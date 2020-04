10:00

Der Goldpreis hat seinen Höhenflug im Zuge der Corona-Krise nach den Osterfeiertagen fortgesetzt. Am Dienstagmorgen wurde die Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London für 1727,09 US-Dollar gehandelt. Das ist der höchste Preis seit Ende 2012. In Euro gerechnet stieg die Notierung bis auf 1580,09 Euro und damit so hoch wie noch nie.

Nach Einschätzung des Edelmetallhändlers Alexander Zumpfe vom Handelshaus Heraeus profitierte das Edelmetall von seinem Status als sicherer Anlagehafen. "Die Verunsicherung der Investoren ist weiterhin gross", sagte Zumpfe. Noch seien die Auswirkungen der Corona-Krise für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft nicht abzuschätzen und die Nachfrage nach Gold sei weiterhin vergleichsweise hoch.

Am Markt wird darüber hinaus auf die Geldflut führender Notenbanken im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise verwiesen. Mit einer erneuten Lockerung der Geldpolitik und milliardenschweren Wertpapierkäufen versuchen unter anderem die US-Notenbank Fed oder die Europäische Zentralbank den Einbruch der Konjunktur abzufedern. Goldhändler Zumpfe verwies aber auch auf die Risiken für die weitere Entwicklung am Goldmarkt: "Nach dem rasanten Anstieg der vergangenen Tagen wird der Goldpreis allerdings auch zunehmend anfällig für vorübergehende Korrekturen."

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

09:15

Händler geben sich aufgrund positiver Vorgaben aus Fernost zuversichtlich. Genährt wird der Optimismus dabei von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturzahlen aus China. Dort brach der Aussenhandel im März weniger stark ein als befürchtet.

Verhalten sind dagegen die Vorgaben aus den USA, wo bereits am Ostermontag wieder gehandelt wurde. Während die Standardwerte nach den deutlichen Gewinnen der Vorwoche Verluste aufwiesen, zogen die die Technologietitel etwas an. Mit Spannung warten die Anleger nun auf den Beginn der US-Berichtsaison für das vergangene Quartal, die heute mit den Zahlen des Konsumgüter- und Pharmariesen Johnson & Johnson und der Grossbanken JPMorgan und Wells Fargo den Anfang nimmt.

Verkaufsempfehlung - Drohen bei der Credit Suisse empfindliche Kreditausfälle? https://t.co/EbUcHQILew pic.twitter.com/0XrUOdEuE2 — cash (@cashch) April 14, 2020

Der SMI liegt aber einige Minuten nach dem Börsenstart um 1 Prozent im Plus und bewegt sich bei 9550 Punkten. Mit Adecco (+1,2 Prozent), Geberit (+1,1 Prozent) wie auch LafargeHolcim (+1,7 Prozent) zeigen sich Zykliker stark. Auch Swiss Life (+1 Prozent) und Swiss Re (+1,6 Prozent) tendieren stark. Verhaltener ist die Performance der Banken Credit Suisse (+0,8 Prozent) und UBS (-0,2 Prozent). Bei den Schwergewichten zieht Roche (+1,6 Prozent) den Markt nach oben, Novartis (+0,3 Prozent) und Nestlé (+0,9 Prozent) laufen etwas schwächer.

Erneut haben sich mehrere Unternehmen über den weiteren Geschäftsverlauf geäussert. So sieht Temenos (-3 Prozent) das Geschäft durch die Coronakrise negativ beeinflusst. Der Bankensoftware-Hersteller hat im ersten Quartal weniger Umsatz und Gewinn erzielt und senkt die Prognose. Die Aktie verliert vorbörslich 5,3 Prozent.

Der Assetmanager GAM (+3,1 Prozent) hat die verwalteten Vermögen im ersten Quartal 2019 insgesamt zwar wieder etwas gesteigert, verzeichnet aber weitere Geldabflüsse im Investment Management und will daher den Sparkurs forcieren.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

Unverändert sind dagegen Julius Bär. Der Vermögensverwalter verschiebt die Generalversammlung und will die Dividende aufteilen. Der Verwaltungsrat habe diese Entscheidung trotz einer im ersten Quartal 2020 erzielten "robusten finanziellen Performance" und einer "unverändert soliden Kapital- und Liquiditätsausstattung" getroffen, teilte die Bank mit.

Die Aktien von SIG (-2 Prozent), Sunrise (-3,6 Prozent) und Bossard (-1,0 Prozent) werden ex-Dividende gehandelt.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,64 Prozent höher geschätzt. Am deutlichsten steigen die Aktien von ABB, Adecco und UBS (je rund 0,9 Prozent). Am breiten Markt fallen die Aktien von Temenos 5 Prozent. Der Bankensoftwarehersteller hatte am Morgen die Quartalszahlen veröffentlicht.

Bankensoftware - Temenos schneidet im ersten Quartal klar schlechter ab als erwartet https://t.co/AUaxE6hfDF pic.twitter.com/nGoLgQ7lhZ — cash (@cashch) April 14, 2020

Hoffnungen auf die Erreichung des Höhepunkts der Coronavirus-Epidemie waren positiv für den Handel. Für gute Stimmung sorgen auch unerwartet positive Handelsdaten aus China: Die Ausfuhren schrumpften zwar im März, aber bei weitem nicht so stark wie befürchtet. Die Volksrepublik hatte zuletzt die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder gelockert.

Sollte China nun mit vergleichsweise geringen wirtschaftlichen Einbußen durch die Pandemie kommen, wäre das positiv für die Weltwirtschaft, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners.

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen leicht zugelegt. Nachdem sich führende Förderländer auf eine Kürzung der Fördermenge geeinigt hatten, waren die Ölpreise zwischenzeitlich stark geschwankt. Trotz der Einigung im Preiskrieg hält die Nachfrageschwäche aufgrund der Corona-Pandemie jedoch weiter an. Die Preise bewegten sich daher am Morgen wieder ungefähr auf dem Niveau vom Wochenstart. Gestützt wurden die Ölpreise am Morgen durch chinesische Handelsdaten, dir für März nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen waren.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen mit 31,93 US-Dollar 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI für Mai stieg um 17 Cent auf 22,58 Dollar.

Mit einer beispiellosen Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Die Mitglieder und ihre Partner werden im Mai und Juni insgesamt täglich 9,7 Millionen Barrel weniger fördern. Auch danach soll die Förderung an die wegen der Corona-Krise eingebrochene Nachfrage angepasst werden.

+++

06:20

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,2 Prozent höher bei 19'464 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1 Prozent und lag bei 1419 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fällt dagegen um 0,1 Prozent.

"Die Anzeichen für einen Höhepunkt des Ausbruchs - oder zumindest eine Verlangsamung in einigen Regionen - lenken die Gespräche in Richtung Lockerung der Beschränkungen", schrieben die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. Die Stimmung der Investoren ist vor den chinesischen Handelsdaten und Unternehmensgewinnen allerdings noch vorsichtig, da die Anleger über eine globale Rezession besorgt sind.

Alle Augen richten sich daher auf Chinas Handelsdaten: Viele Analysten gehen davon aus, dass Chinas Wirtschaft, die zweitgrößte der Welt, im März-Quartal erstmals seit 1992 stark geschrumpft ist. China legt am 17. April seine Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal vor. Schwachen Daten könnten dazu führen, dass China die geldpolitischen und fiskalischen Impulse intensivieren wird, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. "Wenn wir größere Anzeichen dafür sehen, dass China die Binnenkonjunktur energisch unterstützt, dann wird sich der globale Industriezyklus in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit großem Elan erholen", schrieb BCA Research mit Sitz in Montreal am Montag in einer Mitteilung. "Dies wird positiv für Rohstoffe sein, insbesondere Industriemetalle, aber es wird dem US-Dollar schaden und die Renditen in die Höhe treiben", fügte er hinzu.

-U.S. futures

-South Korea, Australia and Hong Kong stocks ahead of earnings

-Australian dollar, yen

-Oil to $22.68https://t.co/1uIv0XvBPo pic.twitter.com/kK8WSX647R — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 14, 2020

+++

06:15

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 107,59 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0428 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,3 Prozent niedriger bei 0,9645 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0940 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0555 Franken.

+++

05:30

Der Dow Jones Industrial gab am Montag um 1,39 Prozent auf 23 390,77 Punkte nach, konnte sein Minus von zeitweise mehr als 2 Prozent dabei aber reduzieren. Nach dem Anstieg um mehr als 12 Prozent in der Vorwoche kämen Gewinnmitnahmen nicht überraschend, hiess es am Markt. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 1,01 Prozent auf 2761,63 Zähler. Bei Technologiewerten war die Stimmung gestützt auf die Kursgewinne einiger bedeutender Aktien wie Tesla , Netflix oder Amazon besser. Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,14 Prozent auf 8332,74 Punkte zu.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)