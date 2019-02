09:15

Der Swiss Market Index (SMI) legt kurz nach Eröffnung um 0,4 Prozent auf 9004 Punkte zu.

Swatch Group (+0,2 Prozent) legen verhalten zu. Die Aktie des Uhrenherstellers hatte am Vortag nach unerwartet schwachen Zahlen 6,1 Prozent eingebüsst. Nicht überraschend haben nun viele Analysten ihre Kursziele (deutlich) gesenkt. Die meisten liegen mit ihren Zielen allerdings über dem aktuellen Kurs (285,20), einzig der Analyst der UBS ist mit 245 Franken sehr pessimistisch.

Deutlicher im Plus sind derweil Lonza (+1,6 Prozent), Sika (+1,1 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent).

Die Banken Credit Suisse und UBS (beide je -0,2 Prozent) geben nach, obwohl die Deutsche Bank, ein Branchenkollege, erstmals drei Verlustjahren in Folge 2018 wieder Gewinn gemacht hat. Noch deutlicher als die beiden Grossbanken gibt der Zementhersteller LafargeHolcim (-0,4 Prozent) nach.

Im breiten Markt haben die Aktien von Bobst (-4,6 Prozent) einen schweren Stand. Der Westschweizer Verpackungsmaschinen-Hersteller hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Höher ist derweil Landis+Gyr (+0,8 Prozent). Hier sorgt ein Ausbau der Beteiligung durch die Lego-Erben auf über 15 Prozent für ein gutes Sentiment.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,3 Prozent zu. Am Vortag schloss er praktisch unverändert bei 8969 Punkten.

Sämtliche SMI-Werte legen zu, am stärksten im Plus zeigen sich ABB, Adecco, Credit Suisse und UBS (alle je plus 0,4 Prozent).

Deutliche Abschläge gibt es bei Bobst (-6,7 Prozent), nachdem die Guidance für den Gewinn nach unten korrigiert werden musste.

Bewegung gibt es auch bei Landis+Gyr (+2,3 Prozent): Die Lego-Erben um den dänischen Milliardär Kirk Kristiansen kaufen weitere Aktien zu und halten neu gut 15 Prozent der Stimmen.

+++

07:40

Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen zunächst wenig bewegt. Händler sprachen von geringen Impulsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,86 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen geringfügig auf 53,72 Dollar.

Leichten Druck auf die Ölpreise übten chinesische Konjunkturdaten aus. Ein Stimmungsindikator aus der Industrie fiel auf den tiefsten Stand seit knapp drei Jahren. Die Entwicklung steht zum einen für die schon länger anhaltende konjunkturelle Abschwächung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Zum anderen werden Belastungen infolge des Handelskonflikts mit den USA deutlich. China ist einer der grössten Energieverbraucher der Welt.

+++

06:35

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte legte bis am Nachmittag 0,1 Prozent auf 20.797 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index notierte unverändert mit 1566 Zählern. Besonders Index-Schwergewichte wie Fast Retailing oder Fanuc Corp legten um bis zu zweieinhalb Prozent.

+++

06:30

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar fast unverändert bei 1,1446 Dollar. Der Dollar blieb unverändert zum Yen bei 108,8 Yen.

Auch zum Franken bewegte sich der Euro kaum von der Stelle, das Währungspaar wurde am Morgen bei 1,1384 gehandelt. Für USD/CHF ergab das am frühen Morgen 0,9952 nach 0,9944 am Vorabend.

(cash/AWP/Reuters)