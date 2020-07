09:45

Nach einem harzigen Start kommt der SMI langsam auf Toren. Er notiert 0,38 Prozent höher. Vor allem Finanzwerte steigen. SMI-Gewinnerin ist derzeit die Credit Suisse mit einem Plus von 2,6 Prozent.

+++

09:40

Der US-Dollar fällt auf ein neues Tagestief von 90,56 Rappen. Die US-Währung hat seit Anfang Juli 4 Prozent gegen den Franken eingebüsst. "Die US-Währung hat seit März den Grossteil ihres Zinsvorsprungs eingebüsst und, wie die Fed diese Woche festhielt, auf absehbare Zeit. Zudem sind die wirtschaftlichen und politischen Risiken in den USA zuletzt weiter angestiegen. Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen wie auch politischen Risiken in der Eurozone über die letzten zwei Monate gesunken, wenn auch nach wie vor grosse Unsicherheit bezüglich dem weiteren konjunkturellen Verlauf in Europa besteht", schreibt die Zürcher Kantonalbank in einem Kommentar.

+++

09:10

Nach dem Ausverkauf am Vortag, kommt der Schweizer Aktienmarkt auch zum Wochenschluss zunächst nicht in Fahrt. Die Vorgaben geben dabei keine klare Richtung vor. Der historische BIP-Einbruch in den USA am Donnerstag war auf einen ähnlich dramatischen Absturz in Deutschland gefolgt.

Für leicht freundliche Vorgaben sorgten dagegen einerseits die Zahlen grosser US-Technologiefirmen wie Apple nach Börsenschluss. Aber auch die aktuellen Wirtschaftsdaten aus China sind etwas besser als erwartet ausgefallen.

Der SMI zeigt sich gegen 09:10 Uhr unverändert bei 10'092.78 Punkten. Ebenso wie der breite SPI, der bei 12'526.77 Zählern verharrt.

Unter den Blue Chips legte am Morgen lediglich die Swiss Re (+1,21%) Zahlen vor. Dabei bestätigte der Rückversicherer die früheren Angaben wonach er im ersten Halbjahr wegen der Coronapandemie in die Verlustzone gerutscht ist.

Stark gefragt sind auch die Aktien der Credit Suisse (+1,18%). Die grosse Schwester UBS gewinnt ebenfalls (+0,75%).

Das deutlichste Plus verzeichnen allerdings Lonza mit +1,24 Prozent. Der Pharmazulieferer hat in den USA die Zulassung für verschiedene Desinfektionsmittel erhalten, die gezielt gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingesetzt werden können. Händler sehen dies als eine gute Nachricht.

Die Schwergewichte Nestle (-1%), Roche (-0,12%) und Novartis (-0,05%) belasten den Markt zum Handelsstart.

+++

08:25

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslich 0,33 Prozent höher da. Am Vortag hatte der SMI über 2 Prozent verloren. Am deutlichsten steigt einmal mehr Lonza (0,8 Prozent). Der Pharmazulieferer hat in den USA die Zulassung für verschiedene Desinfektionsmittel erhalten.

Der Einbruch der Wirtschaft hatte am Donnerstag die Stimmung an den Börsen belastet: Im zweiten Quartal sank die Wirtschaftsleistung in den USA so stark wie nie zuvor. Börsianer suchen nun nach Anzeichen, wie stark die Erholung im Sommer ausfällt. In dem Zusammenhang dürften sie unter anderem auf die Daten zum deutschen Einzelhandel und zum US-Konsum achten, die im Tagesverlauf vorgelegt werden. Für Gesprächsstoff sorgen dürften zudem die Firmenzahlen: Die vier US-Techfirmen Apple, Facebook, Alphabet und Amazon profitierten von den Corona-Ausgangsbeschränkungen und übertrafen mit ihren Geschäftszahlen die Markterwartungen. In Europa stehen unter anderem die Zahlen von ProSiebenSat.1, Air France KLM, der British-Airways-Mutter IAG oder Fiat Chrysler an.

+++

+++

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,14 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um elf Cent auf 40,03 Dollar. Am Donnerstag hatten schwache Konjunkturdaten aus den USA und eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Ölpreise noch zeitweise stark unter Druck gesetzt.

Kurz vor dem Wochenende werden die Ölpreise durch die Kursentwicklung am Devisenmarkt gestützt. Nach extrem schwachen US-Konjunkturdaten und einer Zuspitzung der Corona-Krise mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen ist der US-Dollar zuletzt unter Druck geraten. Ein schwacher Dollar macht Rohöl in Ländern ausserhalb des Dollar-Raums günstiger und stützt so die Nachfrage.

Am Ölmarkt zeichnet sich der dritte Monat in Folge mit einem Anstieg der Ölpreise ab. Die einsetzende konjunkturelle Erholung in führenden Volkswirtschaften nach dem dramatischen Einbruch in der Corona-Krise sorgte für Preisauftrieb am Ölmarkt. Für den August wollen Experten aber Rückschläge beim Ölpreis nicht ausschliessen, wenn führende Ölstaaten, die in der Opec+ zusammengefasst sind, ihre Fördermenge wieder etwas erhöhen wollen.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 2,3 Prozent auf 21'819 Punkte. Die Suche nach sicheren Anlagen liess den Kurs der japanischen Währung steigen, was die heimischen Exportwerte zusätzlich belastete. Zudem drückten am Freitag schwache Gewinne des Halbleiterherstellers Advantest auf die Stimmung der Investoren.

Ähnlich verlief der Handel an anderen asiatischen Börsen. Trotz eines positiven Auftakts zu Handelsbeginn drehte der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans am späten Morgen ins Minus und gab 0,2 Prozent nach. Auch in China gaben die Kurse nach.

+++

06:15

Der Euro steigt leicht zum Franken auf 1,0783. Der Dollar gibt gegen die Schweizer Währung dagegen deutlich nach und fällt auf ein neues Fünf-Jahres-Tief zum Franken. Der "Greenback" fällt bis auf 90,61 Rappen.

+++

05:00

Der Rekordeinbruch der US-Wirtschaft im Frühjahr und ein Anstieg der Arbeitslosenanträge hatten bei US-Anlegern am Donnerstag die Furcht vor einer Verzögerung der Erholung geweckt. US-Präsident Donald Trump sorgte mit einem Tweet, in dem er eine Verschiebung der Präsidentenwahl ins Gespräch brachte, für zusätzliche Verunsicherung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Donnerstag 0,8 Prozent auf 26'313,65 Punkte. Der breiter gefasste S&P lag 0,4 Prozent im Minus bei 3246,72 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte dagegen 0,4 Prozent zu auf 10.587,81 Punkte. "Die Märkte versuchen sich zu stabilisieren, nachdem die Tür zum Sorgenkabinett geöffnet wurde", sagte Carol Schleif vom Investor Abbot Downing.

