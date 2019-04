09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,2 Prozent auf 9558 Punkte zu. Händler hoffen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Diese werden am heutigen Mittwoch weiter fortgesetzt. Laut einem Bericht der "Financial Times" sind die beiden Länder einer möglichen Einigung sehr nah. Dennoch warnen einige Marktteilnehmer, dass beispielsweise die Entwicklung der Bondmärkte, wo die Renditen am Dienstag nach einer kurzen Pause wieder gefallen sind, nicht zu den zuletzt guten Konjunkturdaten passe.

Auffallend deutlich legen Julius Bär zu (+2,3 Prozent). Und dies obwohl die SIX am Dienstagabend mitgeteilt hatte, dass die Aktien der Privatbank ab kommender Woche durch Alcon im SMI ersetzt werden.

Im Hoch sind auch ABB (+1,8 Prozent) und Richemont (+1,3 Prozent) sowie Swatch, Sika und LafargeHolcim (alle je +1,2 Prozent).

Überdurchschnittliche Kursgewinne verzeichnen auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS (+0,6 Prozent) und CS (+1,0 Prozent). Sie hatten schon am Vortag zu den gefragteren Titeln gehört.

Abwärts bewegen sich dagegen die Aktien von Swisscom (-1,4 Prozent) sowie den drei SMI-Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche (alle je -0,4 Prozent).Die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom sind von der UBS wegen kurzfristig mangelnder Kurstreiber abgestuft worden.

Analysten lassen am Mittwochmorgen gefühlt keinen Stein auf dem anderen. Gleich bei mehreren Schweizer Aktien sorgen sie mit ihren Umstufungen für Kursbewegungen. #SMI #SPI #Aktien https://t.co/sGHnbNAghW pic.twitter.com/f7KAsCtfmW — cash (@cashch) 3. April 2019

07:50

In der Hoffnung auf eine baldige Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 21.677 Punkte. Die Börse im chinesischen Shanghai markierte mit 3198,69 Zählern zeitweise sogar ein Elf-Monats-Hoch.

Einem Bericht der "Financial Times" zufolge haben sich die USA und China in den meisten strittigen Handelsfragen geeinigt. Es sehe danach aus, dass 90 Prozent des Weges geschafft seien, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. "Aber die letzten zehn Prozent werden sicher schwierig." Japan-Investoren scheuten darüber hinaus wegen der dort anstehenden Bilanzsaison grössere Käufe, sagte Anlagestratege Hiroyuki Ueno vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui.

Dank Spekulationen auf einen Schub für die Weltwirtschaft bei einem Handelsdeal zwischen den USA und China griffen Anleger unter anderem bei konjunkturabhängigen Werten zu. So legten die Titel der japanischen Maschinenbauer Fanuc und Komatsu sowie der Reederei Mitsui OSK bis zu 3,8 Prozent. Zu den Favoriten in Tokio gehörte ausserdem Fast Retailing, deren Aktien sich um 5,3 Prozent verteuerten. Der Umsatz in den "Uniqlo"-Filialen des Modehändlers stiegen den Angaben zufolge im März um 4,5 Prozent.

Asia stocks rallying to 6mth high following optically pos US-China trade headlines. FT says most issues resolved, although enforcement of China’s promises remains key sticking point. US 10y yields jump to 2.5%, Pound higher after UK's May seeks deal w/ Labour. Bitcoin around $5k. pic.twitter.com/nt8Wnaln6H — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3. April 2019

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent zu. Gestern schloss er praktisch unverändert bei 9537 Punkten.

Das Gros der SMI-Aktien legt zwischen 0,1 bis 0,2 Prozent zu. Negativ notieren einzig Swisscom (-0,4 Prozent) sowie Julius Bär (-1,4 Prozent). Der Telecom-Riese Swisscom leidet unter einer Herunterstufung der UBS, während Julius Bär am 10. April aus dem SMI fallen wird. Für die Privatbank wird Alcon in den Leitindex nachrücken.

07:30

Der Euro ist Mittwochmorgen leicht gestiegen. Zum US-Dollar notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1222 und damit etwas höher als am Vorabend. Gegenüber dem Franken liegt der Kurs mit 1,1198 ebenfalls höher. Der Dollar notiert zum Franken derweil wenig verändert bei 0,9979.

Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung beim Euro. In den vergangenen Handelstagen hatte noch eine breitangelegte Dollar-Stärke nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten belastet. Am Dienstag war die Gemeinschaftswährung unter 1,12 Dollar gefallen und erreichte zeitweise den tiefsten Stand seit fast vier Wochen.

Das britische Pfund konnte am Morgen die Kursgewinne vom Vortag halten. Premierministerin Theresa May hatte am Abend nach einer siebenstündigen Krisensitzung ihres Kabinetts angekündigt, einen weiteren kurzen Aufschub des EU-Austritts zu beantragen. Sie wolle sich nun mit der Opposition zusammensetzen und nach einer Lösung in dem Brexit-Verfahren suchen.

06:35

Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index notierte 0,8 Prozent fester bei 21.678 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,5 Prozent auf 1619 Punkte. Die "Financial Times" hatte unter Berufung auf Insider berichtet, China und die USA näherten sich einem Abkommen im Handelsstreit. Gefragt waren in Tokio die Papiere von Fast Retailing, nachdem der Einzelhändler von gestiegenen Umsätzen in seinen Uniqlo-Geschäften in Japan berichtete hatte.

Ausserhalb Japans legten die Kurse ebenfalls zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 0,65 Prozent.

US and China draw closer to final trade agreement https://t.co/JcZ1q4BToT — Financial Times (@FinancialTimes) 3. April 2019

(cash/AWP/Reuters)