07:40

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1556 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent niedriger als am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro nach und notiert aktuell bei 1,1384 nach 1,1402 Franken am Mittwochabend. Der US-Dollar kostet 0,9850 (0,9828) Franken.

Die Aussicht auf weiter steigenden Zinsen in den USA gab dem Dollar am Morgen Auftrieb, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Am Vorabend war mit der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bekannt geworden, dass viele Ratsmitglieder eine "baldige" Zinserhöhung für notwendig erachten. Damit gilt eine nächste Zinserhöhung im September als sicher. Die anhaltend robuste Wirtschaftsentwicklung und eine Inflationsrate in der Nähe von zwei Prozent sprächen für weitere "graduelle" Leitzinsanhebungen, hiess es ausserdem im Protokoll.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg aber noch um 0,2 Prozent auf 22.412 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor dagegen 0,1 Prozent auf 1697 Zähler.

Einige Analysten sehen in den Conti-Prognosen Anzeichen für eine Abkühlung der Autokonjunktur. Das zog in Tokio Auto- und Reifen-Hersteller nach unten. Toyota, Nissan und Bridgestone verloren ein bis zwei Prozent.

Marktteilnehmer sagten, viele Investoren hielten sich angesichts der laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China zurück. Ausserdem werde die Notenbank-Konferenz im amerikanischen Jackson Hole sehr genau beobachtet.

(cash/AWP/Reuters)