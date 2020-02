11:45

Nachrichten über steigende Infektionszahlen ausserhalb Chinas haben die Sorgen um die negativen Fpolgen für die Weltwirtschaft zum Wochenschluss weiter geschürt. Der SMI notiert denn auch nach einem schwächeren Start weiterhin im Minus, auch wenn er dieses zuletzt etwas eingedämmt hat.

Morning Note: -Coronavirus worsens outside China

-U.S. 10-year yields hitting YTD lows

-Eurozone data glass half full/empty pic.twitter.com/FUSm1bDsug — Jonathan Ferro (@FerroTV) February 21, 2020

Der SMI verliert 0,05 Prozent auf 11'149 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, sinkt um 0,1 Prozent auf 1'705 und der umfassende SPI um 0,05 Prozent auf 13'446 Zähler.

Unter den wenigen Gewinnern sind vor allem Sika zu erwähnen. Nachdem die Aktien im frühen Handel mit Abgaben von mehr als 2 Prozent noch der grösste Verlierer waren, sind sie mittlerweile mit +1,7 Prozent der grösste Gewinner unter den Blue Chips. Die Bauchemieherstellerin hat 2019 wie angekündigt das beste Resultat der Unternehmensgeschichte erzielt. Die frühen Verluste erklären Händler mit Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt guten Lauf. Die Zahlen selbst liegen im Rahmen der durchschnittlichen Erwartungen, heisst es von Analysten.

Auf den Einkaufslisten stehen zudem noch Vertreter der Gesundheitsbranche. Sowohl Vifor (+1,0 Prozent) als auch Alcon (+0,9 Prozent) und Sonova (+0,5 Prozent) können gegen den Trend leicht zulegen. Der Augenspezialist Alcon wird in einer Woche seine Jahreszahlen vorlegen.

Als tendenzielle Stützen für den Markt erweisen sich auch Nestlé, die um 0,3 Prozent steigen. Am Morgen hatte die CS die Titel auf "Neutral" hochgestuft. Nach anfänglicher Skepsis bezüglich des neuen CEO Mark Schneider sei nun dessen Strategie klarer geworden und er begrüsse den Fokus auf Produkte-Kategorien mit überdurchschnittlichen Wachstumsmöglichkeiten, so der zuständige Analyst.

Derweil wird die Verliererliste erneut von den Aktien der Swiss Re (-1,5 Prozent) mitgeprägt. Die Titel knüpfen damit an den Kursrutsch vom Donnerstag an, als die schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen die Titel um mehr als 8 Prozent in die Knie gezwungen hatten.

Auch für Swatch (-1,3 Prozent) und Richemont (-0,7 Prozent) geht es angesichts der Nachrichten zum Coronavirus einmal mehr gen Süden. Zudem haben die Experten von Goldman Sachs die Kursziele für beide Titel im Rahmen einer Branchenstudie gesenkt. Für das laufende Jahr gehen sie bestenfalls noch von einem verhaltenen Wachstum aus. Schlimmstenfalls dürfte die Branche schrumpfen.

+++

10:45

In China sind die Autoverkäufe in der ersten Hälfte des Februars um 92 Prozent eingebrochen. Die Autozulieferer an der Schweizer Börse sind unter Druck: Die Aktien von Autoneum verlieren 1,2 Prozent. Die Aktien von Feintool stehen 0,7 Prozent im Minus.

China Car Sales Slump 92 Prozent in First Half of February on Virus.https://t.co/kMsgeDE0y1 — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) February 21, 2020

Auch die Aktien wichtiger Autohersteller verlieren am Freitag. So fallen Volkswagen (-1,3 Prozent), Fiat (-0,6 Prozent) oder BMW (-0,5 Prozent) deutlich.

+++

10:25

Erholungssignale aus der deutschen Industrie haben am Freitag die Stimmung am Aktienmarkt gestützt. Der Dax dämmte nach überraschend positiven Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone seine anfänglichen Verluste etwas ein. Die weitere Ausbreitung des Coronavirus auch ausserhalb Chinas mahnt derweil weiter zur Vorsicht.

Zuletzt fiel der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 13'636 Punkte, womit sich auf Wochensicht ein Minus von 0,9 Prozent abzeichnete. Für den MDax ging es um 0,4 Prozent auf 29'065 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone verlor 0,3 Prozent.

Politicians of all colors and ideology congratulate themselves on the rise in bonds and stocks as if it were the result of their policies, and not of the dangerous and perennial monetary insanity of central banks. @Hedgeye https://t.co/bLokEbUagB — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) February 21, 2020

"Die Stimmung im deutschen Verarbeitenden Gewerbe hat sich unerwartet aufgehellt", kommentierten die Ökonomen der Helaba. Das Erholungsszenario des Sektors scheine damit intakt zu sein, wenngleich sich die Corona-Epidemie in den kommenden Wochen und Monaten noch bemerkbar machen könnte.

+++

09:05

Zum Wochenschluss knüpft der Schweizer Aktienmarkt an die Verluste vom Vortag an und startet leichter in den Handelstag. Dabei liefern die Börsen aus Übersee tiefere Vorgaben. Die Wall Street hatte sich am Vortag mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. In Asien dominieren ebenfalls die Kursverluste.

Daran änderten auch Nachrichten über die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeiten in China nicht viel. Sie verlaufe schneller als gedacht, teilte das chinesische Handelsministerium am Freitag mit. Dies bildet ein positives Gegengewicht zu den Berichten über steigende Infektionszahlen ausserhalb Chinas. Sie schüren die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen des Virus, ist wiederholt von Händlerseite zu hören. Im Tagesverlauf stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Marktteilnehmer befürchten eine Eintrübung wegen des Coronavirus.

Der SMI verliert 0,4 Prozent auf 11'103 Punkte. Schon am Vortag war der Leitindex um knapp ein Prozent gefallen, nachdem er zur Wochenmitte um mehr als ein Prozent gestiegen war.

Besonders deutlich fallen Sika (-2,0 Prozent) und Swatch (-1,4 Prozent). Die Bauchemieherstellerin Sika hat 2019 wie angekündigt das beste Resultat der Unternehmensgeschichte erzielt. Zum Wachstum trugen alle Regionen, Investitionen in neue Fabriken und nicht zuletzt eine grosse Übernahme bei. Für die Experten der CS fallen die Zahlen im Rahmen der Erwartungen aus, wie es in einem Kommentar heisst. Nach den jüngsten Kursgewinnen seien Gewinnmitnahmen durchaus denkbar, heisst es von Händlerseite.

Bei Swatch drücken einerseits die Nachrichten über die Ausbreitung des Virus in der Region Asien. Experten hatten zuletzt gewarnt, dass der Markt noch nicht ausreichend berücksichtige, dass die Nachfrage auch in anderen asiatischen Ländern durch das Virus beeinträchtigt werde. Andererseits gab es am Morgen einen negativen Kommentar von Goldman Sachs inklusive Kurszielsenkung.

Im breiten Markt fallen vor allem die Aktien der Cembra Money Bank mit überdurchschnittlichen Verlusten von 0,5 Prozent auf. Dabei hat die auf die Vergabe von Konsumkrediten spezialisierte Bank 2019 besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Auch die Cembra-Aktien hatten im Vorfeld der Zahlen einen guten Lauf, so dass es auch hier zu Gewinnmitnahmen kommen könnte.

+++

08:15

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung der vergangenen Tage vorerst gestoppt. Am Markt war von neuen Sorgen wegen der von China ausgehenden Virus-Krise die Rede. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,65 US-Dollar (-0,8 Prozent). Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 1,0 Prozent auf 53,35 Dollar.

+++

08:05

Der Swiss Market Index notiert vorbörslich 0,1 Prozent tiefer. Alle 20-SMI-Aktien stehen tiefer. Auch der breitere Markt verliert 0,1 Prozent.

Sika erfüllt mir den Geschäftszahlen 2019 die Erwartungen nicht. Die Aktien verlieren im vorbörslichen handel 1,8 Prozent. Am breiten Markt gibt Cembra Money Bank mit 1,4 Prozent nach. Die Zahlen enttäuschen.

+++

07:55

Zum Franken bewegt sich der Euro derweil bei Kursen von 1,0610 Franken weiterhin auf einem Niveau, das er letztmals im Sommer 2015 gesehen hatte. Der US-Dollar hält sich dagegen weiterhin stabil bei 0,9832 Franken.

+++

07:40

Der Goldpreis gewinnt am Freitagmorgen erneut 0,7 Prozent und liegt neu bei 1631 Dollar pro Unze.

+++

06:10

Von den Asien-Börsen sind am Freitag wegen der sich ausweitenden Coronavirus-Epidemie weiter Mittel abgezogen worden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio lag im Verlauf 0,1 Prozent niedriger bei 23'457 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,46 Prozent im Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,58 Prozent.

There could be a fecal-oral route for coronavirus after live virus particles were found in stool specimens, according to Chinese researchers https://t.co/9GFQVPHo2T — Bloomberg (@business) February 21, 2020

+++

06:05

Im asiatischen Devisenhandel legte der Dollar zu auf 112,02 1,35 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9835 Franken. Parallel dazu notierte auch der Euro kaum verändert bei 1,0789 Dollar.

+++

06:00

Die Wall Street hat am Donnerstag ihren jüngsten Schlingerkurs mit nun wieder erlittenen Verlusten fortgesetzt. Nach der Vortagserholung ging es für den Dow Jones Industrial um 0,44 Prozent auf 29'219,98 Zähler bergab. Das New Yorker Kursbarometer fiel zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 29'000 Punkten, die er im Januar erstmals übersprungen hatte.

Auch für seine Indexkollegen, die am Vortag erneut Rekorde für sich verbuchen konnten, standen am Ende Verluste auf der Kurstafel. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 3373,23 Zähler. Der technologielastige Index Nasdaq 100 fiel nach seiner Vortagsrally besonders deutlich um 0,94 Prozent auf 9627,83 Punkte.

Im Blick blieb die jüngste Entwicklung in puncto Coronavirus. Zwar ging die Zahl der Neuinfektionen in China auf den tiefsten Stand seit Wochen zurück. Südkorea meldete nun aber einen deutlichen Anstieg der Fälle und in Japan sind zwei infizierte Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" gestorben. Dies trieb den Anlegern wieder Sorgenfalten auf die Stirn.

CHART OF THE DAY: The Caveat In The Data https://t.co/iEX7Z9Dvmk via @hedgeye — Keith McCullough (@KeithMcCullough) February 20, 2020

Der Goldman-Sachs-Experte Peter Oppenheimer sieht mittlerweile die Gefahr einer kurzfristigen Korrektur steigen, wenn auch ein "Bärenmarkt" mit länger fallenden Kursen unwahrscheinlich bleibe. Als Folge der Virus-Epidemie verwies er in einer Studie auf eine vorübergehend nachlassende Gewinndynamik in den Unternehmen.

(cash/AWP/Reuters)