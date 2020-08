08:30

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Am Markt wurde auf verhaltene Aussagen der US-Notenbank Fed und des Ölverbunds Opec+ verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,02 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 Cent auf 42,71 Dollar.

Oil dips from five-month high on cloudy demand recovery outlook https://t.co/NlVT8Tv0M8 — Bloomberg (@business) August 20, 2020

+++

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Vorgaben aus Asien folgend mit deutlichen Abgaben in den Handel starten. Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag infolge der vorsichtigen Einschätzung der US-Notenbank zur Wirtschaft gefallen.

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär rund 0,8 Prozent im Minus bei 10'231 Punkten. Grösste Verlierer sind ABB (-2%). Die Bank Berenberg Bank startet ihre Abdeckung der ABB-Aktie mit SELL bis 20 Franken.

Sämtliche Blue Chips werden tiefer gehandelt mit Ausnahme von Swiss Life (+1,5%). Die UBS erhöht das Rating für den Versicherer auf BUY (Neutral).

+++

07:20

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,7 Prozent höher bei 12.977 Punkten geschlossen. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners verwies auf die jüngsten Fed-Protokolle. Die US-Notenbank erwarte eine langsamere wirtschaftliche Erholung. "Damit passt die Prognose der Fed nicht zu den steil nach oben gelaufenen Aktienindizes."

+++

06:30

Asiatische Aktien sind am Donnerstag infolge der vorsichtigen Einschätzung der US-Notenbank zur Wirtschaft gefallen. Die Marktstimmung war zunächst optimistisch, bis die politischen Entscheidungsträger der Fed Unsicherheiten über die Erholung in den USA äußerten. "Es war ein anständiger Tag für Banken und Apple, aber alles andere war im Rückwärtsgang, nachdem die Fed sagte, dass die wirtschaftlichen Bedingungen für eine Weile schwierig bleiben werden", sagte Jamie Cox, geschäftsführender Gesellschafter bei der Harris Financial Group.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent tiefer bei 22.882 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1601 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

-Japan, China, Australia, Hong Kong and South Korea stocks ⬇️

-U.S. futures ⬇️

-The yield on 10-year Treasuries ⬇️

-Oil ⬇️ 1%

-Gold ⬆️https://t.co/pqq8TDt42F pic.twitter.com/KB0flMiTSj — Bloomberg Next China (@next_china) August 20, 2020

+++

06:05

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,01 Yen und stagnierte bei 6,9218 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9143 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1846 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0834 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3106 Dollar.

+++

00:30

Die US-Börsen haben nach einer Berg- und Talfahrt am Mittwoch mit leichten Kursabschlägen geschlossen. Damit beendete die Wall Street vorläufig ihre Rekordrally. Der Dow Jones der Standardwerte ging 0,3 Prozent tiefer auf 27.692 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 11.146 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3374 Punkte ein.

Die Stimmung gedrückt hätten die Fed-Protokolle im späten Handel, sagten Börsianer. Inmitten der Corona-Krise steht die US-Notenbank Fed vor dem Abschluss ihres Strategiechecks, der die Basis für eine längerfristig lockere Geldpolitik legen könnte. Die Fed sei in ihren Protokollen vorsichtig geblieben, erklärte ein Börsianer. Dies sei bereits seit einem Monat der Fall.

Apple became the first publicly listed U.S. company with a $2 trillion stock market value, as Wall Street investors put aside challenges to its iPhone ecosystem in favor of bets the company will only prosper more $AAPL. More here: https://t.co/yffzwyfmQE pic.twitter.com/S3eoiVv7F2 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2020

Für Gesprächsstoff in den Handelsräumen sorgte Apple. Die Aktien setzten ihre Rally fort. Am Ende stand aber nur noch ein Plus von 0,1 Prozent. Im Verlauf knackte der iPhone-Hersteller als erstes US-Unternehmen an der Wall Street die Marke einer Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar. Apple ist ohnehin bereits der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt, nachdem er den saudischen Ölriesen Saudi Aramco überflügelt hatte. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 59 Prozent zugelegt. Anleger zeigten sich zuversichtlich, dass Apple auch nach der Corona-Krise von einer steigenden Nachfrage nach seinen Produkten profitieren werde.

(cash(AWP/Reuters)