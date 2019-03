09:37

Die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank büssen einen Grossteil ihrer Gewinne vom Wochenauftakt wieder ein. Die im Dax notierten Deutsche-Bank-Titel verlieren 3,4 Prozent auf 7,86 Euro, Commerzbank geben im MDax 4,6 Prozent auf 7,31 Euro nach. Am Montag hatten Deutsche Bank in Folge von Fusionsspekulationen 4,1 Prozent und Commerzbank 7,2 Prozent höher geschlossen.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung um 0,2 Prozent auf 9520 Punkte zu. Positive Vorgaben aus den USA bilden eine gute Stütze. Allzu aktiv erwarten die Börsianer das Geschäft aber nicht. "Heute beginnt die Sitzung der US-Notenbank. Darauf warten alle gespannt", sagt ein Händler. Die Marktteilnehmer seien zuversichtlich, was die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der Notenbank (Fed) am Mittwoch angeht. Es werde grossmehrheitlich keine Zinsänderung erwartet. "Aber die Anleger hoffen auf milde Worte der Fed betreffend der weitere Geldpolitik", so die Einschätzung.

Swiss Life geben nach einer Ratingsenkung um 0,5 Prozent nach. JP Morgan hat die Empfehlung auf 'Neutral' gesenkt. Negativ sind auch die Titel von Swiss Re (-0,3 Prozent) und Givaudan (-0,2 Prozent).

Die Aktien der beiden Uhrenhersteller Richemont (+1,2 Prozent) und Swatch (+1,5 Prozent) reagieren positiv auf den Anstieg der Uhrenexporte im Februar um nominal 3,4 Prozent auf 1,76 Milliarden Franken.

Bei den Standardwerten fallen Partners Group (-2,1 Prozent) negativ auf. Und dies obwohl der auf alternative Anlagen spezialisierte Assetmanager 2018 mehr Gewinn erzielt hat und die Dividende erhöhen will.

Die Aktien von Bâloise (+2,3 Prozent) werden nach der Hochstufung auf 'Overweight' von 'Neutral' durch JP Morgan gesucht.

Im Fokus sind auch Firmen aus der zweiten und dritten Reihe. Dazu zählen etwa der Stromkonzern BKW (+1,7 Prozent) und der Kabelspezialist Huber+Suhner (-0,3 Prozent) sowie der Glasverpackungshersteller Vetropack (+0,5 Prozent). Beim in die Schlagzeilen geratenen Milchpulverproduzent Hochdorf ist der Gewinn 2018 auf 8,7 von 40,8 Millionen Franken eingebrochen (noch kein Kurs).

+++

08:40

Die Börsen Asiens haben nach den hohen Kursgewinnen am Montag überwiegend leicht nachgegeben. So verlor in China der CSI 300 am Dienstag 0,46 Prozent. Der Index enthält die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen. Auch der Hang Seng in Hongkong stand zuletzt moderat im Minus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 bewegte sich mit minus 0,08 Prozent auf 21 566,85 Punkte kaum vom Fleck. Aktien von Basiskonsumgütern mussten in Tokio die deutlichsten Verluste hinnehmen, während Finanzwerte besonders stark gefragt waren.

Global stock mkts drift as Fed looms and May's Brexit deal in chaos. A dovish Fed outcome has been significantly priced in, and so there may be an asymmetric risk. US 10y yields <2.6%, Pound in limbo as UK parliament bans vote on same Brexit deal. Gold >$1.3k, Bitcoin near $4k. pic.twitter.com/NOoRTihWgM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19. März 2019

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent zu. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex 0,1 Prozent auf 9474 Punkte.

Einzig negativer Wert aus dem Leitindex ist vorbörslich die Swiss Life mit minus 0,6 Prozent. Die Bank JP Morgan stuft die Aktie herunter. Am deutlichsten im Plus sind Geberit (+0,6 Prozent) und Roche (+0,4 Prozent).

Im breiteren Markt fallen AMS nach einem angekündigten Joint Venture (+1,7 Prozent) Baloise nach einer Heraufstufung (+2,2 Prozent) und Partners Group nach Zahlen (+1,2 Prozent) positiv auf.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 21.528 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 0,3 Prozent nach auf 1608 Stellen. Die Umsätze blieben allerdings gering. Händler verwiesen auf eine Zurückhaltung bei den Investoren im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank.

Ein Euro wurde etwas tiefer mit 1,1335 Dollar bewertet.

Unter den Einzelwerten in Japan gaben Tokyo Electron und Panasonic je rund ein Prozent nach. Am Montag hatten beide Werte noch zu den Gewinnern gehört.

(cash/AWP/Reuters)