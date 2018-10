06:40

Der Euro wird kaum verändert mit 1,1562 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,38 Yen. Der Schweizer Franken wird mit 0,9910 Franken je Dollar und 1,1463 Franken je Euro gehandelt.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte bis am Nachmittag bei Plus 1,2 Prozent bei 22'824 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,53 Prozent auf 1713 Zähler zu. Gestützt wurde die positive Stimmung durch die Gewinne an der Wall Street. Dort gab die beginnende Bilanzsaison den Händlern die Kauflust zurück. Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche stiegen die wichtigsten Indizes am Dienstag deutlich.

(cash/AWP/Reuters)