszuschliessen, sagte ein Händler.

08:15

Neue Kursziele:

ABB : Citigroup senkt auf 35 (40) Fr. - Buy

: Citigroup senkt auf 35 (40) Fr. - Buy Holcim : Berenberg senkt auf 42 (43) Fr. - Sell

: Berenberg senkt auf 42 (43) Fr. - Sell Swisscom : UBS erhöht auf 500 (490) Fr.

: UBS erhöht auf 500 (490) Fr. Georg Fischer : Kepler Cheuvreux senkt auf 57 (69) Fr. - Hold

: Kepler Cheuvreux senkt auf 57 (69) Fr. - Hold Aryzta: Kepler Cheuvreux erhöht auf Hold (Reduce) - Ziel 1,10 (1,20) Fr.

08:00

Der SMI steht vorbörslich gemäss der Bank Julius Bär um 0,39 Prozent tiefer.

06:00

Der SMI steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,76 Prozent tiefer.

05:00

Die asiatischen Börsen sind am Freitag dem Abwärtstrend der Wall Street gefolgt, nachdem die Europäische Zentralbank eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt hatte und die anstehenden US-Inflationsdaten die Anleger verunsicherten. "Globale Aktien gerieten unter Druck, nachdem die EZB ihre Prognosen vorstellte und (EZB-Präsidentin Christine) Lagarde auf steigende Inflationsrisiken hinwies", sagten Analysten am Freitag. Da die Energiepreise weiter steigen würden, sei noch nicht klar, ob die Inflation ihren Höhepunkt bereits erreicht habe. "Die Leitlinien und politischen Maßnahmen der Fed müssen möglicherweise längerfristig restriktiver ausfallen. Die Finanzmärkte sind nervös", so die ANZ-Analysten weiter.

04:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 134,07 Yen und stagnierte bei 6,6904 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9789 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0629 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0406 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2497 Dollar.

22:30

Die Wachstumssorgen haben die US-Börsen wieder fest im Griff. Die wichtigsten Aktienindizes weiteten am Donnerstag ihre Vortagesverluste deutlich aus. Als Belastung erwiesen sich die jüngsten Entscheidungen und Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die hohe Inflation bringt die Notenbanker der Eurozone zum Gegensteuern: So ist das Ende der konjunkturstützenden Netto-Anleihekäufe zum 1. Juli beschlossen, zudem wird es im kommenden Monat erstmals seit elf Jahren eine erste Zinserhöhung geben. Im September könnte ein weiterer Zinsschritt folgen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,94 Prozent auf 32 272,79 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,38 Prozent auf 4017,82 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 2,74 Prozent auf 12 269,78 Zähler ein.

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges dämpfen nach Einschätzung der EZB die Konjunkturentwicklung im Euroraum und treiben die Inflation in die Höhe. Anleger an der Wall Street zogen daraus den Schluss, dass auch die US-Notenbank eventuell eine schärfere Gangart einlegen muss, um die in den Vereinigten Staaten ebenfalls starke Teuerung einzudämmen. Entsprechend stieg die Nervosität vor den zum Wochenschluss anstehenden Verbraucherpreisdaten für Mai.

Dass die Europäische Zentralbank zudem auch ihre Inflationsprognosen kräftig anhob, habe die Anleger "auf dem falschen Fuss erwischt", kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Mit einer so deutlichen Anpassung nach oben hin haben die wenigsten gerechnet." Dies drückte bereits auf die Kurse an Europas Börsen und sorgte laut Altmann für einen "Ausverkauf" an den Anleihemärkten, wo im Gegenzug die Renditen stiegen.

Bei den US-Einzelaktien fielen die Papiere des chinesischen Internet-Handelsriesen Alibaba nach dem Kursfeuerwerk am Vortag nun um mehr als acht Prozent. Hier verflogen die Hoffnungen auf einen baldigen Börsengang der Alibaba-Beteiligung Ant Group so schnell wie sie gekommen waren. Vorangegangen waren Berichte, wonach die chinesischen Finanzaufseher ihre Blockadehaltung aufgeben könnten. Doch es folgte ein Dementi von Chinas Börsenaufsicht. Noch am Vortag hatten Alibaba-Papiere fast 15 Prozent in der Hoffnung zugelegt, Pekings regulatorischer Würgegriff könnte sich lockern.

Auch Aktien anderer in New York gelisteter chinesischer Tech-Firmen litten unter der Aussicht auf anhaltenden Regulierungsdruck und sackten ab. Unter den schwächsten Werten im Nasdaq 100 büssten JD.com 7,6 und Pinduoduo 9,6 Prozent ein.

An der Index-Spitze schnellten die Anteilscheine von NXP Semiconductors um rund vier Prozent in die Höhe. Laut einem asiatischen Tech-Blog plant der Technologiekonzern Samsung eine Übernahme des niederländischen Chipherstellers. Samsung wolle damit vom starken Wachstum des Marktes für Halbleiter für die Automobilindustrie profitieren, hiess es.

Der Euro geriet trotz der jüngsten EZB-Entscheidungen unter Druck und kostete zum Handelsende an der Wall Street 1,0616 US-Dollar. Im Gegensatz zur Wall Street haben am Devisenmarkt wohl einige Marktteilnehmer auf noch mehr Tempo bei der geldpolitischen Straffung im Euroraum spekuliert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0743 (Mittwoch: 1,0739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9308 (0,9312) Euro.

US-Staatsanleihen litten unter dem anhaltenden Zinsauftrieb. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,19 Prozent auf 117,86 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 3,05 Prozent.

