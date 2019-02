09:15

Der Swiss Market Index gibt 0,1 Prozent auf 9135 Punkte nach. Mit Spannung würden die zahlreichen Konjunkturdaten aus den USA erwartet, sagen Händler. Nach den unerwartet schwachen US-Einzelhandelsdaten würden die Zahlen aufmerksam verfolgt. Fachleute fragten sich zunehmend, wann der ungewöhnlich lange Wirtschaftsaufschwung in den USA auslaufen könnte, heisst es weiter. Nach wie vor im Blick haben die Marktteilnehmer ausserdem die Entwicklung im US-chinesischen Zollstreit, in dem bis Anfang März eine Lösung gefunden werden soll.

Nestlé (+0,3 Prozent) kann erneut zulegen. Einige Analysten würdigen das am Vortag präsentierte besser als erwartete Ergebnis des Nahrungsmittelriesen mit Kurszielerhöhungen.

Die Aktien der Versicherer Zurich (-0,3 Prozent) Baloise (-0,5 Prozent) und Helvetia (-0,5 Prozent) präsentieren sich tiefer. Damit können sie nicht vom guten Abschneiden von Allianz profitieren. Europas grösster Versicherer hat 2018 den Gewinn 2018 dank geringerer Katastrophenschäden um fast zehn Prozent auf knapp 7,5 Milliarden Euro gesteigert und will die Dividende stärker als von Analysten erwartet um 12,5 Prozent auf neun Euro je Aktie erhöhen.

Die Aktien der Technologiefirmen AMS (-2,0 Prozent), Temenos (-1,0 Prozent), U-blox (-0,6 Prozent) und VAT (-1,4 Prozent) sind alle negativ. Der Gewinn des US-Technologiekonzerns Nvidia hat sich im vierten Quartal halbiert. Damit sei das Geschäft aber nicht ganz so schlecht gelaufen wie befürchtet, heisst es. "Aber es zeigt, dass für die Halbleiterbranche Wolken am Horizont aufziehen", sagt ein Händler.

Das Weihnachtsquartal ist für den Grafikkarten-Spezialisten #Nvidia wie bereits angekündigt mies verlaufen. Doch unter anderem fiel der bereinigte Gewinn pro Aktie etwas besser aus als am Markt erwartet. https://t.co/04zOJIgrwZ pic.twitter.com/MKTWwFXa48 — cash (@cashch) 15. Februar 2019

Starke Abschläge verzeichnen die SMI-Werte Richemont (-0,7 Prozent) und Swatch (-1,2 Prozent). Den Luxusgüterwerten machten die Konjunktursorgen zu schaffen, sagen Händler.

+++

08:40

Wieder aufgeflammte Spekulationen über eine Abkühlung der Weltwirtschaft machen den asiatischen Börsen zu schaffen. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 1,1 Prozent auf 20.900 Punkte und die Börse Shanghai büsste 1,3 Prozent auf 2683 Zähler ein.

Die Aktienmärkte litten unter den Nachwehen der überraschend schwachen US-Einzelhandelsumsätze vom Donnerstag. In China gingen die Erzeugerpreise den siebten Monat in Folge zurück und schürten Ängste vor einer Deflation - eine Spirale fallender Preise und rückläufiger Investitionen. Die Regierung in Peking werde aber sicher bald gegensteuern, sagte Julian Evans-Pritchard, Volkswirt für China beim Research-Haus Capital Economics.

Vor diesem Hintergrund gerieten vor allem exportorientierte Werte unter Verkaufsdruck. In Tokio verloren der Autobauer Honda, der Elektronik-Konzern Panasonic und der Videospiele-Spezialist Nintendo bis zu 2,3 Prozent. Die Papiere von Japan Display rutschten um 2,7 Prozent ab, nachdem der Display-Hersteller unter anderem wegen einer schwächeren Nachfrage des Grosskunden Apple Investoren auf das fünfte Verlustjahr in Folge eingestimmt hatte. Unabhängig davon verfolgten Investoren aufmerksam die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Chinas Präsident Xi Jinping will sich an den Gesprächen zur Beilegung des Zollstreits beteiligen.

Asia stocks drop on trade pessimism and global growth angst. Investors questioned the potential for progress on the US-China trade dispute. US retail sales posted biggest fall since Sep 2009. US 10y yields remain at 2.65%. Oil hit 3mth high as exporters trim production. pic.twitter.com/E6zb2ZONuX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15. Februar 2019

+++

08:08

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,1 Prozent nach. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex 0,2 Prozent auf 9143 Punkte.

Einzig positiver SMI-Wert ist Nestlé mit plus 0,4 Prozent. Der Nahrungmittelmulti legte bereits gestern nach der Zahlenpräsentation 1,6 Prozent zu.

Am deutlichsten im Minus sind Richemont und Swatch (beide je -0,6 Prozent).

Im breiteren Markt zeigen sich Panalpina (-0,2 Prozent) kaum beeindruckt von der heute angkündigten Prüfung einer Zusammenarbeit mit Agility aus Kuwait.

Was die Spatzen von den Dächern pfiffen, bestätigt sich nun: Die @PanalpinaGroup bestätigt Gespräche mit der kuwaitischen #Agility über einen Zusammenschluss - vermutlich "unter Gleichberechtigten". $PWTN — cashInsider (@cashInsider) 15. Februar 2019

+++

08:05

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Kursgewinne der vergangenen Tage angeknüpft und sind leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 64,73 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 54,53 Dollar.

Fachleute begründen die jüngsten Preiszuwächse vor allem mit den Produktionskürzungen durch das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderländer. Die Kürzungen haben den starken Ölpreisverfall vom vergangenen Herbst gestoppt und das Weltmarktpreisniveau seit Jahresbeginn angehoben.

Zu den Produktionskürzungen kommen krisenbedingte Förderausfälle in Venezuela und Ausfälle in Iran, dessen Ölexporte wegen amerikanischer Sanktionen deutlich gefallen sind. Begrenzt werden die Preiszuwächse am Rohölmarkt durch die in den letzten Jahren stark gestiegene Förderung der USA und Nachfragesorgen wegen der schwächeren globalen Konjunktur.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 1,3 Prozent schwächer bei 20.869 Punkten. Auf Wochensicht verblieb ein Plus von 2,7 Prozent. "Der japanische Markt hat eine kurzfristige Rally verzeichnet, aber die Gewinnchancen sind begrenzt, weil es immer noch mittel- bis langfristige Risiken für das weltweite Wachstum gibt", sagte Shogo Maekawa, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. Im Minus waren insbesondere Exportwerte wie Honda oder Panasonic.

Auch ausserhalb Japans waren die Kurse unter Druck. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,2 Prozent. Vor dem Abschluss der US-chinesischen Handelsgespräche hielten sich viele Investoren zusätzlich mit dem Käufen zurück. Am Freitag wird Chinas Präsident Xi Jinping bei den Verhandlungen erwartet. Sollte es keine Einigung in dem Streit geben, treten Anfang März US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Importgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft.

+++

06:30

Am Devisenmarkt drückten die schwachen US-Daten auf den Dollar. Zum Yen gab die US-Währung 0,16 Prozent nach auf 110,29 Yen. Der Euro wurde etwas schwächer mit 1,1285 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 1,0051 Franken je Dollar und 1,1345 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)