Die US-Börsen werden vorbörslichen Angaben zufolge klar im Minus starten. Die Futures des Dow Jones sinken um 1,42 Prozent, diejenigen des S&P 500 sinken um 1,8 Prozent und die Futures des Nasdaq sinken um 2,2 Prozent.

Der SMI sinkt um 2,1 Prozent und steht damit bei einem Wert von 10'964 Punkten. Am stärksten fällt dabei momentan die Aktie von Richemont. Ebenfalls unter Druck stehen auch die Aktien von Logitech und Sika. Nur die Aktie von Givaudan hält sich leicht im Plus.

Die Daten aus den USA hätten die Hoffnungen der Investoren definitiv zerstört, dass die Teuerung lediglich ein vorübergehendes Phänomen sein wird, heisst es in Marktkreisen. Vielmehr müsse man sich wohl auf eine längere Phase steigender Preise einstellen. Die Zinsängste verstärken sich deshalb weiter und die Stimmen, welche für diese Woche einen grossen Zinsschritt der amerikanischen Notenbank von 0,75 Prozent vorhersagen, mehren sich.

Laut einem Kommentar von Swissquote werden die Chancen auf einen derart hohen Zinsschritt mittlerweile auf über 50 Prozent eingeschätzt. Dies zeigt sich auch bei den Renditen für amerikanische Staatsanleihen. So ist die Zinskurve ziemlich flach geworden - die zehnjährigen Sätze sind nur noch ganz knapp über den zweijährigen Laufzeiten. Dies werde zumeist als Hinweis auf eine bevorstehende Rezession gewertet, heisst es im Mark.

Neues Kursziel:

Kardex: UBS senkt auf 235 (254) Fr. - Buy

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,66 Prozent tiefer eingeschätzt. Nur Roche befindet sich im Plus (mit 0,11 Prozent). Am stärksten fällt die Aktie der Credit Suisse (minus 2,2 Prozent).

Zum Auftakt einer Börsenwoche mit Zinsentscheiden mehrerer grosser Notenbanken wird der SMI demzufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatten die meisten Aktienmärkte nachgegeben. Auch an der Wall Street sorgte die weiter hohe Teuerungsrate in den USA für einen Ausverkauf.

Diese Themen dürften die Investoren in der neuen Woche ebenfalls beschäftigen. Allerdings stehen im Tagesverlauf keine relevanten Konjunkturdaten an. Daher konzentrieren sich Anleger auf die anstehenden Notenbank-Sitzungen. Am Mittwoch berät in den USA die Fed über ihre Geldpolitik. Eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt gilt als sicher. Am Tag darauf folgt die Bank von England (BoE) voraussichtlich mit einem Schritt von einem Viertel Prozentpunkt, auch die Schweizerische Nationalbank tagt am Donnerstag. Zu den wenigen Unternehmen, die am Montag Geschäftszahlen vorlegen, gehört Oracle.

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Zu Wochenbeginn fiel die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,05 US-Dollar. Am Montagmorgen kostete ein Euro im Tief 1,0476 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Mitte Mai.

Noch deutlich schwächer als der Euro tendiert seit einiger Zeit der Yen. Gegenüber dem US-Dollar fiel die Währung Japans zum Wochenstart auf den tiefsten Stand seit 1998. Hauptgrund der Yen-Schwäche ist die Geldpolitik der japanischen Notenbank, die - anders als viele andere Zentralbanken - an ihrer lockeren Linie festhält. Allerdings ist die Inflation in Japan auch bei weitem nicht so hoch wie in vielen anderen grossen Volkswirtschaften.

Der Kurs des Bitcoin ist zum Wochenauftakt zeitweise auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020 gefallen. Zuletzt konnte sich der Wert der bedeutendsten und bekanntesten Digitalwährung etwas erholen, lag aber immer noch deutlich unter dem Niveau vom Sonntag. Zuletzt kostete ein Bitcoin knapp 26'000 Dollar und damit rund zweieinhalb Prozent weniger als am Wochenende, als der Kurs bereits deutlich nachgegeben hatte. Am Montag sackte der Bitcoin im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise unter die Marke von 25'000 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen.

Der SMI steht gemäss der IG Bank um 1,13 Prozent tiefer.

Sorgen um das globale Wachstum lassen zu Wochenauftakt die Anleger in Asien nicht los. Die angesichts eines neuen Corona-Ausbruchs angekündigten Massentests in Pekings bevölkerungsreichstem Stadtbezirk Chaoyang schürten Befürchtungen vor einem erneuten Lockdown in China. Und die jüngsten Daten zur US-Inflation machten die Hoffnungen zunichte, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. "Die Inflation hat ihren Höhepunkt nicht erreicht, sie stagniert nicht einmal. Sie beschleunigt sich immer noch, und das wird sie wahrscheinlich auch im Juni tun", schrieb Aneta Markowska von der Investmentbank Jefferies am Montag in einer Notiz. "Die Inflationsdaten sind ein Wendepunkt, der die Fed dazu zwingt, einen höheren Gang einzulegen und die Straffung der Geldpolitik voranzutreiben."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent tiefer bei 27'089 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 134,79 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,7361 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9888 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0491 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0373 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2275 Dollar.

