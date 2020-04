11:10

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit einem beispiellosen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl. Im laufenden Jahr dürfte die Nachfrage um 9,3 Millionen Fass pro Tag einbrechen, hiess es im Monatsbericht des Interessenverbands von Industriestaaten, der am Mittwoch in Paris veröffentlicht wurde.

We just released @IEA’s latest monthly Oil Market Report. The numbers are staggering. Global oil demand is set to plunge by 29 mb/d in April. Even if lockdowns ease in 2nd half, we expect demand to drop by 9 mb/d in 2020, erasing years of growth. ➡️https://t.co/lZcV1nFMzJ pic.twitter.com/gdO5kM73EY — Fatih Birol (@IEABirol) April 15, 2020

In dem Bericht ist von einem rekordstarken Rückgang der Nachfrage die Rede. Vor allem im April dürfte die Nachfrage nach Rohöl von der Corona-Krise hart getroffen werden. Die IEA-Experten erwarten einen Einbruch des globalen Treibstoffverbrauchs um nahezu ein Drittel. Mit dem Rückgang dürfte im April ein Niveau erreicht werden, dass es zuletzt 1995 gegeben hatte.

Am Ölmarkt sind die Preise nach Veröffentlichung der IEA-Prognose gesunken. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel am Vormittag bis auf 19,20 US-Dollar je Fass und damit auf den tiefsten Stand seit 2002.

10:00

Die Schweizer Börse tendiert am Mittwoch nach einem gut gehaltenen Start im frühen Handel schwächer. Kursgewinne der als wenig konjunkturanfällig geltenden Schwergewichte fangen laut Händlern den Markt nach unten auf. Dagegen leiden zyklische Titel und Finanztitel verstärkt unter Rezessionssorgen.

Der SMI notiert um 10:00 Uhr um 0,6 Prozent tiefer auf 9'481 Punkten. Der breit gefasste SPI verliert 0,44 Prozent auf 11'638 Zähler.

Das ist der aktuelle Stand im SMI (Stand: 10:00 Uhr):

Quelle: cash.ch (Stand: 15.04.2020, 10:00 Uhr).

09:10

Die Schweizer Börse startet am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gut, dürften aber bereits am Vortag eingepreist worden sein, sagte ein Händler. Zudem deute die Entwicklung in Fernost, wo die Börsen ihre Gewinne nicht hätten halten können, etwas mehr Zurückhaltung seitens der Anleger an.

Der SMI gewinnt um 09:10 Uhr 0,25 Prozent auf 9'562 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex um 0,91 Prozent zugelegt. Der SPI gewinnt 0,35 Prozent hinzu und kommt auf 11'729 Punkte.

Dabei stützen vor allem die Schwergewichte Roche (+1,1%), Novartis (+0,9%) und Nestlé (+0,8%) den Schweizer Aktienmarkt. Ausser SGS (+0,4%) notieren alle anderen SMI-Titel im Minus.

Im Fokus liegen auch UBS (-0,5%), die bisher von der Hochstufung auf "Buy" von bisher "Sell" durch SocGen nicht profitieren kann. Die französische Grossbank hebt zudem das Kursziel auf 12,50 von 10,50 Franken an.

Fester gestellt werden hingegen Julius Bär (+0,3%). Auch die Titel des Vermögensverwalters wurden von SocGen auf "Buy" von "Sell" mit Kursziel 43 Franken hochgestuft.

08:40

Nach den jüngsten Kursgewinnen machen einige Asien-Anleger Kasse. Der japanische Nikkei-Index fiel am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 19.500 Punkte, und die Börse Shanghai bröckelte trotz einer erneuten Zinssenkung der chinesischen Notenbank auf 2819 Zähler ab.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,6 Prozent auf 3801,75 Punkte. In Hongkong verlor der Hang Seng im späten Handel zugleich 0,7 Prozent auf 24 263,00 Zähler./ck/jha/

Dass die chinesische Notenbank mit weiteren Massnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie vorgeht, konnte die Stimmung nicht aufhellen. Es sei bereits erwartet worden, dass die Zentralbank Chinas Banken Kredite mit einjähriger Laufzeit zu einem verringerten Zins anbietet und ihnen zugleich die Kreditvergabe erleichtert, hiess es dazu.

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,12 Prozent tiefer geschätzt. Ausser UBS (+0,11%) notieren sämtliche SMI-Titel bei einem leichten Minus zwischen 0,1 und 0,2 Prozent.

Die Aufmerksamkeit der Börsianer richtet sich heute unter anderem auf die anstehenden US-Konjunkturdaten. So rechnen sie wegen der Virus-Krise für März mit einem Einbruch der Einzelhandelsumsätze um acht Prozent. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Die US-Industrieproduktion ging den Prognosen zufolge im vergangenen Monat um vier Prozent zurück.

Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen etwas von ihren Verlusten am Vortag erholt. Belastet durch düstere Konjunkturprognosen hatten die Kurse am Dienstag nachgegeben. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zuletzt 29,99 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 48 Cent auf 20,59 Dollar.

Saudi Arabia is continuing to flood the oil market because a deal to cut production doesn't kick in until May 1 https://t.co/7IvQOu80do — Bloomberg Markets (@markets) April 15, 2020

06:15

Warnungen vor der schlimmsten globalen Rezession seit den 30er Jahren unterstrichen den wirtschaftlichen Schaden, den der Coronavirus-Ausbruchs bislang angerichtet hat. Auch Chinas Senkung des wichtigen mittelfristigen Zinssatzes auf Rekordtief, gab den Börsen nicht den nötigen Schwung.

"Die Abflachung von Infektionskurven und die Gedanken an mehr Stimulus gibt allen Auftrieb", sagte Stephen Innes, Chef-Global Marktstratege bei AxiCorp. "Allerdings könnte das Bild trügerisch sein, da sich hinter den Schlagzeilen ein Sturm zusammenbraut - was darauf hindeutet, dass es noch viel zu befürchten gibt."

-Japan, Australia and China stocks ⬇

-U.S. futures ⬇

-Gold ⬇

-Oil ⬆ to $20.55 https://t.co/lIZfLBtqlF — Bloomberg Markets (@markets) April 15, 2020

Selbst als einige US-Bundesstaaten eine Lockerung der Beschränkungen in Betracht gezogen hatten, stieg die Zahl der Todesopfer des Landes um mindestens 2.228, laut einer Reuters-Zählung ein Ein-Tages-Rekord.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 19.521 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1435 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,6 Prozent.

06:05

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,10 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0533 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9607 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0976 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0548 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2607 Dollar.

