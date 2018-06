10:56

Der Euro hat am Montag nach der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Am späten Vormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1662 US-Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf 1,1629 Dollar gefallen.

+++

09:12

Der Swiss Market Index (SMI) gibt kurz nach Börsenstart um 0,6 Prozent auf 8564 Punkte nach. An der Wall Street gaben die Kurse am Freitag gegen Handelsschluss deutlich nach. In Asien sind die Kurstafeln überwiegend rot.

Grund für die erneute Schwäche ist nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA auf der einen und China und Europa auf der anderen Seite. Bereits am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump mit 20-prozentigen Zöllen auf EU-Autoimporte gedroht. An diesem Montag gibt es nun Berichte, wonach auch der Handelsstreit mit China nochmals verschärft werden könnte. Laut Medienberichten planen die USA eine massive Einschränkung chinesischer Investitionen in den Vereinigten Staaten. Im Auge behalten sollten Investoren zudem den Ölpreis, nachdem sich die OPEC auf eine Erhöhung der Fördermenge geeinigt hat.

Dass der Leitindex nicht noch grössere Verluste aufweist, ist einzig den Kursgewinnen von Roche zu verdanken, die um 0,5 Prozent höher stehen. Der Pharmakonzern hat in seiner Phase-III-Studie IMpower133 bei der Behandlung von Lungenkrebs-Patienten die gesteckten Ziele erreicht. Für Analysten wie Bruno Bulic von Baader Helvea wird der Konzern mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq damit konkurrenzfähiger.

Derweil geht es für die übrigen SMI-Blue-Chips abwärts. Besonders deutlich fallen dabei die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-1,1 Prozent) und Credit Suisse (-1,4 Prozent) sowie Swatch (-1,2 Prozent) und ABB (-1,3 Prozent).

+++

08:40

Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag im Bann des schwelenden Handelsstreits geblieben. Medienberichte über eine weitere Runde im Konflikt der USA mit China trübten die Aussichten für die den US-Aktienmarkt. Dies schlug sich auch in weiten Teilen Asiens nieder.

So fiel der Nikkei 225 um 0,79 Prozent auf 22 338,15 Punkte. Der Tokioter Leitindex litt auch unter dem starken Yen, der die Exportaussichten japanischer Unternehmen trüben kann.

Auch in China trübte sich die Stimmung ein. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, verlor zuletzt 0,69 Prozent. Die USA wollen den Handelskonflikt mit China offenbar in dieser Woche mit einer massiven Einschränkung chinesischer Investitionen in den Vereinigten Staaten weiter verschärfen. Der Hang Seng in Hongkong büsste kurz vor Handelsschluss mehr als 1 Prozent ein.

Der #Handelskonflikt zwischen #China und den #USA geht in eine neue Runde. Einem Zeitungsbericht zufolge erwägt das US-Finanzministerium Einschränkungen für chinesische Investoren. https://t.co/lpspuvbsJ2 pic.twitter.com/zlYguejC8M — cash (@cashch) 25. Juni 2018

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) liegt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,2 Prozent im Minus. Am Freitag schloss der Leitindex noch mit einem deutlichen Plus von 1,85 Prozent und ging mit einem Tageshoch von 8'617 Punkten aus dem Handel.

Einziger positiver SMI-Wert ist mit plus 1,4 Prozent Roche. Patienten, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs erkrankt sind, haben bei einer Anwendung des Mittels Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie deutlich länger überlebt, als bei einer Chemotherapie allein. Das habe eine Phase III Studie (IMpower133) gezeigt. Roche wolle die Daten nun den Gesundheitsbehörden FDA und EMA darlegen.

Alle anderen Titel geben nach, am stärksten UBS (-0,7 Prozent) sowie ABB, Adecco und Credit Suisse (alle -0,6 Prozent).

+++

07:50

Der Euro hat sich am Montagmorgen gegenüber dem US-Dollar weitgehend stabil präsentiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1645 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Zum Franken tendiert der Euro leicht schwächer und steht mit seinen 1,1504 Franken nur knapp über seinem bisherigen Tagestief bei 1,1501. Der US-Dollar wiederum zeigt sich bei einem Stand von 0,9881 Franken auch in dieser Kombination nur wenig verändert seit Freitag.

Deutlichere Kursgewinne verzeichnet am Montagmorgen der ebenfalls als sicherer Hafen geltende japanische Yen. Auslöser ist ein Medienbericht, wonach die US-Regierung plant, verschärft gegen chinesische Investitionen in den USA vorzugehen. Sollten die Pläne wahr werden, würde sich der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt weiter verschärfen.

Auftrieb erhält auch die türkische Lira. Gegenüber US-Dollar und Euro legt sie um jeweils knapp ein Prozent zu. Am Markt wird als Grund der eindeutige Ausgang der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom Wochenende genannt. Nach Angaben der Wahlkommission hat Präsident Recep Tayyip Erdogan die Präsidentenwahl gewonnen, während seine Partei AKP eine absolute Mehrheit der Mandate im Parlament erringen konnte.

+++

06:40

Auf die Stimmung drückte ein Bericht, wonach US-Präsident Donald Trump vielen chinesischen Unternehmen den Kauf von US-Technologiefirmen verbieten will. "Bis vergangene Woche gab es einen vorsichtigen Optimismus, dass wir irgendwie durch diese Sache durchkommen", sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities. "Aber wenn die USA jetzt nicht ihre Waffen niederlegen, sieht es so aus, als ob es immer chaotischer wird."

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,6 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Nachmittag 0,5 Prozent schwächer bei 22.414 Punkten. Investoren blieben wegen befürchteter Verwerfungen im weltweiten Handel und den möglichen Auswirkungen auf die von Exporten abhängige japanische Wirtschaft vorsichtig, sagte Hikaru Sato, technischer Analyst bei Daiwa Securities. Unter Druck gerieten die Sharp-Aktien, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte. Die Papiere gaben fast fünf Prozent nach.

+++

06:30

Der Ölpreis ist nach der Einigung der wichtigsten Ölförderländer auf eine höhere Förderung unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Montag mit 73,97 Dollar über zwei Prozent weniger.

Die Opec hatte sich bereits am Freitag auf eine höhere Öl-Produktion geeinigt. Wichtige Kunden der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) wie die USA, China und Indien hatten eine höhere Produktion gefordert. Auch Nicht-Opec-Länder kündigten an, ihre Förderung zu steigern. Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih sagte, dass Opec- und Nicht-Opec-Länder in den kommenden Monaten zusammen etwa eine Million Barrel Öl pro Tag zusätzlich fördern wollten.

Iran's oil minister blames Trump for high oil price https://t.co/2yaIkZlAgF via @CNNMoney — MoonAngelWings (@MoonAngelWings) 25. Juni 2018

(cash/AWP/Reuters)