10:04

Die Angst vor einem Konfrontationskurs der neuen italienischen Regierung mit der EU macht dem Rentenmarkt weiter zu schaffen. Die Kurse der zehnjährigen italienischen Anleihen gaben am Freitag nach, im Gegenzug stiegen die Renditen bis auf 3,125 Prozent von 3,012 Prozent im Schlussgeschäft am Donnerstag. Der Risikoaufschlag zu den richtungsweisenden deutschen Bundesanleihen weitete sich auf 265 Basispunkte aus, das war der höchste Aufschlag seit eineinhalb Wochen.

09:15

Der SMI steht kurz nach der Börsenöffnung mit 0,8 Prozent im Minus. Der Stand des Leitindex' beträgt damt 8479 Punkte. Die Nachrichtenlage bei den Schweizer Unternehmen ist dünn. Dafür sind die Vorgaben den USA und Fernost mehrheitlich negativ.

Der Dow Jones Industrial als wichtigster US-Aktienindex schloss zwar im positiven Bereich, gab nach dem Börsenschluss in Europa aber noch rund 35 Punkte ab. An der technologielastigen US-Börse machten Anleger dagegen Kasse nach dem steilen Anstieg der Vortage. Die Konjunktur in den USA läuft derweil weiter rund.

Trump and Macron engage in a Twitter spat ahead of a contentious G7 https://t.co/ASUtPKPqxN pic.twitter.com/w6Pps8vxiY — CNN (@CNN) June 7, 2018

In Asien zeigen die Börse deutliche Verluste. Top-Thema bleibt das am (heutigen) Freitag beginnende Gipfeltreffen der grossen sieben westlichen Wirtschaftsmächte G7 in Kanada. Dort droht wegen der Schutzzölle von US-Präsident Donald Trump Krach auf offener Bühne. Laut Händlern würden sich die Anleger im Vorfeld vorsichtig zeigen.

Grosse Verluste am Schweizer Schwergewichte-Markt zeigen die beiden Grossbanken UBS (-1,2 Prozent) und Credit Suisse (-1,5 Prozent). Julius Bär geben 1,4 Prozent ab. Erneut deutliche Abgaben müssen die Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont hinnehmen (je -1 Prozent), die bereits am Vortag getaucht waren.

Der Roche-Bon (-1,2 Prozent) fällt ebenfalls stark zurück, während sich Novartis (-0,8 Prozent) und Nestlé (0,6 Prozent) etwas besser halten. Bei den Zyklikern Adecco (-1 Prozent), ABB (-0,5 Prozent), LafargeHolcim (-0,9 Prozent) sowie Sika (-1,7 Prozent) zeigen sich ebenfalls teils starke Kursrückgänge.

08:10

Schätzungen von Vorbörsen-Experten bei Julius Bär zufolge eröffnet der Swiss Market Index am Freitag 0,5 Prozent tiefer. Der SMI Future sank um 0,6 Prozent auf 8489 Punkte. Am Donnerstag hatte der Leitindex nahezu unverändert geschlossen.

Die Aktien von Swatch und Richemont (je minus 1,1 Prozent) werden dabei am schlechtesten gesehen. Auch die Bankaktien UBS und Credit Suisse (je minus 0,9 Prozent) kommen nicht gut weg. Bei den Mid Caps sticht Vifor Pharma als einziger Titel mit einem Plus heraus (0,2 Prozent).

Das Mittel Lutathera von Novartis (minus 0,3 Prozent) hat bei Patienten mit einer speziellen Form von Krebs (NET) im fortgeschrittenem Stadium die Lebensqualität verbessert. Die US-Behörde FDA hat das Roche-Mittel Rituxan zur Behandlung der Hautkrankheit Pemphigus Vulgaris genehmigt.

Die Aktien des Zementkonzerns LafargeHolcim (minus 0,8 Prozent) scheiden per 18. Juni aus dem französischen Leitindex CAC 40 aus, wie der Börsenbetreiber Euronext mitteilte.

Im Fokus der Anleger steht laut Händlern weiterhin der Handelsstreit der USA mit der EU und China. Daher dürften sich die Anleger vor dem heute beginnenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen (G7) in Quebec zurückhalten. Dort droht am Wochenende wegen der harten US-Haltung beim Thema Schutzzölle Streit auf offener Bühne.

Ebenfalls im Blick haben die Anleger die Zentralbanktermine der kommenden Woche. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Zinsbeschluss. Mehrheitlich wird eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag erwarten die Marktteilnehmer, dass die Währungshüter das Ende ihrer Anleihekäufe ankündigen werden.

07:45

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel nach deutlichen Vortagesgewinnen leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,08 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 14 Cent auf 65,81 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung. Am Vortag hatten die Preise noch kräftig zugelegt. Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg unter anderem mit der Lage in dem Förderland Venezuela. Hier soll es laut einem Medienbericht zu starken Verzögerungen bei der Belieferung von Kunden kommen. Demnach warten derzeit zahlreiche Tanker in den Häfen des von einer schweren Wirtschaftskrise gezeichneten Landes auf die Beladung.

06:30

Der Nikkei verlor in der zweiten Hälfte des Tages 0,5 Prozent auf 22'700 Punkte. Zu den Verlierern zählten vor allem große Unternehmen wie der Mobilfunker SoftBank, der über zwei Prozent nachgab. Dagegen gab es für Papiere des Sojasoßenanbieters Kikkoman ein Plus von 2,3 Prozent. Einem Medienbericht zufolge will das Unternehmen Vertriebsgesellschaften in Indien und Südamerika gründen.

Mit Milliarden-Investitionen sorgt das japanische Konglomerat Softbank immer wieder für Aufmerksamkeit. Ein Partner erklärt nun die Strategie hinter den Investments – @vierzueinser war für https://t.co/e64Eh8sSHW dabei. https://t.co/VQN9hZN0D6 — FAZ Wirtschaft (@FAZ_Wirtschaft) 7. Juni 2018

Experten zufolge wartet der Markt auch auf wichtige Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Die Fed wird vermutlich eine weitere Zinsanhebung bekanntgeben, während die EZB-Mitglieder über eine Einschränkung der ultralockeren Geldpolitik diskutieren. Insgesamt sei der Markt aber optimistisch, sagte Takuya Takahashi von Daiwa Securities.

06:25

Auf dem Devisenmarkt trat der Euro auf der Stelle und wurde mit 1,1570 Franken bewertet. Die Schweizer Währung wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9807 bewertet.

#EZB Mitglied Praet schlägt in Berlin "hawkishe" Töne an und am Markt wird erwartet, dass EZB nächste Woche über den (in unseren Augen nur temporären) Anstieg der #Inflation diskutiert. Dies stärkt den Euro, zum CHF handelt er wieder über 1.16 #EURCHF #Forex pic.twitter.com/QhSIjcmv4v — Marc Brütsch (@MarcBruetsch) 6. Juni 2018

