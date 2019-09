06:40

Währenddessen haben die Ölpreise einen Teil ihrer massiven Gewinne wegen der Angriffe auf saudische Ölanlagen am Dienstag wieder abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent gab 1,5 Prozent auf 68 Dollar nach.

Am Montag waren die Preise beider Ölsorten wegen der Sorge um eine Verknappung des Ölangebots noch jeweils fast 15 Prozent gestiegen.

+++

06:35

Der Anstieg der Ölpreise nach dem Angriff auf saudische Raffinerien lässt die asiatischen Anleger zu Aktien von Öl- und Gasunternehmen greifen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Dienstag 0,2 Prozent fester bei 22'022 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,5 Prozent auf 1618 Zähler. Beide erreichten damit die jeweils höchsten Stände seit vier Monaten.

Besonders die Öl- und Gasunternehmen trieben die Kurse, unter anderem legte der Index der Rohstoffförderer um 9,4 Prozent zu. Die Kehrseite der Medaille: Der hohe Ölpreis ließ die Aktien der Fluglinien um 1,6 Prozent fallen, ebenfalls betroffen waren Schifffahrtstitel mit einem Minus von 1,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,14 Yen und legte 0,3 Prozent auf 7,0842 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9913 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1010 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0918 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2411 Dollar.

+++

06:30

Der Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen vom Wochenende hat den Aufwärtstrend an der Wall Street erst einmal gestoppt. Am Montag schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 27'076,82 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Index ein neues Rekordhoch nur knapp verpasst und am Freitag bereits merklich an Schwung verloren.

(cash/AWP/Reuters)