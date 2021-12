13:45

Aus Furcht vor einer strengeren EU-Regulierung ziehen sich Anleger bei Essenslieferanten zurück. Die Aktien von Deliveroo, der "Lieferando"-Mutter Just Eat Takeaway und von Delivery Hero fallen um bis zu 9,5 Prozent. Dabei waren die Titel von Deliveroo in London mit 218,5 Pence so billig wie nie. Sollten Austräger künftig Angestellte statt Subunternehmer sein, werde das die Ertragskraft und Flexibilität der Branche schmälern, prognostiziert Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital.

13:10

Im Dow Jones zeichnet sich eine freundliche Eröffnung an. Die Futures auf den Leitindex steigen um 0,7 Prozent. Im Tech-Bereich deuten sich hingegen weitere Abgaben an. Die Futures auf den Nasdaq 100 geben um 0,3 Prozent nach.

U.S. stock futures mixed as traders await key virus and inflation news https://t.co/hJZoAT7sl8 — MarketWatch (@MarketWatch) December 6, 2021

11:50

Die Suche nach Nachrichten über Zur Rose war zuletzt ungewöhnlich hoch, obwohl die Anzahl der Berichte über das Unternehmen nicht größer als der Durchschnittswert war. Dies geht aus Daten von Bloomberg hervor. Das Interesse der Leser, gemessen an der Häufigkeit, mit der Artikel gelesen oder nach Beiträgen über das Unternehmen gesucht wird, war im Vergleich zu den letzten 30 Tagen überdurchschnittlich hoch.

Die Aktien von Zur Rose fallen gegen den Mittag um 5,7 Prozent und waren an den letzten fünf Börsentagen 12 Prozent im Minus.

11:45

Der Schweizer Aktienmarkt erlebt zum Wochenstart eine breit angelegte Erholungsbewegung. Über sämtliche Branchen hinweg legen die Kurse überwiegend zu. Dem Leitindex SMI gelingt es dabei zwischenzeitlich, die 12'300 Punkte fast zurückzuerobern. Und doch sind sich Marktteilnehmer einig, dass die Stimmung am Markt fragil bleibe. "Das Warten auf neue Erkenntnisse zu Ansteckungsraten, Krankheitsverläufen und Wirksamkeit von Impfstoffen gegen die neue Virus-Variante Omikron dürfte auch in der neuen Handelswoche weitergehen", heisst es zusammenfassend in einem aktuellen Kommentar. Dass Investoren dennoch etwas beherzter bei Aktien zugriffen, begründen Händler mit Nachrichten, wonach der Krankheitsverlauf mit der Omikron-Variante vergleichsweise milder sei.

"Die derzeitige 'Risk-Off'-Handelshaltung könnte in dieser Woche von einem Aufwind weggeblasen werden, da die Bedenken im Zusammenhang mit der Omikron- Variante nachlassen könnten, nachdem südafrikanische Experten keinen Anstieg von Todesfällen oder Krankenhausaufenthalten registriert haben", zeigt sich ein Händler zuversichtlich. Gleichzeitig blieben Themen wie Inflation oder der erwartete Kurswechsel der US-Notenbank Fed wichtige Einflussfaktoren. Auch habe sich mit dem chinesischen Immobilienkonzern Evergrande "ein alter Bekannter zurückgemeldet." Der grösste chinesische Immobilienkonzern scheine nun tatsächlich am Ende seiner liquiden Mittel angekommen zu sein. "Eine endgültige Pleite des Konzerns rückt damit in Sichtweite", warnt ein Börsianer.

Der SMI gewinnt gegen Mittag 0,55 Prozent hinzu auf 12'242,21 Punkte. Sein bisheriges Tageshoch hat er zuvor bei 12'299 Punkten markiert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,52 Prozent auf 1971,54 und der breite SPI um 0,50 Prozent auf 15'618,23 Zähler. Im SLI gewinnen 25 Titel hinzu und fünf fallen zurück.

Dabei halten sich die Aktien von Julius Bär (+1,9%) seit Handelsstart unter den Top-Favoriten der Anleger. Unterstützung erhalten die Papiere von der UBS, die neu eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Die Grossbank verfüge über ein Cash generierendes Geschäftsmodell, eine solide Kapitalsituation sowie strukturelle Wachstumsmöglichkeiten.

Im Gegenzug wurden die Aktien der CS (-0,6%) auf Neutral gesenkt. Der zuständige Analyst moniert, dass die eingeschlagene Strategie langsamer als erwartet umgesetzt werde.

CS-Aktien bilden auch innerhalb der Finanzbranche damit die Ausnahme. Denn neben Julius Bär ziehen auch die Aktien der Swiss Life, Swiss Re, Zurich, Partners Group und der UBS zwischen 1,4 und 0,6 Prozent an. Bei der den Versicherern und der UBS haben sich Analysten ebenfalls positiv geäussert und stützen damit die Aufwärtsbewegung der Papiere.

Pharma - Roche lanciert neuen Schnelltest zur Unterscheidung von Covid-19 und Influenza https://t.co/uJa7vumzJo pic.twitter.com/pgUJ2RrTWa — cash (@cashch) December 6, 2021

Darüber hinaus greifen Investoren auch bei Adecco (+1,2%) zu. Ebenso sind Holcim (+1,0%) oder AMS (+0,8%) auf den Einkaufslisten zu finden. Nicht nur, dass sie zu den eher konjunktursensiblen Titeln gehören. Sie alle hinken im bisherigen Jahresverlauf auch dem Gesamtmarkt eher hinterher.

Kursaufschläge von 1,1 Prozent beim Schwergewicht Nestlé stützen den Markt ebenfalls. Die beiden Pharmaschwergewichte Roche (+0,4%) und Novartis (+0,3%) gewinnen dagegen etwas weniger als der Gesamtmarkt.

Der Nachrichtenfluss wird allerdings vor allem durch die hinteren Reihen bestimmt. Nach der angekündigten Rochade an der Führungsspitze sind die zunächst sehr festen Sulzer-Aktien mittlerweile mit -0,7 Prozent ins Minus gedreht. Suzanne Thoma wird neue Verwaltungsratspräsidentin. Gleichzeitig nimmt der bisherige CEO Greg Poux-Guillaume per Anfang 2022 seinen Hut und wird von Frédéric Lalanne abgelöst.

Thoma tritt gleichzeitig von ihrem Chef-Posten bei der BKW (-0,7%) zurück und verzichtet auf eine Wiederwahl als Oerlikon-Verwaltungsrätin (+0,1%).

Die überdurchschnittlich starken Kursverluste bei Stadler Rail (-1,1%) und Ascom (-4,1%) sind derweil eher zurückhaltenden Analystenkommentaren geschuldet.

11:25

Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Montagvormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1292 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend.

Zum Schweizer Franken hat der Euro zu Wochenbeginn ebenfalls etwas zugelegt. Mit 1,0413 hat die Gemeinschaftswährung die Marke von 1,04 zurückerobert. Am Freitag war der Franken auf den höchsten Stand seit sechseinhalb Jahren gestiegen. Investoren griffen zu Wochenschluss angesichts der Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der neuen Corona-Variante Omikron zu der als sicherer Hafen geltenden Schweizer Devise. Auch der Dollar legt am Montag etwas zu und kostet am Montagvormittag 0,9220 Franken.

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 3. Dezember 2021 https://t.co/BmeAXj2Tf2 — Nationalbank CH (@SNB_BNS_de) December 6, 2021

11:05

Independent Research erhöht das Kursziel für Novartis auf 100 von 95 Franken und belässt die Einstufung auf "Kaufen". Zum aktuellen Kurs entspricht das ein Potenzial von 35 Prozent. Gemäss dem vom Pharmakonzern gegebenen Ausblick solle das Umsatzwachstum über die nächsten fünf Jahre mindestens 4 Prozent betragen und über die Entwicklungspipeline generiert werden, schreibt der Analyst Tobias Gottschalt.

Die Veräusserung der Roche-Anteile und die Prüfung der Optionen für Sanzoz werte er soweit positiv, da so eine Fokussierung auf das Geschäft mit patentgeschützten Medikamenten und eine grössere strategische Flexibilität eingeleitet werde. Somit folge Novartis dem Spezialisierungstrend der Branche, schreibt der Experte.

Der Aktie hilft das im Montagshandel bisher kaum. Die Titel notieren nur leicht im Plus (+0,15%).

10:00

Der aktuelle Stand an der Schweizer Börse (10:00, Vergleich mit Schlusskursen vom Freitag)

Indizes:

- SMI: +0,82% auf 12'276 Punkte

- SLI: +0,90% auf 1'979 Punkte

- SPI: +0,83% auf 15'670 Punkte

Stärkste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM):

- Ems-Chemie (+2,3%)

- Straumann (+2,1%)

- Adecco (+1,9%)

- Julius Bär (+1,9%)

- AMS Osram (+1,9%)

Schwächste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM):

- Zur Rose (-1,5%)

- Credit Suisse (-0,8%)

- SIG Combibloc (-0,5%)

- Tecan (+0,1%)

- Lonza (+0,1%)

09:50

Nach zwei schwachen Wochen mit kräftigen Kursschwankungen haben neue Nachrichten zur Corona-Variante Omikron am Montag nun wieder für etwas mehr Zuversicht am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax stand im frühen Handel 0,85 Prozent höher auf 15'298,26 Punkten. Seit dem Auftauchen von Omikron bewegt er sich in einer Spanne zwischen rund 15'000 und 15'500 Punkten.

Auch der europäische Stoxx 50 gewinnt 0,51 Prozent hinzu.

JPMorgan stufte die Anteile der Deutschen Bank von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Der Konzern habe die 2019 vorgestellte Umbaustrategie unter dem aktuellen Management konsequent umgesetzt, schrieb Analyst Kian Abouhossein. Die Erträge stabilisierten sich und - noch wichtiger - der Kostenplan trage Früchte. Deutsche Bank gewannen an der Dax-Spitze 3,3 Prozent.

Die Papiere des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck KGaA profitierten mit plus 1,1 Prozent von einer positiven Analysteneinschätzung. "Stay at Home"-Aktien wie jene der Essenslieferdienste Delivery Hero und Hellofresh gaben indes jeweils um die ein Prozent nach. Bei den Anteilen des Laborzulieferers Sartorius nahmen die Anleger weitere Gewinne mit, am Dax-Ende verloren die Titel 1,3 Prozent.

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet zum Wochenstart fester. Händler verweisen auf die jüngsten Schlagzeilen zur Coronavirus-Variante Omikron. So deute ein Artikel des südafrikanischen Medical Research Council darauf hin, dass die Omikron-Symptome milder seien als bei anderen Varianten. Das scheine Investoren in Europa zu beschwichtigen, heisst es von Händlerseite. Entsprechend würden europaweit Kursgewinne zum Handelsstart erwartet. Auch für die Wall Street zeichnet sich anhand der Futures eine Kehrtwende von den Verlusten der Vorwoche ab. Lediglich in Asien ist weiterhin eine stärkere Vorsicht zu erkennen.

"Asien, das so sehr unter der Delta-Welle gelitten hat, ist verständlicherweise vorsichtiger", kommentiert ein Händler. Diese Woche werde voraussichtlich mit Blick auf die Virus-Variante entscheidend sein, da die Märkte wahrscheinlich eine bessere Einschätzung darüber erhalten werden, heisst es in einem weiteren Kommentar. Die Nervosität dürfte dennoch weiter hoch bleiben, sind sich Marktteilnehmer einig. So kam es etwa bei der Kryptowährung Bitcoin am Wochenende im asiatischen Handel zu einem regelrechten Ausverkauf. In Asien sorgt auch der Bauträger Evergrande mit seinen Schuldenproblemen erneut für Schlagzeilen, da er einmal mehr vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten gewarnt hat.

Gelegenheitskäufe - Und wieder fliesst viel Geld in Aktien! Diese und weitere kursrelevante Informationen zum Schweizer Börsengeschehen wie etwa erste Stimmen zu #StadlerRail, #Roche oder #CreditSuisse finden Sie im heutigen Insider-Briefing unter:https://t.co/MfkHzxeXt6 — cashInsider (@cashInsider) December 6, 2021

Der SMI steht kurz nach Handelseröffnung Uhr 0,8 Prozent höher auf 12'274 Punkten. Mit einem Minus von 0,2 Prozent hatte er am Freitag die zweite Verlustwoche in Folge beendet.

Die stärksten Gewinne verzeichnen Sika, Geberit, Swiss Re, Partners Group, Swiss Life und Givaudan, mir Gewinnen zwischen 1 und 1,4 Prozent.

Bei der CS (-0,6%) wirkt sich eine Abstufung durch die UBS negativ auf den Kurs aus. Die eingeschlagene Strategie entspreche weitgehend den Erwartungen, schreibt der zuständige Analyst. Allerdings dauere die Umsetzung länger als gedacht und der Credit Suisse stünden nun weitere Übergangsjahre bevor.

Im gleichen Atemzug hebt der Experte die Papiere von Julius Bär (+2,6%) auf "Buy" an. Die Grossbank verfüge über ein Cash generierendes Geschäftsmodell, eine solide Kapitalsituation sowie strukturelle Wachstumsmöglichkeiten.

Dass die Genussscheine von Roche (+0,9%) gefragt sind, begründen Händler mit einem Test, den der Konzern lancieren will. Dieser Test soll es ermöglichen, innerhalb kürzester Zeit Covid-19 und Influenza zu unterscheiden.

08:15

In der Hoffnung auf eine anhaltend robuste Nachfrage decken sich Anleger mit Rohöl ein. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 2,3 Prozent auf 71,47 Dollar je Barrel. Mut machten Anlegern Preiserhöhungen Saudi-Arabiens für asiatische Kunden, sagten Börsianer. Außerdem schwinde wegen der stockenden Atomgespräche des Westens mit dem Iran die Aussicht auf eine rasche Rückkehr iranischen Erdöls auf den Weltmarkt.

Oil rebounds more than $1/bbl after Saudi price hike https://t.co/c44mWv3NCa pic.twitter.com/XXZNO2xW2k — Reuters U.S. News (@ReutersUS) December 6, 2021

08:05

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,86 Prozent höher. Am Freitag hatte der Schweizer Leitindex praktisch unverändert bei 12'175 Zählern geschlossen.

Ausser Credit Suisse (-0,7%) notieren alle SMI-Titel im Plus. Die Grossbank wurde von Analysten der Konkurrentin UBS auf "Neutral" von "Buy" heruntergestuft. Die grössten Ausschläge nach oben machen die Genusscheine von Roche (+2%).

Am breiten Markt fallen Julius Bär (+2,1%) nach einer Heraufstufung positiv auf. Ascom (-1.3%) verlieren hingegen vorbörslich nach einer Kurszielreduktion.

07:50

Die Talfahrt von Bitcoin geht weiter. Die Cyber-Devise verliert neun Prozent auf 48'803 Dollar, nachdem sie am Wochenende zeitweise 22 Prozent eingebrochen war. "Die Sorgenliste bestehend aus der Coronavirus-Mutation Omikron, dem finanziell angeschlagenen Immobilienkonzern China Evergrande und dem wachsenden Unbehagen der US-Notenbank Federal Reserve angesichts einer hohen Inflation hält Kryptowährungen weiterhin im Klammergriff fest", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

07:45

07:40

Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Im frühen Handel am Montag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1283 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.

Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0390 etwas fester als noch am Freitagabend und auch der US-Dollar notiert bei 0,9206 Franken wieder knapp über der 0,92er Marke.

Zu Wochenbeginn blicken die Investoren auf neue Auftragsdaten aus der deutschen Industrie. Die Unternehmen leiden seit längerem unter den erheblichen Verspannungen im globalen Warenhandel, die sich überwiegend auf die Corona-Pandemie zurückführen lassen.

07:30

Für den kriselnden chinesischen Immobilienentwickler Evergrande läuft am Montag erneut eine Frist für eine Zahlung aus. Nach dem Ablauf einer 30-tägigen Verlängerung werden 82,5 Millionen Dollar fällig. Am Freitagabend hatte der Konzern gewarnt, möglicherweise nicht genügend Mittel zu haben, um alle finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Daraufhin hatte die Regierung der Provinz Guangdong Evergrande-Chairman Hui Ka Yan einbestellt und erklärt, eine Abordnung zur Überprüfung des Risikomanagements in das Unternehmen zu schicken. Die Evergrande-Aktien rutschten zum Wochenbeginn um zwölf Prozent auf ein Elf-Jahres-Tief ab.

07:25

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Die neu entdeckte Corona-Variante Omikron wird die Anleger wahrscheinlich weiterhin auf Trab halten. Am Freitag hatte die Furcht der Anleger vor konjunkturbremsenden Einschränkungen infolge steigender Corona-Zahlen die Börsen nach unten gezogen. Der Dax hatte 0,6 Prozent auf 15'169,98 Zähler nachgegeben. Bei den Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn die deutschen Industrieaufträge auf der Agenda. Analysten rechnen für Oktober mit einem Rückgang um 0,5 Prozent nach einem Plus von 1,3 Prozent im Vormonat.

European stocks head for higher open as omicron variant, bitcoin volatility watched https://t.co/0awBw4n64E — CNBC (@CNBC) December 6, 2021

07:00

Bitcoin-Anleger haben am Wochenende herbe Verluste hinnehmen müssen. Die Kryptowährung verlor am Samstag in einem dramatischen Kursrutsch bis zu 22 Prozent an Wert und kostete nur noch 41'967 Dollar. Das bedeutete einen der größten Verluste überhaupt. Bis Samstagabend erholte sich die Notierung dann weitgehend bis auf rund 53'500 Dollar. Am Sonntag ging es dann erneut um rund 8,5 Prozent auf etwa 49'000 Dollar bergab.

Marktteilnehmer führten den Einbruch auf Gewinnmitnahmen - vor knapp einem Monat hatte die Cyber-Devise noch bis zu 69'000 Dollar gekostet - und Sorgen um die Weltwirtschaft zurück. So hatte die neue Virus-Variante Omikron in der vergangenen Woche an den Finanzmärkten weltweit zu Schwankungen geführt, weil unklar ist, wie stark sie einen wirtschaftlichen Aufschwung gefährden könnte. Auch aktuelle Konjunkturdaten enttäuschten, etwa zum US-Arbeitsmarkt.

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,86 Prozent höher. Am Freitag hatte der Schweizer Leitindex unverändert bei 12'175 Zählern geschlossen.

06:10

Die asiatischen Börsen können am Montag mit der Erholung der Märkte in den USA und Europa vom Freitag nicht mithalten. Die Virusvariante Omikron gab den Anlegern weiterhin Anlass zur Sorge: In etwa einem Drittel der US-Bundesstaaten ist die Corona-Mutante bislang bestätigt. Der Blick der Anleger ist daher weiter auf die US-Notenbank Fed gerichtet: Die kommende Woche fälligen Daten zu Verbraucherpreisen könnten für eine frühzeitige Drosselung der Anleihekäufe sprechen. "Wir glauben, dass die Fed die Wirtschaft viel näher an der Vollbeschäftigung sieht als bisher angenommen", sagte Michael Gapen, Ökonom bei Barclays. "Daher erwarten wir auf der Dezember-Sitzung ein beschleunigtes Tapering, gefolgt von der ersten Zinserhöhung im März. Wir gehen weiterhin von drei Zinserhöhungen um 25 Basispunkte im Jahr 2022 aus."

China tech shares extended declines to fresh record lows for a third session over growing concern on their potential withdrawal from U.S. exchanges https://t.co/Ogn4O6IBkt — Bloomberg Next China (@next_china) December 6, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 27.922 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1949 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 112,98 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3686 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9202 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1292 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0393 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3235 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)