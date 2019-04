09:15

Der Swiss Market Index (SMI) gibt kurz nach Börseneröffnung um 0,2 Prozent auf 9524 Punkte nach. Die US-Vorgaben sind leicht positiv. Auf der anderen Seite sind die neusten Brexit-Entwicklungen eher ein Belastungsfaktor. Das britische Unterhaus "fällte" am Montagabend einen weiteren Nicht-Entscheid und die weitere Entwicklung ist völlig offen. Heute wird erneut getagt.

Entgegen dem Trend legen die Bankaktien zu, nachdem am Vortag die US-Bankaktien stark gesucht waren: Julius Bär plus 1,0 Prozent, UBS plus 0,3 Prozent und Credit Suisse plus 0,1 Prozent.

Neuigkeiten zu den einzelnen Titeln sind rar. Novartis (-0,8 Prozent) hat in China die Zulassung für das Schuppenflechte-Mittel Cosentyx erhalten. Zudem hat der Pharmakonzern bekannt gegeben, er baue in den USA seine Produktionskapazitäten für Gentherapien aus.

Swiss Re (+0,5 Prozent) zeigen sich unbeeindruckt von einem Bericht, dass der der Absturz der Ethiopian-Boeing-Maschine und das weltweite Flugverbot der 737 Max 8 für die Rückversicherungen teuer werde. Insgesamt könnten die Schadenszahlungen für die Branche die Milliardengrenze überschreiten, sagte ein Experte der Nachrichtenagentur Reuters.

Bei Sika (+0,2 Prozent) wirkt sich die Unterstützung durch einen positiven Analystenkommentar leicht aus. Die Jefferies-Analysten empfehlen die Papiere neuerdings zum Kauf. Im Bericht dazu wird die Fähigkeit des Unternehmens hervorgehoben, organisch zu wachsen.

Am breiten Markt liegen zu mehreren Unternehmen Nachrichten vor. So übernimmt Emmi (Kurs unverändret) die Mehrheit an einem kleinen österreichischen Anbieter von Bio-Ziegenmilch- und Schafmilchprodukten und der Ostschweizer Metallverarbeiter SFS (-2,1 Prozent) einen US-Bauzulieferer. Ausserdem hat der Börsenneuling Medartis (+0,2 Prozent) Zahlen vorgelegt.

+++

08:55

Nach dem zuletzt guten Lauf hat die Börsen Asiens am Dienstag ein wenig die Kraft verlassen. Tags zuvor hatten Konjunkturdaten noch die Ängste vieler Investoren bezüglich eines möglichen Abschwungs weiter gemildert und für kräftig Rückenwind gesorgt.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen fiel am Dienstag zuletzt um 0,16 Prozent auf 3968,27 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong hielt sich mit 29 577 Zählern knapp im Plus. Er bewegt sich nach seiner Erholungsrally seit Jahresanfang weiter auf dem höchsten Niveau seit Mitte letzten Jahres.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,02 Prozent tiefer mit 21 505,31 Punkten.

Looks like an April fools joke, only it's not: Everything in the green. Investors cheer March Manufac data from China & US. But stock rally loses some steam on caution ahead of multiple resistance levels. US 10y ylds drop 3bps after y'day's jump to 2.5%. Brent on course to $70. pic.twitter.com/bw0e175jwQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2. April 2019

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Angaben zufolge 0,07 Prozent tiefer. Die grössten Abschläge erleidet die Aktie von Adecco mit 0,13 Prozent. Die Aktien der beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse notieren als einzige der SMI-Aktien leicht im Plus.

Nach Einschätzung von Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners gehen die Anleger weiterhin entspannt mit dem Brexit-Chaos um. "Niemand mag sich einen chaotischen No-Deal-Brexit ausmalen." Entsprechend gross seien aber die Kursrisiken im Fall eines ungeordneten EU-Austritt Grossbritanniens. Ein solcher wird aktuell jedoch zum 12. April zunehmend wahrscheinlicher, nachdem das britische Unterhaus sich auch am Montag auf keinerlei Alternativen zum Austrittsvertrag von Premierministerin Thera May einigen konnte. Um aus der Sackgasse herauszukommen, ist für diesen Dienstag eine mehr als fünfstündige Sitzung ihres Kabinetts anberaumt.

Anders als am Vortag, an dem starke internationale Konjunkturdaten die Börsen angeschoben hatten, sind von dieser Seite im heutigen Handelsverlauf nur wenig Impulse zu erwarten.

+++

07:50

Der Bitcoin-Kurs zieht seit langer Zeit wieder deutlich an. Mehr dazu hier.

Die Kursentwicklung bei #Bitcoin ist mal wieder shady af. Wenn das noch ein paar Monate so weiter geht, bin ich aus der Verlustzone. (lol) pic.twitter.com/BLPLMb2htA — Markus Schneider (@ubermarkus) 2. April 2019

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Nach deutlichen Kursgewinnen zum Wochenauftakt legten die Preise am Morgen aber nur noch leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 69,18 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 61,81 Dollar.

Seit dem Wochenauftakt sorgen überraschend gute Stimmungsdaten aus der Industrie in China und den USA für steigende Ölpreise. In den grössten Volkswirtschaften der Welt waren Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager besser als erwartet ausgefallen. Dies dämpfte am Ölmarkt die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft und einer geringeren Nachfrage nach Rohöl.

Gestützt werden die Ölpreise auch durch die Entwicklung in Venezuela. In dem Opec-Land sind die Ölexporte zuletzt gesunken. Die Ölindustrie des krisengeschüttelten Landes leidet unter immer wiederkehrenden Stromausfällen und unter den US-Sanktionen gegen Venezuela. Im Tagesverlauf dürfte sich der Fokus stärker auf die Entwicklung der US-Ölreserven richten. Am Abend werden Daten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) zu den amerikanischen Lagerbeständen erwartet.

Crude Oil Prices May Retreat as Market Mood Sours, API Data Due https://t.co/kaibUpOYq5 pic.twitter.com/MPChOjRkhC — Jobalertshop (@hoachithanh) 2. April 2019

+++

06:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,14 Prozent fester bei 21'540 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index lag kaum verändert bei 1615 Punkten. Gefragt waren in Tokio vor allem Finanzwerte: So stiegen Mitsubishi UFJ Financial Group. Auch andere konjunkturabhängige Aktien waren gefragt, defensive Papiere gerieten dagegen unter Druck.

Handeln Sie Aktien bei cash.ch - hier Konto eröffnen

Außerhalb Japans legten die Kurse ebenfalls zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann ein Prozent.

Asian shares rise to a seven-month high on US, China manufacturing rebound: Australian shares gained 0.8 per cent while Japan's Nikkei advanced 0.4 per cent https://t.co/EKDf0NwUEk pic.twitter.com/c0pbFeGvQF — Bangladesh News 24 @bdnews24 (@bdnews24) 2. April 2019

+++

06:05

Der Franken liegt mit 1,1190 zum Euro weiterhin unter der Marke von 1,12. Zum Dollar notiert die Schweizer Währung unverändert bei 99,90 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)