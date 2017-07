09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt zum Start um 0,5 Prozent auf 8930 Punkte zu. Die Stimmung der Investoren wurde durch den jüngsten US-Arbeitsmarktbericht etwas aufgehellt. In Asien hielt die risikofreudigere Stimmung an, wobei hier teils besser als erwartete Makrodaten aus China weitere Impulse gaben.

Die Nachrichtenlage bei den Blue Chips ist überschaubar. Auffällig zeigen sich die schwerkapitalisierten Nestlé, die um 0,6 Prozent höher taxiert werden. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel nach oben geschraubt. Dank Kostensenkungen und der Fokussierung auf wachstumsstarke Bereiche dürfte es dem Nahrungsmittelhersteller gelingen, ein organisches Wachstum von 5 Prozent zu erzielen, heisst es im Kommentar. Davon ist Nestlé derzeit noch ein gutes Stück entfernt. Im ersten Jahresviertel resultierte ein organisches Wachstum von 2,3 Prozent.

Fester notieren auch die Titel des Personalvermittlers Adecco (+0,8 Prozent). Im Handel wird auf zuletzt positive Konjunkturdaten verwiesen, welche die Erwartungen an einen Aufschwung der Weltwirtschaft untermauern würden und damit verstärkt Personal nachgefragt werden dürfte.

Die Grossbankenwerte CS (+1,0 Prozent) und UBS (+0,5 Prozent), die sich während der vergangenen zwei Wochen stark entwickelt hatten, legen ebenfalls zu. Der Banken-Stresstest in den USA hatte dem Sektor weltweit frischen Wind gegeben.

Im Blick sind Roche (+0,5 Prozent): Der britische Pharmakonzern und Roche-Konkurrent Shire hat von einem Gericht in Hamburg eine vorläufige einstweilige Verfügung gegen die Basler erhalten. Konkret geht es um die Warnhinweise zum Hämophilie-Produktkandidaten Emicizumab. Diese seien unvollständig und irreführend, lautet der Vorwurf von Shire.

0,4 Prozent im Minus notieren Kühne+Nagel. Dies nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs. Seit Anfang Jahr hätten die Titel bereits um 20 Prozent zugelegt, obwohl die Konsenserwartungen gesunken seien, schreibt der zuständige Analyst. Er sehe auch weiteren Revisionsbedarf nach unten, zumal der Druck auf die Frachtraten das EBIT-Wachstum in diesem Jahr beschränken sollte.

News gibt es noch zu SGS (+0,7 Prozent): Der Warenprüf- und Inspektionskonzern hat sein Serviceangebot im Bereich Getreideinspektion innerhalb der USA durch eine kleinere Übernahme ausgebaut. Kursrelevant ist die Nachricht allerdings nicht.

+++

08:50

Der Euro kann gegenüber dem Franken zulegen und ist nun kurz vor dem Knacken der 1,10-Marke (aktuell 1,099).

+++

08:45

In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent zu auf 20.080 Punkte. Zu den Gewinnern zählten insbesondere japanische Exportwerte, die vom einem schwächeren Yen profitierten. Hintergrund war auch hier der US-Jobbericht, der den Dollar anschob. So stiegen die Aktien des Elektronikkonzerns Sony um 1,7 Prozent. Die Papiere des Kamera- und Drucker-Herstellers Canon kletterten um 2,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 0,4 Prozent. Die chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen traten auf der Stelle, die Märkte in Hongkong und im südkoreanischen Seoul legten zu.

Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Dollar zur japanischen Währung um 0,3 Prozent auf 114,20 Yen. Der Euro notierte wenig verändert mit 1,1402 Dollar. An den Rohstoffmärkten zogen die Ölpreise leicht an. US-Öl lag 0,3 Prozent höher bei 44,37 Dollar, die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 46,90 Dollar.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent zu. Am Freitag schloss der Leitindex praktisch unverändert bei 8883 Punkten. Börsianer erwarten einen ruhigen Handel, da sich mehr und mehr Anleger in den Sommerurlaub verabschieden. Unternehmenstermine sind rar.

Vorbörslich notieren sämtliche SMI-Titel im Plus. Am stärksten legen Nestlé (+0,6 Prozent) und Adecco (+0,7 Prozent) zu, ohne dass Unternehmensnews vorliegen. Die restlichen Titel legen in der Spanne zwischen 0,1 bis 0,3 Prozent zu.

07:30

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 47,13 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 39 Cent auf 44,62 Dollar.

Oil prices rebound as some see last week’s selloff as ‘overdone’ https://t.co/5GI7gmHA24 — MarketWatch (@MarketWatch) 10. Juli 2017

Für leichten Auftrieb am Ölmarkt sorgten laut Händlern Hinweise darauf, dass das Ölkartell Opec Druck auf die Mitgliedsländer Libyen und Nigeria ausüben könnte, um eine zu grosse Ausweitung der Produktion zu verhindern. Beide Länder seien zu einem Treffen noch diesen Monat eingeladen worden, um die Stabilität ihrer Produktion zu diskutieren, sagte der kuwaitische Ölminister Issam Almarzooq am Wochenende in Istanbul.

Beide afrikanische Länder sind von einer gemeinsamen Förderkürzung der Opec und weiterer Förderländer ausgenommen, haben zuletzt ihre Produktion ausgeweitet und dadurch die Kürzungen der anderen Länder konterkariert.

+++

06:35

In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,7 Prozent zu auf 20.065 Punkte. Zu den Gewinnern zählten insbesondere Exportwerte, die vom einem schwächeren Yen profitierten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 0,5 Prozent. Am Freitag hatten die US-Aktienmärkte im Plus geschlossen. Auslöser war der Arbeitsmarktbericht für Juni. Demnach wurden von Unternehmen und Staat mehr Stellen geschaffen als erwartet.

Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Dollar zur japanischen Währung um 0,3 Prozent auf 114,16 Yen. Der Euro notierte wenig verändert mit 1,1405 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9639 Franken je Dollar und 1,0993 Franken je Euro gehandelt.

An den Rohstoffmärkten zogen die Ölpreise an. US-Öl lag 0,9 Prozent höher bei 44,62 Dollar, die Nordseesorte Brent gewann 0,8 Prozent auf 47,10 Dollar.

Hong Kong stocks rebound from 7-week low as insurer Ping An leads a rally by financial shares https://t.co/HX59BL2VFW pic.twitter.com/O7pgehab8q — Bloomberg (@business) 10. Juli 2017

(cash/AWP/Reuters)