08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 0,36 Prozent im Plus. Die Jahreszahlen zweier Index-Mitglieder überzeugen die Investoren: Sowohl die Aktien der Credit Suisse (+0,75 Prozent) wie diejenigen von Nestlé (+0,9 Prozent) steigen.

Punktlandung von @Nestle unter CEO Mark Schneider: Organisches Wachstum 2018 betrug 3 Prozent, genau wie von Analysten vorausgesagt #Nahrungsmittel https://t.co/imlDbvLVgW pic.twitter.com/wxFCflTpM6 — cash (@cashch) 14. Februar 2019

+++

07:55

Der Aufschwung an den asiatischen Börsen hat am Donnerstag nachgelassen. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai konnten ihre Anfangsgewinne nicht halten und notierten zum Handelsschluss jeweils kaum verändert bei 21'139 und 2720 Punkten. Die Aktienumsätze seien aber noch recht hoch, daher sei vorerst nicht mit größeren Kursrücksetzern zu rechnen, sagte Analyst Katsuhiko Nakamura von der Investmentbank Mizhuo.

Außerdem verwiesen Börsianer auf die positiven Signale zur Entwicklung der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Einem Medienbericht zufolge will US-Präsident Donald Trump die geplante Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Waren verschieben, um Zeit für eine Einigung zu gewinnen. Zu den größten Gewinnern an der Börse Tokio zählten Exportwerte, die von der erneuten Abwertung des Yen profitierten. Der Autobauer Honda und die Chipfirma Advantest legten jeweils 1,6 Prozent zu. Die Titel von Asics verloren dagegen fünf Prozent. Wegen eines schwachen US- und Australien-Geschäfts machte der Sportartikel-Hersteller 2018 einen Verlust von umgerechnet 162 Millionen Euro.

+++

07:33

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Kursgewinne der vergangenen Tage ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 64,30 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 49 Cent auf 54,39 Dollar.

Marktteilnehmer begründeten die Preiszuwächse mit der Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Bezug auf informierte Kreise, die USA würden über eine 60-tägige Verlängerung der Frist nachdenken, nach deren Ablauf eigentlich höhere Strafzölle auf chinesische Importe fällig werden sollen. Nach bisheriger Planung soll dies am 1. März geschehen.

Riskante Anlageklassen, zu denen auch Rohöl gehört, profitierten von den Nachrichten. Ausserdem gab der US-Dollar etwas nach. Das in der amerikanischen Währung gehandelte Rohöl wurde deswegen für Nachfrager ausserhalb des Dollarraums günstiger. Entsprechend stieg von dort die Ölnachfrage.

+++

06:00

Der Leitindex Nikkei notiert 0,16 Prozent fester bei 21'177 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte knapp 0,1 Prozent zu auf 1590 Zähler. In New York hatte die Wall Street am Mittwoch fester geschlossen. Zudem sorgte die Hoffnung auf eine Annäherung im Zollkonflikt weiter für gute Stimmung. Gewinnmitnahmen bremsten den Anstieg der Kurse allerdings.

Contrarian case says U.S. growth slowdown a boon for Asia stocks https://t.co/KTL9zCdqdm — Bloomberg Australia (@BloombergAU) 14. Februar 2019

+++

06:15

Der Euro wird in Fernost unter der psychologisch wichtigen Marke von 1,13 Dollar gehandelt bei 1,1283 Dollar. Zwischenzeitlich rutschte er sogar auf 1,1245 Dollar. Der Franken steht bei 1,1374 pro Euro und bei 1,0084 pro Dollar.

(cash/AWP/Reuters)