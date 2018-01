09:50

Der Nahrungsmittelriese Nestlé treibt den Stellenabbau in Frankreich weiter voran. Bis zu 400 Jobs sollen im Land in der Zentrale und bei unterstützenden Dienstleistungen abgebaut werden, erklärte das Schweizer Unternehmen am Freitag und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Nestlé, die insgesamt 13'000 Personen in Frankreich beschäftigt, versuche Entlassungen zu vermeiden. Der Konzern ist dabei, sieben Standorte in der Region Paris bis 2020 an einem Ort zusammenzulegen.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet den letzten Handelstag der Woche mit plus 0,2 Prozent bei exakt 9'500 Punkten.

Im Fokus stehen am Berichtstag Givaudan (-1,4 Prozent). Das Unternehmen hat den Umsatz gesteigert und beim Gewinn auch von tieferen Steuern in den USA profitiert. Die Analystenerwartungen beim Ergebnis wurden übertroffen, jedoch wurde die Dividende nicht so stark erhöht wie von einigen Marktteilnehmern erhofft.

Die am Vortag schwachen Clariant (+0,4 Prozent) zeigen sich leicht höher. Der Einstieg der saudischen Sabic wird von den Analysten unterschiedlich bewertet. So hat Baader Helvea das Kursziel angehoben, da der Analyst damit rechnet, dass Sabic seinen Anteil noch ausweiten werde. Die Analystin von Goldman Sachs senkt zwar das Kursziel, hält die negative Reaktion nach dem Verkauf des Anteils durch White Tale jedoch für übertrieben.

Aryzta (-2,5 Prozent) hat mit der Gewinnwarnung am Vortag auch bei Analysten Vertrauen verspielt. So haben Kepler Cheuvreux und Beerenberg ihre Bewertungen jeweils auf "Hold" von "Buy" zurückgenommen und ihre Kursziele gesenkt. Auch die UBS hat das Kursziel leicht gesenkt. Das Szenario einer mehrjährigen Erholungsphase unter dem neuen Management sei erst mal vom Tisch, heisst es etwa bei Kepler.

Die Schwergewichte Roche (+0,2 Prozent), Novartis (+0,5 Prozent) und Nestlé (+0,4 Prozent) legen alle zu.

Für Barry Callebaut (-0,4 Prozent) hat Kepler Cheuvreux im Nachgang der Zahlen die Bewertung auf "Hold" von "Buy" gesenkt, jedoch das Kursziel um 300 CHF auf 2000 CHF angehoben (aktueller Kurs 1'919 Franken).

Am breiten Markt zeigen SFS (-1,5 Prozent) Ausschläge nach unten. Der Metallverarbeiter hat zwar den Umsatz etwas stärker als erwartet gesteigert, rechnet aber nur mit einer Marge am unteren Ende der Guidance. Die Aktien des Bankensoftwareunternehmens Temenos (+5,1 Prozent) hatten bereits am Vortag nach Gerüchten um einen Grossauftrag deutlich zugelegt. Leonteq könnten an einer Abstufung auf 'Verkaufen' durch UBS zu beissen haben, noch liegt aber kein Kurs vor.

08:35

Gewinnmitnahmen haben die Tokioter Börse zum Wochenschluss ins Minus gedrückt. Der Nikkei-Index verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 23'631 Zähler, der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1879 Zähler nach. Im Handelsverlauf hatte ein schwächerer Yen die Börsen zeitweise ins Plus geschoben.

Zur japanischen Währung hatte der US-Dollar in der Spitze auf 109,76 Yen zugelegt. Unter den Einzelwerten ragten die Aktien von Fujitsu heraus, die sich um 1,2 Prozent verteuerten. Der Technologiekonzern hatte mitgeteilt, mit dem Investmentfonds Polaris Capital über den Verkauf seines Mobilfunkgeschäfts zu verhandeln.

+++

08:30

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel von hohem Niveau aus nachgegeben. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 70,30 US-Dollar. Das waren 12 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 8 Cent auf 65,43 Dollar.

Der vorerst gestoppte Tiefflug des Dollar sorgte bei der Klettertour am Ölmarkt für eine Pause. Seit Tagen werden die Ölpreise durch einen Kursverfall beim Dollar tendenziell gestützt. Ein schwächerer Dollar gibt den Ölpreisen Auftrieb, indem er das zumeist in Dollar gehandelte schwarze Gold für Anleger ausserhalb der USA erschwinglicher macht und dadurch die Nachfrage steigert. Am Donnerstagabend sorgten jedoch Interview-Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Dollar für Auftrieb bei der amerikanischen Währung.

Crude Oil Jumps as Brent Tops $71 on Drop in US Inventories https://t.co/afq0O1KN4Z pic.twitter.com/C2TCBNwIx6 — Oil & Gas NewsTicker (@oilgasTicker) 26. Januar 2018

Trotz des leichten Rückgangs befinden sich die Ölpreise weiter auf vergleichsweise hohem Niveau. Am Vortag hatten sie jeweils den höchsten Stand seit Ende 2014 erreicht.

+++

08:10

Der Swiss Market Index legt in der Vorbörse von Julius Bär um 0,3 Prozent zu. Im gestrigen Handel fiel der Leitindex um 0,7 Prozent auf 9483 Punkte.

Sämtliche SMI-Werte notieren im Plus. Am deutlichsten legen Richemont und Swatch ( beide je +1,3 Prozent) sowie Givaudan (+1,5 Prozent) zu. Givaudan ist 2017 dank einer Beschleunigung im zweiten Halbjahr in allen Bereichen gewachsen.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die Auftragseingänge langlebiger US-Güter. Darüber hinaus legen zahlreiche US-Konzerne wie der Putzmittel- und Zahnpasta-Anbieter Colgate-Palmolive Geschäftszahlen vor. Mit Spannung warten Börsianer auch auf den Auftritt Donald Trumps beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie fragen sich, ob der US-Präsident nach den Strafzöllen auf einige Importgüter weitere protektionistische Massnahmen ankündigt. Entgegen den Äusserungen seines Finanzministers Steve Mnuchin betonte Trump zudem, einen stärkeren Dollar sehen zu wollen.

+++

07:45

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel zum US-Dollar weiter zugelegt. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,2444 nach 1,2390 USD am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Euro derweil mit 1,1678 CHF in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Der Dollar-Franken-Kurs liegt mit 0,9382 nach 0,9426 CHF nochmals tiefer.

Am Vortag wurde beim Euro einiges Auf und Ab verzeichnet. Zunächst hatten aus Sicht vieler Analysten zu zaghafte Äusserungen von EZB-Chef Mario Draghi gegen die Euro-Stärke der Gemeinschaftswährung weiter Auftrieb gegeben und sie erstmals seit Ende 2014 über 1,25 USD getrieben. Im Anschluss sorgten jedoch Aussagen von US-Präsident Donald Trump für Druck auf den Euro und liessen ihn unter 1,24 USD zurückfallen.

+++

06:35

Die Tokioter Börse hat am Freitagvormittag leicht zugelegt, gab im Nachmittagshandel ihre Gewinne aber wieder preis. Der Nikkei der 225 führenden Werte gibt am späten Nachmittag um 0,08 Prozent auf 23'651 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix gewann 0,1 Prozent auf 1887 Zähler. Bei den Einzelwerten verteuerten sich die Aktien von Fujitsu um mehr als zwei Prozent. Der Technologiekonzern hatte zuvor mitgeteilt, mit dem Investmentfonds Polaris Capital über den Verkauf seines Mobilfunkgeschäfts zu verhandeln.

(cash/AWP/Reuters)