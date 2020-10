10:00

Die Aktie von Molecular Partners steigt zweitweise um über 30 Prozent. In Form einer Options- und Lizenzvereinbarung üben Novartis und das Unternehmen aus Schlieren ZH den Schulterschluss, wie sie am Mittwoch mitteilten. Ziel der Vereinbarung ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von zwei therapeutischen Kandidaten, MP0420 und MP0423, die gegen das Coronavirus erprobt werden sollen.

+++

09:20

Die Coronakrise und die anhaltenden Diskussionen um neue Lockdowns setzen der Börse stark zu. Der SMI fällt um 1,9 Prozent auf 9701 Punkte.

Vor der Börsenöffnung schlossen Händler eine technische Erholung nicht aus. Die Börsen seien nach den jüngsten Einbussen technisch stark überverkauft und damit reif für eine technische Erholung, heisst es am Markt. Hilfe könnte zudem einmal mehr von den Zentralbanken kommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht am Donnerstag die Ergebnisse ihrer Ratssitzung.

Wie so häufig trifft es vor allem Banken, Versicherer und Zykliker. Die Credit Suisse, die morgen ihren Quartalsbericht veröffentlichen wird, fällt um 3,9 Prozent, Swiss Life um 3,8 und LafargeHolcim um 3,5 Prozent. Auch UBS, Swiss Re, Swatch, Zurich und Richemont verlieren rund 3 Prozent oder mehr. Am geringsten in der Rückgang bei Givaudan (-1 Prozent).

Novartis (-1,9 Prozent) schaltet sich über eine Zusammenarbeit mit Molecular Partners nun aktiver in den Kampf gegen Covid-19 ein. Die beiden Firmen arbeiten zusammen an so genannten DARPin-Therapien.

Doppelt betroffen sind Unternehmen, die zusätzlich durchwachsene Statements machen. Straumann fallen um 6,6 Prozent. Der Dentalimplantat-Hersteller hat im dritten Quartal nach zwei Quartalen mit geringeren Umsätzen wieder zu Wachstum zurückgefunden. In Franken ging der Umsatz zwar leicht zurück, aber organisch resultierte ein Plus von 7,7 Prozent. Eine Prognose gibt die Firma allerdings nicht ab.

Basilea (-0,7 Prozent) arbeitet bei einer Studie mit Derazantinib bei Magenkrebs mit dem US-Konzern Eli Lilly zusammen.

+++

09:00

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel ihre Gewinne vom Vortag grösstenteils wieder abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 40,59 US-Dollar. Das waren 61 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 77 Cent auf 38,80 Dollar. Am Dienstagabend hatte der US-Industrieverband American Petroleum Institute (API) mitgeteilt, dass die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche angewachsen waren. Im Tagesverlauf werden die offiziellen Daten der US-Regierung erwartet.

Das grosse Thema bleibt jedoch die Corona-Krise. Die weltweit steigenden Infektionszahlen belasten den Ausblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft und damit die Nachfrage nach Rohöl. In Deutschland wie auch vielen anderen europäischen Ländern droht ein neuerliches Herunterfahren der Wirtschaft zur Eindämmung der Pandemie.

+++

08:45

Die Kryptowährung Bitcoin legt weiter zu. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde zur Wochenmitte ein Höchstkurs von 13 864 US-Dollar erreicht. Allein im Oktober hat der Bitcoin fast 30 Prozent an Wert gewonnen. Auch andere Digitalwährungen wie Ether konnten von dem jüngsten Kursanstieg profitieren.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht laut Schätzungen von Julius Bär vorbörslich 0,57 Prozent tiefer. Die Aktien von ABB, Credit Suisse und UBS haben mit 0,9 Prozent die grössten Abschläge. Novartis steht mit minus 0,2 Prozent am besten da. Der Phrmakonzern schaltet sich über eine Zusammenarbeit mit Molecular Partners nun doch aktiver in den Kampf gegen Covid-19 ein.

+++

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Schindler: Research Partners erhöht auf 240 (230) Fr. - Halten

Partners Group: Société Générale startet mit Hold - Ziel 915 CHF

SIG Combibloc: Goldman Sachs erhöht auf 17,50 (16,60) Fr. - Neutral

Idorsia: JPMorgan senkt auf 30 (34) Fr. - Neutral

Idorsia: Jefferies senkt auf 28 (29) Fr. - Hold

Komax: Mainfirst erhöht auf Halten; Ziel 160 CHF

+++

07:20

Die Schweizer Börse wird nach dem 1-Prozent-Kursverlust am Dienstag wohl auch am Mittwoch tiefer stehen. Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,75 Prozent tiefer geschätzt. Am Dienstag war der SMI auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gefallen.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 2'.411 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1608 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Die Anleger scheuten wegen der steigenden Infektionsraten in den USA und in Europa grössere Investitionen. Die Vereinigten Staaten, Russland, Frankreich und auch Deutschland haben in den letzten Tagen eine Rekordzahl an Corona-Fällen registriert und neue Maßnahmen eingeführt, um die zweite Welle schnell unter Kontrolle zu bekommen.

-Japan and Hong Kong stocks

-U.S. futures

-European futures decline 1.5 Prozent

-Microsoft shares as a forecast for revenue in some divisions falls short of the highest analysts’ projections

-Oil to $38.67https://t.co/049nOdtP7R pic.twitter.com/Dv6UnJfbUG — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 28, 2020

+++

06:15

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 104,31 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7105 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9086 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1780 Dollar und gab bis 0,2 Prozent auf 1,0702 Franken nach.

+++

03:00

Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,8 Prozent tiefer auf 27'463 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,6 Prozent auf 11.431 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,3 Prozent auf 3390 Punkte ein.

Die Verunsicherung über den Wahlausgang hievte den Volatilitätsindex Vix, der die Nervosität der Anleger misst, zeitweise auf ein Sieben-Wochen-Hoch von 33,77 Punkten. Daher nahmen weitere Investoren Kurs auf "sichere Häfen" wie US-Anleihen.

Bei Eli Lilly reagierten Investoren mit Verkäufen auf die Quartalsergebnisse. Umsatz und Gewinn des Pharmakonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, kritisierte Analyst Steve Scala vom Vermögensverwalter Cowen. Eli Lilly-Papiere verbilligten sich um fast sieben Prozent.

Die Papiere von Harley Davidson kletterten 22 Prozent in die Höhe. Dank eines strikten Sparkurses verbuchte der Motorrad-Hersteller einen Gewinnsprung.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)