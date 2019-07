06:35

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,92 Prozent im Minus bei 21.510 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index büsste 0,71 Prozent ein und lag bei 1564 Zählern.

Nintendo-Aktien gaben um 3,4 Prozent nach. Der operative Gewinn des Konzerns ging im abgelaufenen Quartal um zehn Prozent zurück. Rekordzahlen bei Sony sorgten dagegen für ein Plus von mehr als fünf Prozent bei den Papieren des Elektronikkonzerns.

Shares of Nintendo tumble after 10% quarterly profit plunge https://t.co/x68SG8m7c1

— CNBC (@CNBC) July 31, 2019