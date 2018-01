11:45

Der Dollar-Index, der die Devise im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen misst, gibt 0,4 Prozent auf 88,81 Punkte nach. Im Januar verlor er damit bislang 3,5 Prozent und steuert auf den grössten Monatsverlust seit knapp zwei Jahren zu. Der Euro gewinnt am Mittwoch einen halben US-Cent und notiert bei 1,2462 Dollar. Gegenüber dem Franken notiert der Dollar bei 0,9320 Franken.

"Wir sehen immer noch eine breite Schwäche des Dollar", sagt Commerzbank-Strategin Esther Reichelt. Verantwortlich dafür könne unter anderem eine unterschwellige Risikoaversion an den Finanzmärkten sein. US-Präsident Donald Trump habe es mit seiner ersten Rede zur Lage der Nation nicht geschafft, die Nervosität der Anleger zu lindern, sagen Händler.

Experten sehen in der protektionistischen Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten die Hauptursache für die Dollar-Schwäche. Rund ein Jahr nach dem Amtsantritt Trumps ist der Dollar im Vergleich zu anderen wichtigen Devisen fast 15 Prozent weniger wert. Seit Anfang 2017 geht es bergab, in den vergangenen Wochen hatte sich die Talfahrt beschleunigt.

Die Experten erwarten zwar keine Zinserhöhung. Doch könnte Fed-Chefin Janet Yellen auf ihrer letzten Sitzung verbal die geldpolitischen Zügel etwas anziehen. "Der schwache Dollar und die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen haben die Anleger verunsichert", sagt ein Händler.

Der SMI notiert mit 9434 Zählern praktisch unverändert zum Vortag. Am Dienstag war der Leitindex um 0,3 Prozent gefallen.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von Julius Bär mit einem Minus von 2,3 Prozent. Der Vermögensverwalter hat im vergangenen Jahr von der guten Entwicklung an den Märkten profitiert und den Gewinn gesteigert. Bei der reichen Kundschaft sammelte die Bank Neugelder von 22 Milliarden Franken ein - was 6,6 Prozent des Bestandes entspricht. Die Zahlen entsprächen den Erwartungen, kommentiert die ZKB. Da die Aktie nahe dem Rekordhoch notiere und die Bank nicht positiv überrascht habe, nähmen die Anleger Gewinne mit.

Dies dürfte auch bei den Aktien von Lonza so sein, die zeitweise fast 7 Prozent tiefer gehandelt wurden, sich dann aber vom Tagestief lösten und zurzeit mit minus 3,1 Prozent notieren. Der Pharmazulieferer ist dank der Übernahme der US-Firma Capsugel 2017 kräftig gewachsen und hat den Kernreingewinn um 82 Prozent auf 806 Millionen Franken gesteigert. Händler kritisierten die Prognosen aber als zu konservativ und eine stabile Dividende von 2,75 Franken als ungenügend. "Das sind einfach Gewinnmitnahmen. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um fast zwei Drittel gestiegen und notierte gestern noch auf dem Rekordhoch", sagte ein Händler.

Die Anteile von Swatch setzen den Aufwärtstrend fort, den sie am Vortag nach der Veröffentlichung eines besser als erwarteten Jahresabschlusses aufgenommen hatten, und gewinnen 2,5 Prozent. Mehrere Kurszielerhöhungen und Kaufempfehlungen dürften zusätzlich geholfen haben, hiess es am Markt. Die Aktie von Rivalin Richemont steigt um 0,8 Prozent.

Gebremst wird der Markt durch Kursabschläge bei den schwergewichtigen Pharmatiteln. Novartis sinken um 0,6 Prozent, Roche sind knapp gehalten. Roche wird am Donnerstag das Jahresergebnis 2017 vorlegen. Die Anteile von Nestlé gewinnen 0,9 Prozent und bilden ein Gegengewicht zu den schwächeren Pharmatiteln.

Die Aktien der Banken büssen Terrain ein: Credit Suisse ermässigen sich um 0,2 Prozent und UBS verlieren 0,7 Prozent. Die Versicherer verlieren nach den Einbussen vom Vortag weiter an Boden.

Am breiten Markt machen Meyer Burger die Vortageseinbussen wett und ziehen um 3,0 Prozent an.

Die Aktien von Bucher und Rieter gewinnen 0,1 und 1,4 Prozent. Sie hatten im Vorjahr erfreuliche Umsatzzuwächse verbucht.

Die Anteile von Santhera steigen um 2,0 Prozent. Der Pharmatitel war im Zusammenhang mit einem Rückschlag bei dem Schlüsselmedikament Raxone unter Druck geraten.

Die Abwärtsbewegung vom Vortag setzt sich fort. Der SMI steht nach Börsenöffnung bei 9431 Punkten leicht tiefer. Die Anleger seien nach den jüngst erreichten Höchstständen auch bereit, einmal Gewinne zu realisieren und die steigenden Zinsen könnten zusätzlich für Abflüsse sorgen, heisst es am Markt.

Die Vorgaben aus Übersee waren allerdings auch negativ. Der Dow Jones hatte nach Europaschluss weiter nachgegeben und den grössten prozentualen Tagesverlust seit Mai 2017 verbucht. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen. In Japan schloss der Nikkei am Ende ebenfalls tiefer, nach einem noch leicht freundlichen frühen Handel. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid veröffentlichen, zum letzten Mal unter dem Vorsitz von Janet Yellen. Analysten rechnen nicht mit einer Änderung des Leitzinses.

Klar tiefer tendieren jedoch Lonza (-3,2 Prozent). Der Lifesciencekonzern ist durch den Capsugel-Kauf deutlich gewachsen und profitabler geworden. Zudem hat das Unternehmen von erheblichen Steuereffekten profitiert. Die Analystenerwartungen wurden aber nur teilweise erreicht. Im laufenden Jahr wird ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine Margensteigerung erwartet. Die Mittelfristziele werden bestätigt.

Auch Julius Bär (-3,3 Prozent) blieb mit den verbesserten Jahreszahlen etwas hinter den Analystenerwartungen zurück. Die Bank hat die verwalteten Vermögen gesteigert, den Gewinn klar verbessert und die Dividende angehoben. Der CEO sieht das Institut in einer komfortablen Position und will beim Personal aufstocken. Die Grossbanken UBS (-0,3 Prozent) und CS (unv.) zeigen sich weniger bewegt. Es gibt aber auch positive News: Swatch (+2,1 Prozent) können offenbar an die positive Entwicklung vom Vortag nach starken Zahlen anknüpfen. Richemont (+0,45 Prozent) zeigen sich etwas stärker.

Im breiten Markt steigen die Aktien von Rieter (+0,5 Prozent) etwas. Der Hersteller von Spinnereimaschinen hat insbesondere in Asien deutlich mehr Bestellungen an Land gezogen und damit auch die Analystenschätzungen übertroffen. Der Umsatz blieb jedoch fast stabil und lag unter den Prognosen. Die Gewinnerwartungen wurden präzisiert, jedoch kaum verändert.

Georg Fischer (+1,1 Prozent) verstärkt sich mit dem Zukauf der Tessiner Precicast Industrial und gewinnt damit einen Umsatz von 120 Mio CHF hinzu. Der Spezialist für Gussteile für Flugzeugtriebwerke und industrielle Gasturbinen wird der neue gebildeten Division Casting Solutions zugeordnet, in der auch die GF-Automotive-Sparte aufgeht.

Börsenschluss in Asien: Belastet von Kursverlusten an der Wall Street haben sich einige Anleger am Mittwoch auch aus asiatischen Aktienwerten zurückgezogen. Der Nikkei-Index verlor 0,8 Prozent auf 23'098. Punkte. Nervös mache Investoren der rasche Anstieg der Anleihe-Renditen, sagte Anlagestratege Junichi Ishikawa vom Brokerhaus IG Securities. Dies erhöhe die Finanzierungskosten der Unternehmen.

Der SMI fällt vorbörslich leicht um 0,01 Prozent auf 9432 Punkte. Die Aktie von Julius Bär (-2,2 Prozent) steht unter Druck: Der Vermögenverwalter hat zwar die verwalteten Vermögen vergrössert, aber mit dem Gewinn die Erwartungen nicht getroffen. Zudem ist der Kurs der Aktie seit Jahresanfang schon um 7 Prozent gesteigen. Bei Lonza (-1,2 Prozent) fallen die Jahreszahlen ebenfalls etwas gemischt aus.

Die übrigen Aktien im SMI zeigen vor dem Handelsstart eine leicht steigende Tendenz (zu den vorbörslichen Kursen). Am breiten Markt erregt Rieter (+1,1 Prozent) etwas aufsehen. Die Winterthurer Textilmaschinenfabrik vermeldet einen um 14 Prozent höheren Auftragseingang.

Die Anleger dürften sich vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed zurückhalten, sagten Händler. Die Experten erwarten keine Zinserhöhung. Doch könnte Fed-Chefin Janet Yellen auf ihrer letzten Sitzung verbal die geldpolitischen Zügel etwas anziehen. Für Impulse könnten am Nachmittag die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP sorgen. Diese geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Verluste seit Wochenbeginn angeknüpft und sind weiter gesunken. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete im frühen Handel 68,53 Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 63,92 Dollar.

Am Ölmarkt rückt die hohe Fördermenge in den USA wieder zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses. Am Vorabend wurde bekannt, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Anstieg der US-Lagerbestände in der vergangenen Woche um 3,23 Millionen Barrel ausgeht.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt unverändert bei 23'292 Punkten. Zuvor sind die Kurse aber zurückgegangen.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent tiefer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab 0,1 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,2 Prozent.

An der Börse in Südkorea legten Aktien von Samsung Electronics fünf Prozent zu. Der Konzern hat im abgelaufenen Quartal seinen operativen Gewinn um rund 64 Prozent auf einen Rekordwert von umgerechnet rund 11,4 Milliarden Euro gesteigert. Ein Euro wurde mit 1,2411 Dollar bewertet. Er lag damit etwas fester als im späten New Yorker Handel. Zum Yen wurde der Dollar wurde mit 108,97 Yen gehandelt.

