09:15

Der Swiss Market Index legt unmittelbar nach Handelseröffnung um 1,3 Prozent auf 8570 Punkte zu.

Bei den Blue Chips schwingen die Swatch-Aktien mit Plus 3,9 Prozent obenauf. Der Uhrenhersteller zieht im Zuge eines positiven Analysten-Ratings an, im Gefolge legen auch die Richemont-Titel (+1,3 Prozent) zu.

Ebenfalls deutlich im Plus sind die Novartis-Aktien (+2,5 Prozent). Der Pharmakonzern hat eine Lösung für Alcon gefunden. Er will die Augenheilsparte abspalten und an die Börse bringen. Gleichzeitig will der Konzern eigene Aktien für bis zu 5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

Die Grossbanken UBS (+1,0 Prozent) und CS (+1,2 Prozent) profitieren von den positiven Resultaten des Banken-Stresstests der US-Notenbank Fed. Ihre US-Töchter haben auch den zweiten Teil bestanden, bei dem es um interne Kontrollen und das Risikomanagement gibt. Der zweite Teil galt als die eigentliche Knacknuss.

Klar höher gehandelt werden zudem die Clariant-Titel (+2,3 Prozent). Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Reuters kurz vor Börsenschluss berichtet, Grossaktionär Sabic wolle den Anteil weiter erhöhen. Auch Partnerschaften oder die Zusammenlegung von Geschäftsberichten seien ein Thema.

Wenig auffällig zeigen sich die Papiere von Kühne+Nagel (0,6 Prozent). Das Unternehmen baut für den Autobauer BMW das Dienstleistungsangebot im weltweiten Kundendienst für Autohändler aus, wie der Logistiker nachbörslich am Donnerstag verkündet hatte.

+++

08:30

Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag etwas von ihren heftigen Kursverlusten im Zuge des globalen Handelsstreits erholt. Insbesondere in China legten die Kurse deutlich zu.

Der Nikkei 225 stieg um 0,15 Prozent auf 22 304,51 Punkte. Auf Wochensicht steht damit ein Minus von 0,94 Prozent zu Buche. In den ersten sechs Monaten des Jahres büsste der japanische Leitindex fast 5 Prozent ein.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zog am Freitag zuletzt um mehr als 2 Prozent an. Hongkongs Leitindex Hang Seng stand kurz vor Handelsschluss mehr als 1 Prozent im Plus.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,9 Prozent zu. Zur Beruhigung beitragen dürften die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich nach stundenlangem Ringen auf einen Kompromiss im Streit über die Flüchtlingspolitik.

Am deutlichsten im Aufwind sind die Novartis-Titel (plus 2,9 Prozent). Die Augenheilsparte Alcon wird abgespalten, gleichzeitig kündigt der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm an.

Von einer Heraufstufung profitiert Swatch, die mit plus 2,2 Prozent ebenfals deutlich über dem Markt zulegen.

07:10

Der Euro ist am Freitagmorgen nach der Einigung beim EU-Gipfel auf eine verschärfte Asylpolitik stark gestiegen. Der Kurs der Gemeinschaftswährung legte innerhalb kurzer Zeit fast einen Cent zu und kostete zuletzt 1,1656 Dollar . Am Donnerstag war der Euro wegen der Furcht vor einem Scheitern des EU-Gipfels und der Regierungskrise in Deutschland im Tagesverlauf bis auf 1,1527 Dollar gefallen, konnte sich aber bis zum Abend wieder etwas erholen.

Zum Franken kletterte der Eurokurs auf 1,1584 und nähert sich damit wieder der 1,16-Marke. Am Vorabend hatte ein Euro noch 1,1535 Franken gekostet. Der Dollar dagegen schwächte sich gegenüber dem Franken leicht ab auf 0,9940 Franken, nach 0,9979 am Vorabend. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf ihrem Gipfeltreffen nach stundenlangem Ringen auf einen Kompromiss im Streit über die #Migrationspolitik geeinigt. https://t.co/nBOAcznKzw pic.twitter.com/25zVrzG3H9 — cash (@cashch) 29. Juni 2018 +++

06:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Nachmittagshandel nach anfänglichen Verlusten 0,1 Prozent höher bei 22'301 Punkten.

Unter den Einzelwerten in Japan steht Sharp im Fokus. Die Aktie legt um rund 15 Prozent zu. Der Elektronik-Konzern hat den geplanten Verkauf neuer Aktien im Volumen von zwei Milliarden Dollar abgesagt. Grund dafür seien die Schwankungen am Aktienmarkt, die durch den Handelsstreit zwischen den USA und China ausgelöst worden seien, hatte der Konzern erklärt. Seit Bekanntgabe der Pläne am 5. Juni hatten Sharp-Aktien rund ein Fünftel an Wert verloren, weil Investoren eine Verwässerung der Gewinne befürchteten.

(cash/AWP/Reuters)